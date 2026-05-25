Giá vàng hôm nay 25/5 bật tăng mạnh trở lại, chuyên gia đưa dự đoán quan trọng ngay tuần này

Bản tin giá vàng hôm nay ngày 25/5/2026 chứng kiến những biến động cực kỳ mạnh mẽ trên thị trường kim loại quý trong nước và quốc tế. Cả giá vàng SJC lẫn các sản phẩm vàng nhẫn tròn trơn tại nhiều thương hiệu đều đồng loạt bứt phá.

Diễn biến giá vàng SJC hôm nay ngày 25/5/2026

Theo cập nhật mới nhất từ Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) vào đầu giờ sáng, giá vàng miếng SJC tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra vẫn được giữ ở khoảng cách rộng từ 3 triệu đồng/lượng.

Vàng SJC miếng (1L, 10L, 1KG): Mua vào 159 triệu đồng/lượng — Bán ra 162 triệu đồng/lượng.

Vàng SJC loại 5 chỉ: Mua vào 159 triệu đồng/lượng — Bán ra 162,02 triệu đồng/lượng.

Vàng SJC loại lẻ (0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ): Mua vào 159 triệu đồng/lượng — Bán ra 162,03 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn trơn SJC 99,99% (1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ): Mua vào 158,5 triệu đồng/lượng — Bán ra 161,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn trơn SJC 99,99% (0.3 chỉ và 0.5 chỉ): Mua vào 158,5 triệu đồng/lượng — Bán ra 161,6 triệu đồng/lượng.

Vàng nữ trang 99,99%: Mua vào 156,5 triệu đồng/lượng — Bán ra 160 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng công bố biểu giá mới ghi nhận xu hướng tăng trưởng rất rõ rệt ở tất cả các danh mục vàng miếng và vàng nhẫn.

Giá vàng hôm nay tại Phú Quý. Lưu ý giá có thể được điều chỉnh.

Vàng miếng SJC tại Phú Quý: Mua vào 159 triệu đồng/lượng — Bán ra 162 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9: Mua vào 159,00 triệu đồng/lượng — Bán ra 162 triệu đồng/lượng.

Vàng Phú Quý dòng 1 lượng 999.9: Mua vào 159 triệu đồng/lượng — Bán ra 162 triệu đồng/lượng.

Vàng Phú Quý dòng 1 lượng 99.9: Mua vào 158,9 triệu đồng/lượng — Bán ra 161,9 triệu đồng/lượng.

Vàng trang sức Phú Quý 999.9: Mua vào 156,8 triệu đồng/lượng — Bán ra 160,8 triệu đồng/lượng.

Vàng trang sức Phú Quý 999: Mua vào 156,7 triệu đồng/lượng — Bán ra 160,7 triệu đồng/lượng.

Vàng 999.9 phi SJC: Mua vào 148,5 triệu đồng/lượng — Bán ra 160,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Tính đến thời điểm hiện tại, giá vàng thế giới giao ngay niêm yết trên sàn Kitco/TradingView đang giữ ở mức 4,562.83 USD/ounce. ﻿

Trong tuần này, ông Weyer - giám đốc bộ phận phòng hộ thương mại tại Walsh Trading dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục giao dịch quanh ngưỡng 4.500 USD/ounce, có thể dao động trong khoảng 4.470 - 4.560 USD/ounce, cũng như dự đoán sẽ không có cú bứt phá nào.

Trong khi đó Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục giảm trong tuần này, về mức 4.370 - 4.400 USD/ounce vào cuối tuần.

"Một cuộc chiến gay cấn giữa phe mua và phe bán được dự đoán sẽ diễn ra ở đây", chuyên gia nhận định.

Giá bạc hôm nay

Bên cạnh thị trường vàng, giá bạc hôm nay cũng thu hút sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư với sắc xanh bao phủ toàn bộ bảng điện tử giao dịch:

Bạc thỏi Phú Quý 999 (Kilo, 10 lượng, 5 lượng, 1 lượng): Mua vào 2,952 triệu đồng/lượng — Bán ra 3,043 triệu đồng/lượng (Xu hướng tăng).

Bạc miếng Phú Quý 999 (1 lượng): Mua vào 2,952 triệu đồng/lượng — Bán ra 3,043 triệu đồng/lượng.

Đồng bạc mỹ nghệ 999: Mua vào 2,952 triệu đồng/lượng — Bán ra 3,473 triệu đồng/lượng (Tăng mạnh ở chiều bán ra).

Bạc thỏi Phú Quý 999 tính theo kg: Mua vào 78,719 triệu đồng/kg — Bán ra 81,146 triệu đồng/kg.

