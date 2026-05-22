Vì sao lương bạn mãi 10 triệu?

Nhiều người đang chung một tình cảnh như sau: Đi làm đều. Sáng dậy đúng giờ. Hoàn thành công việc. Cuối tháng nhận lương. Thỉnh thoảng tự thưởng trà sữa, một đôi giày mới hoặc vài món đồ skincare để thấy cuộc sống đỡ ngột ngạt hơn một chút. Nhìn bề ngoài mọi thứ đều ổn.

Cho đến một ngày mở app ngân hàng và nhận ra: Mình đi làm 4-5 năm rồi nhưng tài khoản vẫn gần như không khác thời mới ra trường. Lương tăng nhỏ giọt. Cuộc sống thì tăng giá theo tháng.

10 triệu từng là mức lương ổn áp với nhiều người vài năm trước. Nhưng hiện tại, ở các thành phố lớn, nó thường chỉ đủ để duy trì một phiên bản trưởng thành tối thiểu: Tiền nhà, ăn uống, xăng xe, điện nước, vài cuộc hẹn cuối tuần và đôi lúc phát sinh thêm tiền hiếu hỷ, khám bệnh hoặc du lịch.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Nhiều người không hề tiêu hoang. Họ chỉ đang sống một cuộc sống rất bình thường nhưng càng đi làm lâu lại càng khó dư tiền. Điều khiến nhiều người hụt hẫng nhất là: Mình rõ ràng đã làm việc chăm chỉ hơn hồi mới đi làm. Vậy vì sao thu nhập vẫn đứng yên?

Một trong những lý do phổ biến nhất là rất nhiều người chỉ “làm quen việc”, chứ không thật sự tăng giá trị nghề nghiệp. Nói cách khác, công việc có thể nhiều hơn nhưng năng lực tạo ra tiền thì không thay đổi đáng kể.

Có người đi làm 6 năm nhưng thực chất là lặp lại một năm kinh nghiệm đó… 6 lần. Mỗi ngày xử lý những đầu việc quen thuộc, dùng những kỹ năng cũ, không học thêm công cụ mới, không quản lý thêm trách nhiệm mới. Công ty tất nhiên vẫn cần họ, nhưng chưa cần đến mức phải trả mức lương cao hơn hẳn.

Thị trường lao động hiện tại không còn trả tiền theo kiểu “chịu khó là sẽ được tăng lương” nữa. Người được trả cao thường là người giải quyết được vấn đề khó hơn, nhanh hơn hoặc tạo ra kết quả rõ hơn.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Ví dụ cùng là nhân viên văn phòng, nhưng sẽ khác rất nhiều giữa một người chỉ làm theo task được giao và một người biết tối ưu quy trình, biết đọc dữ liệu, biết làm việc với AI, biết quản lý deadline hoặc xử lý khủng hoảng khi team có vấn đề. Khoảng cách lương nhiều khi không nằm ở việc ai chăm hơn. Mà nằm ở việc ai khó thay thế hơn.

Một vấn đề khác khá phổ biến là nhiều người bị mắc kẹt trong kiểu “bận rộn nhưng không phát triển”. Lịch làm việc kín mít từ sáng tới tối khiến ai cũng có cảm giác mình đang rất cố gắng. Nhưng nếu nhìn kỹ, có những năm trôi qua mà kỹ năng gần như đứng yên. Đi làm xong thì mệt. Cuối tuần chỉ muốn nghỉ ngơi. Học thêm thứ mới trở thành một việc quá tốn năng lượng. Và đó là cách rất nhiều người bị mắc kẹt ở mức thu nhập đủ sống trong nhiều năm liền. Không phải vì họ kém. Mà vì cuộc sống kiểu này rất dễ khiến người ta “đủ ổn để không thay đổi”.

Ngoài ra, có một thứ khác ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập nhưng ít người nói thẳng: Tâm lý sợ mất an toàn. Rất nhiều người biết công ty hiện tại trả thấp hơn mặt bằng chung. Họ cũng từng nghĩ đến chuyện nhảy việc. Nhưng rồi lại thôi vì sợ môi trường mới áp lực hơn, sợ mình không đủ giỏi, sợ thử rồi thất bại. Sau vài năm, mức lương hiện tại dần trở thành “giới hạn an toàn” của chính mình.

Điều này xảy ra đặc biệt nhiều với dân văn phòng. Khi công việc chưa tệ tới mức phải nghỉ ngay, người ta thường có xu hướng chịu đựng thêm một chút. Và “một chút” đó đôi khi kéo dài vài năm.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Trong khi thực tế, phần lớn những cú tăng lương mạnh nhất thường đến từ việc đổi công ty, đổi vị trí hoặc đổi kỹ năng. Nhiều người tăng thu nhập không phải vì bỗng nhiên giỏi hơn gấp đôi. Họ chỉ bước ra khỏi vùng quen thuộc sớm hơn.

Một vấn đề khác của thế hệ đi làm hiện tại là chi phí sống tăng nhanh hơn tốc độ tăng lương. Ngay cả khi lương tăng từ 8 lên 10 triệu, cảm giác cuộc sống tốt hơn chưa chắc đã rõ rệt. Tiền thuê nhà tăng. Giá đồ ăn tăng. Đi cafe, xem phim, đặt đồ ăn hay bắt taxi đều đắt hơn vài năm trước. Chưa kể mạng xã hội còn khiến tiêu chuẩn sống của người trẻ bị đẩy lên rất nhanh.

Nhiều người cảm thấy mình “không tiêu gì nhiều”, nhưng thực tế đang sống trong một guồng chi tiêu mới: Mỗi tháng vài lần mua đồ online, vài buổi cafe đẹp để gặp bạn bè, skincare, gym, streaming, concert, du lịch ngắn ngày… Không phải tất cả đều lãng phí. Đó đơn giản là lifestyle phổ biến của người trẻ hiện tại. Vấn đề là nếu thu nhập không tăng đủ nhanh, cảm giác hụt hơi sẽ đến rất sớm.

Đặc biệt sau tuổi 27-30, khi nhiều người bắt đầu nghĩ tới những khoản tiền lớn hơn: Mua nhà, cưới xin, sinh con, tiết kiệm dài hạn hoặc đơn giản là có một khoản dự phòng đủ khiến mình bớt lo khi nghỉ việc. Lúc đó, mức lương 10 triệu không còn chỉ là câu chuyện “thiếu tiền tiêu”. Nó trở thành cảm giác khó bước tiếp.

Nhưng điều đáng nói là không phải ai lương 10 triệu cũng thất bại.

Có người đang ở giai đoạn chuyển nghề. Có người ưu tiên cân bằng cuộc sống. Có người chọn công việc ít áp lực để giữ sức khỏe tinh thần. Thu nhập không phải thứ duy nhất quyết định giá trị của một người.

Tuy nhiên, nếu nhiều năm trôi qua mà bản thân vẫn cảm thấy bế tắc với thu nhập hiện tại, có lẽ điều cần nhìn lại không chỉ là chuyện cố gắng hơn. Mà là mình đang tăng giá trị của bản thân theo cách nào. Bởi ở thị trường lao động hiện tại, chăm chỉ vẫn quan trọng. Nhưng chỉ chăm chỉ thôi thường không còn đủ để khiến tài khoản ngân hàng thay đổi mạnh nữa.