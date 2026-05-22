Có 500 triệu, nên gửi tiết kiệm hay mua vàng?

Có tiền nhàn rỗi nhưng chưa biết làm sao cho tối ưu là “thế khó” của không ít người, đặc biệt là người chưa có nhiều kinh nghiệm đầu tư, khẩu vị rủi ro thấp. Trong bối cảnh đó, mua vàng và gửi tiết kiệm được xem là phương án an toàn nhất.

Vậy giả sử đang có 500 triệu nhàn rỗi, đâu là cách phân bổ phù hợp?

50% gửi tiết kiệm, 50% mua vàng

Với tỷ lệ này, 250 triệu đồng sẽ được dùng để gửi tiết kiệm, 250 triệu đồng còn lại dùng để mua vàng tích lũy. Đây là phương án phù hợp với những người thích sự ổn định nhưng vẫn muốn có thêm một kênh giữ giá trị tài sản lâu dài.

Thay vì “đặt cược” toàn bộ vào một kênh duy nhất, việc chia tiền ra nhiều phần giúp giảm áp lực tâm lý khi thị trường biến động. Nếu lãi suất ngân hàng giảm hoặc giá vàng đi ngang trong một giai đoạn, tổng tài sản vẫn giữ được sự cân bằng nhất định.

Ảnh minh họa

Với phần tiền gửi tiết kiệm , nhiều người lựa chọn tiếp tục chia nhỏ thành hai khoản khác nhau. Một nửa có thể gửi kỳ hạn dài, khoảng từ 12 tháng trở lên để hưởng mức lãi suất tốt hơn và tạo cảm giác “khóa” tiền lại, tránh chi tiêu tùy hứng. Phần còn lại nên gửi ngắn hạn hoặc chia thành nhiều sổ nhỏ để linh hoạt sử dụng khi cần thiết.

Cách làm này giúp người gửi vừa có khoản tích lũy ổn định, vừa không rơi vào tình huống phải tất toán toàn bộ sổ tiết kiệm chỉ vì cần tiền gấp cho một việc phát sinh.

Với phần tiền mua vàng , điều quan trọng không phải là cố đoán “đỉnh” hay “đáy”, mà là giữ được kỷ luật mua vào. Nhiều người có xu hướng chia nhỏ số tiền để mua theo từng đợt thay vì xuống tiền một lần duy nhất. Mỗi lần mua có thể cách nhau vài tuần hoặc một tháng nhằm giảm rủi ro mua đúng thời điểm giá cao.

Vàng vốn được xem là kênh trú ẩn, phù hợp với mục tiêu tích sản dài hạn hơn là lướt sóng ngắn hạn. Tuy nhiên, ở vùng giá cao, chênh lệch mua - bán vẫn là yếu tố cần cân nhắc kỹ. Vì vậy, nhiều chuyên gia cho rằng không nên dồn toàn bộ tiền vào vàng, đặc biệt với những người cần sự ổn định dòng tiền.

Ngoài ra, thay vì vàng trang sức, nhiều người ưu tiên vàng miếng hoặc vàng nhẫn trơn vì tính thanh khoản tốt hơn và ít mất thêm chi phí chế tác khi mua bán.

Ảnh minh họa

Thực tế, với 500 triệu đồng nhàn rỗi, câu trả lời không nằm ở việc chọn vàng hay tiết kiệm, mà ở cách phân bổ sao cho phù hợp với nhu cầu tài chính của mỗi người. Nếu ưu tiên sự an toàn và cần tiền linh hoạt trong tương lai gần, tiết kiệm vẫn là lựa chọn dễ chịu hơn. Ngược lại, nếu xác định giữ tiền trong nhiều năm và muốn có thêm một lớp bảo vệ tài sản trước biến động kinh tế, vàng vẫn có vị trí riêng trong danh mục.

Quan trọng nhất vẫn là không để toàn bộ tài sản phụ thuộc vào một lựa chọn duy nhất. Khi dòng tiền được chia hợp lý, người giữ tiền thường cũng cảm thấy chủ động và nhẹ áp lực hơn trong dài hạn.