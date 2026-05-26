VPBank thông báo khẩn đến toàn bộ khách hàng

Trong email thông báo mới nhất, VPBank nhấn mạnh toàn bộ khách hàng cần nâng cao cảnh giác về chiêu lừa đảo mới dưới hình thức đổi điểm thưởng nhận quà.

Trên thực tế, Hoàn tiền và Tích lũy điểm thưởng là những đặc quyền VPBank dành tặng khi khách hàng thực hiện các giao dịch. Kẻ lừa đảo lợi dụng ưu đãi này của VPBank cũng như sự sự tin tưởng của Khách hàng để lừa khách hàng đổi điểm, đổi quà nhưng thực chất là lừa đảo.

VPBank thông báo về chiêu lừa đảo mới nhất

Kịch bản lừa đảo được VPBank mô tả như sau:

- Khách hàng nhận được tin nhắn giả mạo VPBank thông báo điểm thưởng thẻ tín dụng đến hạn, yêu cầu click vào link để nhận phần thưởng.

- Khách hàng click vào link giả mạo, nhập OTP sẽ bị kẻ gian lừa thực hiện giao dịch gian lận.

Khách hàng cần lưu ý khi nhận Email hoặc SMS của VPBank. Tên ngân hàng viết đúng là VPBank, không phải Vpbank hay VPbank

VPBank nhấn mạnh: Kẻ lừa đảo cố tình viết sai tên thương hiệu của VPBank một cách tinh vi (Vpbank/ VPbank…). VPBank chỉ sử dụng một tên định danh duy nhất là VPBank. Đồng thời, VPBank cũng nhấn mạnh trong nội dung tin nhắn SMS và Email của VPBank tuyệt đối KHÔNG gắn đường link.

Nếu Khách hàng nhận SMS/Email yêu cầu click vào đường link thì đó là GIẢ MẠO!

Trước đó, VPBank cũng gửi đi thông báo về chiêu lừa đảo đánh tráo chip trong thẻ thanh toán. Cụ thể, VPBank cho biết: Hình thức lừa đảo đánh tráo chip (Swapping chip) đang gây nguy hại cho người dùng thẻ thanh toán vật lý, bao gồm cả thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ. Kẻ gian sử dụng chip giả để thay thế chip hợp lệ trên thẻ thanh toán, từ đó thực hiện các giao dịch trên thẻ mà chủ thẻ không hề hay biết.

Dấu hiệu nhận biết thẻ bị đánh tráo chip: Nếu thẻ cắm vào máy POS vẫn dùng được, nhưng tính năng Chạm (Contactless) không hoạt động, đó là một dấu hiệu cảnh báo thẻ bị tráo chip. Hãy kiểm tra ngay xem chip trên thẻ có dấu hiệu bong tróc, dán đè hoặc trầy xước bất thường hay không.

VPBank liên tục cảnh báo về các chiêu lừa đảo mới

VPBank khuyến nghị 7 điều khách hàng cần lưu tâm để trở thành nạn nhân của hình thức lừa đảo đánh tráo chip (Swapping chip).

1. Luôn kiểm tra thẻ cẩn thận: Lưu ý dấu hiệu bất thường quanh chip, như nhựa bị cong, đổi màu hoặc có vết xước.

2. Lưu ý khi thanh toán bằng thẻ vật lý:

- Ưu tiên dùng hình thức contactless

- Luôn trực tiếp kiểm soát việc thanh toán (không đưa thẻ cho người khác thanh toán hộ, luôn giám sát quá trình thanh toán...)

3. Ưu tiên hình thức kích hoạt thẻ tại ngân hàng: Ngân hàng có thể xác minh tính hợp lệ của chip trước khi kích hoạt; hoặc bạn hãy thực hiện một giao dịch nhỏ để kiểm tra chip.

4. Chủ động giám sát giao dịch thường xuyên, thông báo ngay khi có dấu hiệu bất thường: Liên hệ ngân hàng nếu phát hiện thẻ bị mất, bị tráo chip hoặc phát hiện giao dịch lạ mà không phải Quý khách thực hiện.

5. Không cho người khác, dù là người thân, bạn bè mượn thẻ

6. Cân nhắc sử dụng Ví điện tử khi giao dịch: Kết nối thẻ với các ví điện tử uy tín như Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay… để thực hiện giao dịch, hạn chế dùng thẻ vật lý để tránh lộ lọt thông tin.

7. Cảnh giác khi giao dịch quốc tế: Đặc biệt đối với các giao dịch “Card-Present” tại các nước có rủi ro cao như Thailand, Laos, Malaysia, Hongkong – là các nước đang có cảnh báo từ Tổ chức thẻ cho loại hình gian lận này.

VPBank nhấn mạnh lừa đảo đánh tráo chip (Swapping Chip) là mối nguy lớn trong thời đại số. Bằng cách kiểm tra thẻ, giám sát giao dịch và chủ động thông báo bất thường, chủ thẻ có thể bảo vệ tài sản trước các rủi ro gian lận.

Nếu có bất kỳ nghi vấn lừa đảo nào vui lòng thông báo với VPBank tại các chi nhánh gần nhất hoặc gửi hỗ trợ tới cổng Chăm sóc khách hàng chính thức của VPBank hoặc gọi tới tổng đài VPBank 1900545415 (Khách hàng tiêu chuẩn)/ 1800545415 (Khách hàng ưu tiên) để được hỗ trợ kịp thời.