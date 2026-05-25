ACB điều chỉnh một loại phí quan trọng đối với người dùng thẻ tín dụng

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) thông báo điều chỉnh phí chuyển đổi trả góp qua thẻ tín dụng cá nhân khi đăng ký qua các kênh tại ACB, áp dụng từ ngày 02/06/2026.

Theo đó, đối với giao dịch chi tiêu (Sales), phí chuyển đổi trả góp được tính trên số tiền chuyển đổi ban đầu. Cụ thể, kỳ hạn 3 tháng áp dụng mức phí 1,99%; kỳ hạn 6 tháng áp dụng mức phí 3,99%; kỳ hạn 9 tháng áp dụng mức phí 5,99%; và kỳ hạn 12 tháng áp dụng mức phí 6,99%.

Đối với giao dịch rút tiền mặt (Cash), phí chuyển đổi trả góp được áp dụng ở mức 1,2% trên số tiền chuyển đổi trả góp ban đầu. Đồng thời, khách hàng sẽ chịu thêm phí quản lý giao dịch trả góp ở mức 1,0% trên số tiền chuyển đổi trả góp ban đầu vào từng kỳ sao kê hàng tháng.

Ngoài ra, ACB cũng vừa thông báo điều chỉnh biểu phí thường niên đối với thẻ tín dụng Lotusmiles Pay do ACB phát hành, áp dụng từ ngày 01/06/2026.

Theo đó, đối với thẻ chính phát hành trước ngày 01/06/2026, khách hàng được miễn 100% phí thường niên năm đầu tiên. Từ năm thứ hai, thẻ hạng Silver áp dụng mức phí thường niên 990.000 đồng/năm (đã gồm VAT), hạng Titan áp dụng mức phí 1,9 triệu đồng/năm (đã gồm VAT), trong khi các hạng Gold, Platinum và Million Miler áp dụng mức phí 2,9 triệu đồng/năm (đã gồm VAT). Chủ thẻ sẽ được miễn phí thường niên nếu doanh số giao dịch thanh toán (Sale) trong 12 tháng gần nhất đạt tối thiểu 50 triệu đồng đối với hạng Silver, 75 triệu đồng đối với hạng Titan, 100 triệu đồng đối với hạng Gold và 250 triệu đồng đối với hạng Platinum, Million Miler.

Từ năm thứ ba, tất cả các hạng thẻ phát hành trước ngày 01/06/2026 áp dụng mức phí thường niên 1 triệu đồng/năm (đã gồm VAT). Điều kiện miễn phí thường niên là doanh số giao dịch thanh toán trong 12 tháng gần nhất đạt tối thiểu 50 triệu đồng.

Đối với thẻ phát hành từ ngày 01/06/2026, khách hàng được miễn 100% phí thường niên trong năm đầu tiên. Từ năm thứ hai, phí thường niên áp dụng ở mức 1 triệu đồng/năm (đã gồm VAT). Chủ thẻ được miễn phí thường niên nếu doanh số giao dịch thanh toán trong 12 tháng gần nhất đạt tối thiểu 50 triệu đồng.

ACB cho biết thẻ phụ không thuộc phạm vi áp dụng biểu phí này. Hạng thẻ được cấp theo hạng hội viên Bông Sen Vàng (Lotusmiles) của khách hàng tại thời điểm đăng ký phát hành thẻ.