Một ngân hàng thu phí 5.000 đồng với mỗi giao dịch chuyển tiền nhanh 24/7 từ 500.000 đồng

Người dùng dịch vụ chuyển tiền nhanh 24/7 lưu ý, không phải ngân hàng nào cũng miễn phí toàn bộ dịch vụ này.

Ảnh minh họa

Chẳng hạn, từ tháng 12/2025 đến nay, ngân hàng liên doanh Indovina (IVB) đã ngừng áp dụng chính sách miễn phí chuyển tiền nhanh Napas 24/7 với khách hàng cá nhân.

﻿Theo biểu phí hiện hành, các giao dịch chuyển khoản nhanh Napas 24/7 từ 1 đồng đến 500.000 đồng tiếp tục được miễn phí. Tuy nhiên, với các giao dịch từ trên 500.000 đồng đến dưới 500 triệu đồng, khách hàng sẽ phải trả mức phí 5.000 đồng/giao dịch (chưa bao gồm VAT).

Nguồn: Website IVB

Dịch vụ chuyển tiền nhanh Napas 24/7 cho phép khách hàng chuyển và nhận tiền liên ngân hàng mọi lúc, kể cả cuối tuần hay ngày lễ, với thời gian xử lý chỉ khoảng vài giây sau khi hoàn tất xác thực giao dịch. Người dùng có thể chuyển tiền tới tài khoản hoặc thẻ của các ngân hàng nằm trong hệ thống Napas mà không cần tới quầy giao dịch.

Phần lớn ngân hàng tại Việt Nam hiện vẫn duy trì chính sách miễn phí chuyển khoản nhanh Napas 24/7 nhằm thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và cạnh tranh người dùng trên nền tảng số.

Hệ thống Napas cho phép chuyển khoản tối đa ﻿499.999.999 đồng/giao dịch. Các giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng từ 500 triệu đồng trở lên sẽ được xử lý theo luồng chuyển khoản thông thường.

Do đó, khi chuyển tiền từ 500 triệu đồng, người dùng cần chủ động tự chia nhỏ giao dịch, mỗi lần dưới 500 triệu đồng để sử dụng dịch vụ chuyển tiền nhanh Napas 24/7.