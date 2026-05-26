Sai lầm khi gửi tiền ngân hàng

Gửi tiết kiệm ngân hàng vốn là phương án được nhiều người lựa chọn, đặc biệt là những người không thích đầu tư mạo hiểm.

Tuy nhiên, không ít người lại mắc cùng một sai lầm: Dồn toàn bộ tiền vào một sổ tiết kiệm cùng một kỳ hạn. Đây tưởng như là cách quản lý đơn giản nhưng thực tế lại tiềm ẩn khá nhiều bất tiện và rủi ro tài chính.

1. Khó xoay xở khi cần tiền gấp

Đây là lý do phổ biến nhất khiến việc dồn toàn bộ tiền vào một sổ tiết kiệm trở thành lựa chọn chưa hợp lý. Trong cuộc sống, rất khó để dự đoán chính xác thời điểm cần dùng đến tiền. Có thể là một khoản viện phí đột xuất, sửa xe, sửa nhà hoặc cơ hội kinh doanh bất ngờ xuất hiện.

Nếu toàn bộ tiền đang nằm trong một sổ tiết kiệm kỳ hạn dài, người gửi gần như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tất toán trước hạn. Khi đó, phần tiền lãi sẽ bị giảm đi rất nhiều.

Trong khi đó, nếu chia tiền thành nhiều sổ nhỏ với các kỳ hạn khác nhau, người gửi chỉ cần tất toán 1 sổ với đúng số tiền cần dùng. Phần tiền còn lại vẫn tiếp tục được hưởng lãi suất theo kỳ hạn ban đầu, tránh mất lợi nhuận không cần thiết.

2. Không tối ưu lãi suất

Một sai lầm khác của việc gom tiền vào một sổ là khiến dòng tiền trở nên kém linh hoạt. Ví dụ, gửi toàn bộ tiền trong kỳ hạn 12 tháng có thể giúp nhận mức lãi suất cao hơn, nhưng đổi lại người gửi phải chấp nhận “đóng băng” khoản tiền đó suốt một năm.

Trong bối cảnh lãi suất ngân hàng thay đổi liên tục, việc khóa toàn bộ tiền trong một thời điểm đôi khi khiến người gửi bỏ lỡ mức lãi suất tốt hơn xuất hiện sau đó. Chưa kể, nhu cầu tài chính của mỗi người cũng thay đổi theo từng giai đoạn. Một khoản tiền chưa cần dùng ở hiện tại chưa chắc sẽ tiếp tục “nhàn rỗi” sau vài tháng nữa.

Chia tiền thành nhiều sổ với các kỳ hạn khác nhau như 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng sẽ giúp dòng tiền linh hoạt hơn. Mỗi giai đoạn đều có một khoản đáo hạn, vừa tạo cảm giác chủ động tài chính, vừa dễ điều chỉnh kế hoạch tiết kiệm theo tình hình thực tế.

3. Chia khoản tiết kiệm thành nhiều sổ không có nghĩa là phức tạp

Nhiều người ngại chia nhỏ tiền vì cho rằng sẽ khó quản lý hoặc mất thời gian theo dõi. Tuy nhiên hiện nay, phần lớn ngân hàng đều hỗ trợ mở và quản lý sổ tiết kiệm online ngay trên ứng dụng điện thoại. Người gửi hoàn toàn có thể tạo nhiều sổ với số tiền và kỳ hạn khác nhau chỉ trong vài phút.

Thậm chí, việc chia nhỏ còn giúp theo dõi kế hoạch tài chính rõ ràng hơn. Ví dụ, một sổ dành cho quỹ khẩn cấp, một sổ dành cho du lịch, một sổ dành cho kế hoạch mua xe hoặc mua nhà. Khi mỗi khoản tiền có mục tiêu cụ thể, người gửi cũng dễ duy trì kỷ luật tài chính hơn thay vì để tất cả nằm chung trong một khoản lớn.

Gửi tiết kiệm vẫn là một trong những cách giữ tiền an toàn và phù hợp với số đông. Tuy nhiên, không phải cứ có tiền là dồn hết vào một sổ càng lớn càng tốt.

Việc chia tiền thành nhiều sổ, nhiều kỳ hạn khác nhau không chỉ giúp tối ưu lãi suất mà còn tăng tính linh hoạt và giảm áp lực tài chính khi cần sử dụng tiền đột xuất. Trong quản lý tài chính cá nhân, đôi khi sự hợp lý quan trọng hơn việc cố gắng đơn giản hóa mọi thứ vào một lựa chọn duy nhất.