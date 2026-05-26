Gửi tiền ngân hàng: Nhận lãi đầu kì khác gì nhận lãi cuối kì?

Đây là 3 khác biệt lớn nhất giữa 2 hình thức nhận tiền lãi khi gửi tiền vào ngân hàng.

Nhiều người gửi tiết kiệm ngân hàng thường chỉ quan tâm lãi suất bao nhiêu phần trăm, kì hạn mấy tháng hay ngân hàng nào đang có ưu đãi tốt. Trong khi đó, một chi tiết khá quan trọng lại thường bị bỏ qua: Chọn nhận lãi đầu kì hay cuối kì. Không ít người nghĩ hai hình thức này thực chất giống nhau nhưng trên thực tế, cách lĩnh lãi khác nhau sẽ kéo theo sự khác biệt về số tiền thực nhận, khả năng xoay dòng tiền và cả hiệu quả sinh lời.

Cùng là gửi tiết kiệm, cùng một khoản tiền và cùng kì hạn, nhưng nếu không hiểu rõ cơ chế lĩnh lãi, người gửi có thể vô tình chọn phương án chưa phù hợp với nhu cầu tài chính của mình.

1. Lĩnh lãi đầu kì là nhận tiền lãi ngay khi gửi

Với hình thức lĩnh lãi đầu kì, ngay sau khi gửi tiền tiết kiệm, ngân hàng sẽ trả trước toàn bộ khoản lãi của kì hạn đó cho khách hàng. Ví dụ gửi 100 triệu đồng kì hạn 12 tháng, lãi suất 6%/năm, người gửi sẽ được nhận ngay khoảng 6 triệu đồng tiền lãi tại thời điểm mở sổ.

Ảnh minh họa

Nghe qua, đây là phương án khá hấp dẫn vì có tiền sử dụng ngay mà vẫn giữ nguyên khoản tiết kiệm trong ngân hàng. Nhiều người chọn cách này khi cần một khoản tiền phục vụ chi tiêu ngắn hạn, đóng học phí, trả tiền nhà hoặc xoay vốn tạm thời mà chưa muốn rút tiết kiệm.

Tuy nhiên, nếu chọn hình thức lĩnh lãi đầu kì mà lại rút tiền trước hạn, bạn sẽ bị truy thu số tiền lãi đã nhận vào phần tiền gốc.

2. Lĩnh lãi cuối kì là nhận toàn bộ cả gốc lẫn lãi khi đáo hạn

Đây là hình thức phổ biến nhất hiện nay. Người gửi sẽ nhận tiền lãi vào cuối kì hạn, cùng lúc với khoản tiền gốc ban đầu.

Cũng với ví dụ gửi 100 triệu đồng kì hạn 12 tháng lãi suất 6%/năm, sau một năm người gửi sẽ nhận cả gốc lẫn lãi khoảng 106 triệu đồng. Lĩnh lãi cuối kì phù hợp với những người gửi tiền theo mục tiêu tích lũy dài hạn, chưa có nhu cầu sử dụng tiền ngay. Việc để toàn bộ khoản tiết kiệm đến ngày đáo hạn giúp quản lí tài chính ổn định hơn và hạn chế tâm lí chi tiêu phần lãi vừa nhận được.

3. Chọn hình thức nào còn tùy vào mục tiêu tài chính

Không có phương án nào tuyệt đối tốt hơn, quan trọng là phù hợp với nhu cầu sử dụng tiền.

Nếu cần một khoản tiền mặt ngay để phục vụ kế hoạch cá nhân mà vẫn muốn giữ khoản tiết kiệm an toàn trong ngân hàng, lĩnh lãi đầu kì có thể là lựa chọn hợp lí. Cách này giúp tạo thêm dòng tiền ngắn hạn mà không phải vay mượn.

Ngược lại, nếu ưu tiên tích lũy, chưa cần dùng tiền gấp, lĩnh lãi cuối kì sẽ hiệu quả hơn. Đây cũng là lựa chọn phù hợp với người có kế hoạch tài chính dài hơi như mua nhà, tích lũy quỹ dự phòng hoặc chuẩn bị cho các mục tiêu lớn trong tương lai.

Trong bối cảnh nhiều người ngày càng quan tâm đến quản lí tài chính cá nhân, việc hiểu rõ từng hình thức gửi tiết kiệm cũng quan trọng không kém chuyện chọn ngân hàng hay săn lãi suất cao. Chỉ một khác biệt nhỏ trong cách lĩnh lãi cũng có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng tiền và hiệu quả tích lũy về lâu dài.