Kiểm tra sao kê ngân hàng, nhiều người phát hiện giao dịch từ 100.000 đồng bị trừ thêm 10.000 đồng tiền phí

Trên một trang mạng xã hội, nhiều người dùng thẻ tín dụng quốc tế đang chia sẻ về tình trạng phát sinh thêm khoản phí gần 10.000 đồng khi thực hiện các giao dịch thanh toán bằng ngoại tệ.

Theo phản ánh của chủ thẻ, trước đây ngân hàng quảng bá mức phí giao dịch ngoại tệ rất hấp dẫn, phổ biến chỉ khoảng 1,1% - 2% giá trị giao dịch. Tuy nhiên, thời gian gần đây, biểu phí đã được bổ sung thêm quy định về mức phí tối thiểu cho mỗi giao dịch.

Theo đó, khách hàng chỉ được áp dụng mức phí phần trăm ưu đãi nếu giao dịch đạt giá trị nhất định. Trong trường hợp số tiền thanh toán quá nhỏ, mức phí tính theo tỷ lệ phần trăm sẽ không còn được áp dụng, thay vào đó người dùng phải trả mức phí cố định, dao động khoảng 5.000 - 10.000 đồng cho mỗi giao dịch.

Ví dụ, một giao dịch thanh toán dịch vụ trực tuyến quốc tế trị giá khoảng 150.000 đồng, nếu áp dụng mức phí 1,1% thì khoản phí chuyển đổi ngoại tệ thực tế chỉ khoảng hơn 1.650 đồng. Tuy nhiên, theo biểu phí mới, khách hàng có thể bị trừ thêm gần 10.000 đồng cho giao dịch này.

Tương tự, với các giao dịch nhỏ vài chục nghìn đồng như mua ứng dụng, thanh toán nền tảng nghe nhạc, xem phim hay mua data du lịch quốc tế, mức phí thực tế có thể bị đội lên cao hơn nhiều so với trước đây.

Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ vì trước đó họ chủ yếu quan tâm đến mức phần trăm phí chuyển đổi ngoại tệ mà ít để ý điều khoản về mức phí tối thiểu.

Một số ý kiến cho rằng ngân hàng chưa truyền thông rõ ràng khiến khách hàng khó nhận biết sự thay đổi, trong khi luồng ý kiến khác cho rằng các thay đổi biểu phí thường đã được cập nhật trong email hoặc điều khoản sử dụng dịch vụ nhưng người dùng ít theo dõi.

Nhiều bình luận cho rằng mức phí chuyển đổi ngoại tệ thấp từng là một trong những lý do khiến họ lựa chọn mở và duy trì thẻ tín dụng. Tuy nhiên, khi xuất hiện thêm quy định về mức phí tối thiểu cho mỗi giao dịch, lợi thế này gần như không còn rõ rệt, đặc biệt với nhóm khách hàng thường xuyên thực hiện các khoản thanh toán giá trị nhỏ bằng ngoại tệ.

Một số người cho biết họ bắt đầu cân nhắc thay đổi thói quen sử dụng thẻ, hạn chế các giao dịch quốc tế giá trị nhỏ hoặc chuyển sang hình thức thanh toán khác để giảm chi phí phát sinh.

Được biết, biểu phí và điều kiện sử dụng thẻ tín dụng thường xuyên được các ngân hàng điều chỉnh theo từng giai đoạn. Do đó, người dùng thẻ tín dụng nên thường xuyên kiểm tra biểu phí và điều khoản sử dụng. Ngoài mức phí phần trăm được quảng bá, khách hàng cũng cần chú ý đến các điều kiện đi kèm như mức phí tối thiểu cho mỗi giao dịch, tỷ giá quy đổi, phụ phí thanh toán quốc tế hay điều kiện áp dụng ưu đãi.

Bên cạnh đó, việc theo dõi sao kê hàng tháng cũng được xem là cần thiết để phát hiện sớm các khoản phí phát sinh bất thường, tránh tình trạng chi phí tăng lên trong thời gian dài mà không hay biết.