Áp lực khi mua vàng

Có một trạng thái rất dễ gặp sau khi bắt đầu mua vàng: đầu óc liên tục ở trong tình trạng cân nhắc. Khi giá tăng, nhiều người bắt đầu nghĩ liệu có nên bán để chốt lời không. Nhưng vừa có ý định bán lại thấy tiếc vì sợ giá còn tăng tiếp. Ngược lại lúc giá giảm, cảm giác cũng không dễ chịu hơn. Có người lo thị trường sẽ còn xuống nữa. Có người lại phân vân liệu đây có phải lúc nên mua thêm hay không. Cuối cùng, điều khiến nhiều người mệt không nằm ở giá vàng mà là việc ngày nào cũng phải suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo.

Giữ cũng thấy lo, bán rồi cũng chưa chắc thấy nhẹ đầu

Một cảm giác khá phổ biến là dù quyết định thế nào thì nhiều người vẫn thấy chưa thật sự yên tâm. Nếu tiếp tục giữ, họ sợ giá quay đầu giảm mạnh. Nhưng nếu bán ra lại lo vài ngày sau giá tăng tiếp và mình đã quyết quá sớm.

Cảm giác “giá như” gần như luôn xuất hiện ở một phía nào đó. Vì vậy, việc mua vàng đôi khi không tạo áp lực vì mất tiền ngay lập tức, mà vì đầu óc luôn ở trạng thái phải tính toán và tự đánh giá lại quyết định của mình.

Càng xem giá nhiều, tâm lý càng dễ dao động

Một thói quen rất phổ biến là liên tục kiểm tra giá trong ngày. Sáng xem một lần. Giữa giờ làm lại mở app cập nhật. Tối tiếp tục đọc tin tức và dự đoán thị trường. Việc theo dõi quá sát khiến tâm lý rất dễ bị kéo theo từng biến động nhỏ. Chỉ cần giá nhích lên hoặc giảm nhẹ cũng đủ để suy nghĩ thay đổi. Đang định giữ lâu hơn lại muốn bán. Đang nghĩ nên bán thì lại thấy tiếc. Khi đầu óc luôn bị cuốn vào những thay đổi ngắn hạn như vậy, việc giữ được sự ổn định trở nên rất khó.

Nhiều người mua vàng để thấy an toàn hơn, nhưng lại tự làm mình áp lực hơn

Có một điều khá nghịch lý là phần lớn người mua vàng ban đầu chỉ muốn cảm thấy yên tâm hơn với chuyện tiền bạc. Họ muốn có một khoản tích lũy ổn định hơn, hoặc đơn giản là thấy mình đang giữ tiền theo cách khiến bản thân an tâm hơn. Nhưng khi để việc mua vàng chiếm quá nhiều suy nghĩ mỗi ngày, cảm giác yên tâm đó dần biến mất.

Lúc nào cũng nghĩ về giá. Luôn tự hỏi mình có đang giữ đúng không. Thấy thị trường thay đổi là lại muốn điều chỉnh quyết định. Sau một thời gian, nhiều người bắt đầu thấy mệt vì chuyện giữ hay bán còn xuất hiện trong đầu nhiều hơn cả công việc thường ngày.

Điều khó nhất không phải đoán giá, mà là giữ được sự bình tĩnh

Sau vài năm mua vàng, nhiều người bắt đầu nhận ra họ không cần lúc nào cũng phải phản ứng với thị trường. Không phải ngày nào cũng cần quyết định mới. Không phải biến động nào cũng cần hành động ngay lập tức. Vì càng cố đoán đúng từng nhịp tăng giảm, đầu óc càng khó nghỉ.

Người mua vàng lâu năm thường không hẳn là người luôn mua đúng hay bán đúng. Nhưng họ thường giữ được một điều quan trọng hơn: không để chuyện giữ hay bán chiếm hết tâm trí của mình mỗi ngày.