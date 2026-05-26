Cuối ngày 26-5, xổ số Vietlott có vé trúng giải hơn 83,3 tỉ đồng

Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) công bố tại kỳ quay số vào cuối ngày 26-5, một tờ vé số loại hình Power 6/55 trúng giải Jackpot 1, trị giá hơn 83,3 tỉ đồng.

Tờ vé số Power 6/55 trúng giải Jackpot 1 có 6 cặp số trùng với kết quả trúng giải Jackpot 1 là 19-14-34-15-23-01.

Điển đáng chú của kỳ quay số mở thường ngày 26-5 là loại hình xổ số Power 6/55 có thêm 2 vé cùng trúng giải Jackpot 2. Cả hai vé này có 5 cặp số trùng với 5 trong 6 cặp số của giải Jackpot1 và có thêm 1 cặp trùng với số đặc biệt 29.

Do 2 vé trúng giải Jackpot 2 có cùng mệnh giá nên theo "luật chơi" giá trị của giải gần 6 tỉ đồng phải chia đôi. Theo đó, chủ nhân của mỗi vé trúng thưởng trên 2,9 tỉ đồng.

Nhiều chủ điểm bán vé Vietlott cho hay sau khi giá trị giải Jackpot của loại hình xổ số Mega 6/45 vượt qua 70 tỉ đồng, sức mua đã tăng lên. Các kênh bán hàng của Vietlott phát hành số lượng vé rất lớn.

Thế nên, xác suất có vé trúng giải Jackpot là rất cao. Kết quả, loại hình xổ số Power 6/55 của Vietlott đã có 1 vé trúng giải Jackpot 1, và 2 vé cùng trúng giải Jackpot 2.