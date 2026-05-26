Có bao nhiêu tiền đi nữa, đừng dại làm 6 điều này nếu không muốn “bay sạch” tiền tích lũy

Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần kiếm được nhiều tiền là sẽ yên tâm về tài chính. Nhưng thực tế, có không ít người thu nhập khá vẫn luôn trong trạng thái thiếu trước hụt sau, trong khi có người lương không quá cao vẫn sống ổn định, có khoản dự phòng và ngày càng tích lũy tốt hơn.

1. Đừng để ai biết quá rõ mình có bao nhiêu tiền

Người xưa có câu: "Giàu không khoe, khó không than".

Trong chuyện tiền bạc, đôi khi kín tiếng lại là một cách tự bảo vệ bản thân và gia đình. Không ít người sau khi tăng lương, làm ăn tốt hơn hoặc có khoản tiết kiệm kha khá thường vô tình chia sẻ với người thân, bạn bè vì nghĩ đó là niềm vui.

Nhưng càng nhiều người biết, áp lực tài chính vô hình càng xuất hiện.

Có người bắt đầu hỏi vay. Có người nhờ đứng tên hộ. Có người "gợi ý" góp tiền làm việc này việc kia. Và rồi từ chỗ vui vẻ, nhiều gia đình rơi vào cảnh khó xử.

Một phụ nữ ở Hà Nội chia sẻ rằng sau khi chồng được tăng lương, cả hai từng rất thoải mái kể chuyện tài chính với họ hàng. Chỉ vài tháng sau, liên tiếp có người hỏi vay tiền, nhờ góp vốn làm ăn, thậm chí mặc định gia đình chị "có điều kiện nên phải giúp".

"Lúc từ chối thì ngại, mà cho vay thì áp lực. Có khoản đến giờ vẫn chưa đòi được", chị kể.

Tiền bạc vốn là chuyện nhạy cảm. Sống kín tiếng đôi khi giúp mình tránh được nhiều rắc rối hơn tưởng tượng.

2. Đừng mơ làm giàu nhanh bằng cờ bạc hay trò đỏ đen

Điểm chung của rất nhiều người vướng nợ nần là đều từng nghĩ: "Chỉ thử một lần thôi".

Từ cá độ bóng đá, chơi bài ăn tiền, lô đề đến những hình thức "đầu tư" mang tính may rủi cao, tất cả đều đánh vào tâm lý muốn kiếm tiền nhanh.

Nhưng tiền kiếm nhanh thường cũng mất rất nhanh.

Có người ban đầu chỉ chơi vài trăm nghìn cho vui, sau đó muốn gỡ, rồi tiếp tục thua, cuối cùng vay nợ để chơi tiếp. Điều đáng sợ nhất của cờ bạc không chỉ là mất tiền mà là cảm giác "có thể thắng lại" khiến nhiều người càng lún sâu.

Rất nhiều gia đình tan vỡ vì những khoản nợ bắt đầu từ vài triệu đồng "chơi cho vui".

Ở tuổi trẻ, người ta có thể nghĩ mình còn thời gian để làm lại. Nhưng bước sang tuổi 40–50, mỗi quyết định tài chính sai lầm đều phải trả giá rất lâu.

3. Đừng lao vào các khoản đầu tư rủi ro chỉ vì sợ "chậm chân"

Một trong những áp lực tài chính phổ biến vài năm gần đây là hội chứng FOMO – sợ mình bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền.

Thấy người khác lời từ chứng khoán, tiền số, đất đai hay một mô hình đầu tư nào đó, nhiều người vội vàng xuống tiền dù chưa hiểu rõ.

Kết quả là không ít người mất sạch khoản tích lũy vì đầu tư theo phong trào.

Tài chính cá nhân không phải cuộc đua xem ai kiếm nhanh hơn, mà là hành trình giữ được sự ổn định lâu dài.

Nếu chưa có quỹ dự phòng, chưa kiểm soát tốt dòng tiền, hoặc đang phải gánh nhiều chi phí gia đình, việc lao vào các khoản đầu tư rủi ro cao rất dễ khiến cuộc sống đảo lộn.

Đặc biệt trong giai đoạn kinh tế còn nhiều biến động, người bình thường càng nên ưu tiên sự an toàn thay vì những giấc mơ giàu nhanh.

4. Đừng tiếc tiền bảo hiểm y tế cơ bản

Nhiều người rất tiết kiệm trong sinh hoạt nhưng lại tiếc vài trăm nghìn tiền bảo hiểm mỗi năm vì nghĩ "mình vẫn khỏe".

Cho đến khi phải nhập viện.

Một ca cấp cứu, một cuộc phẫu thuật hoặc một đợt điều trị dài ngày có thể khiến toàn bộ khoản tiết kiệm nhiều năm biến mất chỉ trong thời gian ngắn.

Có người từng cố cắt giảm chi phí bằng cách bỏ bảo hiểm y tế. Nhưng khi gặp biến cố sức khỏe, số tiền phải tự chi trả lớn gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần số tiền đã "tiết kiệm" được.

Ở tuổi trung niên, điều quan trọng không còn là cố tiết kiệm bằng mọi giá, mà là bảo vệ bản thân trước những rủi ro lớn.

Một khoản bảo hiểm cơ bản đôi khi chính là "phao cứu sinh" của cả gia đình.

5. Đừng sống bằng tiền của tương lai

Đây là sai lầm rất phổ biến trong thời đại thanh toán quá dễ dàng.

Chỉ cần vài cú chạm điện thoại là có thể mua sắm, trả góp, quẹt thẻ tín dụng hoặc dùng các dịch vụ "mua trước trả sau".

Nhiều người không nhận ra mình đang tiêu tiền của những tháng chưa tới.

Ban đầu chỉ là một chiếc điện thoại trả góp. Sau đó thêm mỹ phẩm, du lịch, đồ gia dụng, ăn uống… Cuối cùng là cảnh lương vừa về đã phải trả nợ.

Nguy hiểm nhất là vòng xoáy "mượn chỗ này trả chỗ kia".

Một số chuyên gia tài chính cá nhân từng khuyên rằng: Nếu muốn thoát áp lực tiền bạc, hãy bắt đầu bằng việc kiểm soát các hình thức chi tiêu quá dễ dàng.

Tắt thanh toán tự động. Giảm dùng thẻ tín dụng. Lập ngân sách theo tuần hoặc theo tháng. Chỉ cần vài thay đổi nhỏ, nhiều người đã tiết kiệm được vài triệu đồng mỗi tháng mà trước đây không hề nhận ra mình tiêu quá tay.

6. Đừng đứng ra bảo lãnh tài chính cho người khác

Đây là điều nhiều người ngại từ chối nhất nhưng cũng là nguyên nhân khiến không ít gia đình lao đao.

Khi đứng ra bảo lãnh vay tiền, đồng nghĩa với việc bạn cũng phải chịu trách nhiệm nếu người kia mất khả năng chi trả.

Không ít trường hợp vì nể nang bạn bè, anh em, họ hàng mà ký bảo lãnh. Đến lúc xảy ra chuyện, người gánh hậu quả lại chính là người "giúp đỡ".

Tiền tiết kiệm tích góp nhiều năm có thể biến mất chỉ vì một chữ "ngại".

Ở tuổi càng lớn, càng phải hiểu rằng: Giữ sự an toàn tài chính cho gia đình mình trước không phải ích kỷ, mà là trách nhiệm.

Cuộc sống ổn định không đến từ việc kiếm được bao nhiêu tiền, mà từ khả năng giữ được bao nhiêu sau những biến động không lường trước.

Năm 2026, thay vì cố kiếm thật nhiều bằng mọi cách, có lẽ nhiều người sẽ nhận ra: Tránh được những quyết định tài chính sai lầm mới là cách tiết kiệm nhanh nhất.