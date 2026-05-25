Chính phủ đặt mục tiêu ít nhất 30% người trưởng thành có tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký ban hành Quyết định số 928 ngày 25-5 phê duyệt "Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2026-2030", đặt mục tiêu mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính cho mọi người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là các nhóm yếu thế, khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Theo Chiến lược, đối tượng áp dụng là toàn bộ người dân và doanh nghiệp trong nền kinh tế. Trong đó, nhóm ưu tiên gồm người dân ở vùng nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo; hộ nghèo, cận nghèo, hộ thu nhập thấp; học sinh, sinh viên; doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh; cùng các nhóm yếu thế khác trong xã hội.

Đáng chú ý, Chiến lược nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm mọi người dân và doanh nghiệp được tiếp cận bình đẳng, toàn diện các sản phẩm và dịch vụ tài chính hiện đại, an toàn, với chi phí hợp lý.

Theo Chính phủ, mục tiêu tổng quát của Chiến lược là hình thành hệ sinh thái tài chính toàn diện hiện đại, an toàn và bao trùm, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, thúc đẩy tiến bộ, công bằng xã hội và bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển.

Một trong những mục tiêu đáng chú ý nhất được đặt ra là đến năm 2030, khoảng 95% dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác. Bên cạnh đó, Chiến lược đặt mục tiêu giá trị thanh toán không dùng tiền mặt đạt gấp 30 lần GDP; ít nhất 30% người trưởng thành có tiền gửi tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Đối với khu vực doanh nghiệp, Chính phủ phấn đấu đến năm 2030 sẽ có ít nhất 300.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa có dư nợ tín dụng tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, dư nợ tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn dự kiến chiếm khoảng 25% tổng dư nợ tín dụng của nền kinh tế. Đối với lĩnh vực bảo hiểm, Chiến lược đặt mục tiêu doanh thu toàn ngành đạt quy mô khoảng 3,3-3,5% GDP vào năm 2030.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Chiến lược đưa ra hàng loạt giải pháp về hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng tài chính số, mở rộng mạng lưới cung ứng dịch vụ và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Trong đó, Chính phủ yêu cầu phát triển đa dạng các tổ chức cung ứng sản phẩm, dịch vụ tài chính và các kênh phân phối hiện đại dựa trên công nghệ số nhằm giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ tài chính thuận tiện hơn, nhất là tại vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Chiến lược cũng nhấn mạnh việc mở rộng độ bao phủ các điểm cung ứng dịch vụ tài chính tại những khu vực còn hạn chế về tiếp cận ngân hàng truyền thống. Cùng với đó, Chính phủ định hướng thúc đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế; tạo điều kiện để người dân dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ thanh toán điện tử.

Các sản phẩm tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh nông nghiệp, nông thôn; sản phẩm tín dụng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh cũng sẽ được ưu tiên phát triển.

Đáng chú ý, Chiến lược khuyến khích nghiên cứu và phát triển các mô hình cung ứng sản phẩm, dịch vụ tài chính số kết hợp giữa ngân hàng và các công ty công nghệ tài chính (fintech), hướng tới mở rộng khả năng tiếp cận tài chính cho các nhóm ưu tiên.

Ngoài mục tiêu mở rộng tiếp cận tín dụng và dịch vụ ngân hàng, Chiến lược cũng dành trọng tâm lớn cho phát triển tài chính xanh và tài chính bền vững. Theo đó, các tổ chức tín dụng và tổ chức cung ứng dịch vụ tài chính được khuyến khích ưu tiên nguồn vốn cho vay đối với các dự án xanh, kinh tế tuần hoàn và các hoạt động đáp ứng tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

Chính phủ cũng định hướng phát triển đa dạng các sản phẩm tài chính xanh, tín dụng xanh nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi xanh.

Bên cạnh đó, Chiến lược khuyến khích mở rộng các sản phẩm tín dụng vi mô, phát triển bảo hiểm thương mại, bảo hiểm hưu trí bổ sung và thúc đẩy ứng dụng công nghệ tài chính nhằm nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính của người dân.

Một nhiệm vụ đáng chú ý khác là triển khai Chương trình giáo dục tài chính quốc gia và Chương trình công dân số trên phạm vi cả nước, qua đó nâng cao hiểu biết tài chính cho người dân, đặc biệt là nhóm yếu thế và khu vực nông thôn.

Chiến lược cũng yêu cầu tăng cường bảo vệ người tiêu dùng dịch vụ tài chính, bảo đảm an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quá trình phát triển tài chính số và tài chính toàn diện.