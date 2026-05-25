Chiều 25-5, lộ diện người trúng độc đắc 16 tỉ đồng xổ số miền Nam

Chiều 25-5, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nơi có khách hàng trúng giải độc đắc vé số TPHCM.

Theo đó, vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 23-5, giải độc đắc (dãy số 121910) đến chiều 25-5 mới xác định được nơi trúng thưởng là tại TPHCM.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 8 vé TPHCM là đại lý vé số Minh Nhựt ở phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM.

Trong khi đó, giải an ủi của vé số TPHCM được xác định trúng tại tỉnh Đồng Nai. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Hải Diệu 1 ở phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, vé số Đà Lạt, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng chiều 24-5, giải độc đắc (dãy số 949438) đến chiều 25-5 vẫn chưa xác định được nơi có khách hàng trúng 32 tỉ đồng.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Đà Lạt, giải độc đắc (dãy số 347955) của vé số Tiền Giang đến chiều 25-5 vẫn chưa tìm ra khách hàng trúng 16 vé.

Giải an ủi của vé số Tiền Giang được xác định trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Như Ý ở phường Bình Trị Đông, TPHCM.

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 25-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là TPHCM, Cà Mau và Đồng Tháp.