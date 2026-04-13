Tưởng mình tiêu tiền mà hóa ra lại “ném tiền qua cửa sổ”: Cứ đi siêu thị là biết!

Tuần đi siêu thị đôi ba lần, thậm chí có người còn đi hàng ngày hay cả những lúc… chán quá chẳng biết đi đâu. Nhìn chung, đây gần như là hoạt động thường nhật với không ít người. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận ra rằng chỉ cần một vài thói quen sai lầm, việc đi siêu thị có thể khiến chi tiêu đội lên đáng kể mà bản thân không hề hay biết.

1. Đi siêu thị khi đang đói

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng đây lại là một trong những sai lầm phổ biến nhất. Khi cơ thể đang đói, não bộ có xu hướng ưu tiên những thực phẩm giàu năng lượng như đồ ăn nhanh, bánh kẹo, đồ chiên rán hay nước ngọt. Điều này khiến người mua dễ bị “dẫn dắt” bởi cảm xúc hơn là nhu cầu thực tế.

Hệ quả là giỏ hàng nhanh chóng đầy lên với nhiều món không nằm trong kế hoạch ban đầu. Đặc biệt, khu vực bánh mì, đồ ăn chế biến sẵn hay quầy đồ ăn vặt trong siêu thị thường được thiết kế bắt mắt, dễ kích thích vị giác. Khi đang đói, khả năng kiểm soát gần như giảm đáng kể, dẫn đến việc mua sắm bốc đồng.

Không chỉ khiến chi tiêu tăng lên, thói quen này còn dễ dẫn đến lãng phí, bởi nhiều món mua về chỉ ăn một phần rồi bỏ dở. Một bữa ăn nhẹ trước khi đi siêu thị có thể giúp giữ tỉnh táo và đưa ra quyết định hợp lý hơn, từ đó kiểm soát ngân sách hiệu quả.

2. Bị “đánh lừa” bởi khuyến mãi, mua nhiều hơn nhu cầu thực tế

Các chương trình giảm giá, mua 1 tặng 1 hay combo tiết kiệm luôn là “vũ khí” khiến người tiêu dùng khó cưỡng lại. Thoạt nhìn, đây là cơ hội để tiết kiệm, nhưng nếu không tỉnh táo, chính những ưu đãi này lại trở thành nguyên nhân khiến chi tiêu tăng mạnh.

Một sai lầm thường gặp là mua sản phẩm chỉ vì đang giảm giá, dù chưa thực sự cần. Ví dụ, một gói snack giảm 30% có thể hấp dẫn, nhưng nếu không có nhu cầu sử dụng ngay, khoản tiền đó vẫn là chi phí phát sinh không cần thiết. Tương tự, các combo số lượng lớn thường khiến người mua cảm thấy “lời hơn”, nhưng lại dễ dẫn đến việc mua dư thừa.

Ngoài ra, nhiều siêu thị còn bố trí sản phẩm khuyến mãi ở vị trí nổi bật như đầu kệ hoặc gần quầy thanh toán - nơi khách hàng dễ bị thu hút nhất. Điều này khiến việc mua thêm trở nên gần như vô thức.

Thực tế, khuyến mãi chỉ thực sự có lợi khi sản phẩm đó nằm trong danh sách cần mua và sẽ được sử dụng hết. Ngược lại, nếu mua chỉ vì “đang rẻ”, thì dù giảm giá bao nhiêu, vẫn là đang tiêu tiền nhiều hơn dự định ban đầu.

3. Không lập danh sách trước khi đi siêu thị

Đi siêu thị mà không có kế hoạch rõ ràng thường rất dễ “lan man” theo các gian hàng. Khi không có danh sách cụ thể, người mua dễ bị cuốn vào việc xem xét từng sản phẩm, so sánh, rồi cuối cùng mua thêm những món không thực sự cần thiết.

Danh sách mua sắm đóng vai trò như một “kim chỉ nam”, giúp tập trung vào những thứ cần thiết và tránh bị phân tâm. Khi thiếu công cụ này, việc mua sắm trở nên cảm tính hơn, dẫn đến tình trạng mua thừa, mua trùng hoặc bỏ sót những món quan trọng.

Không chỉ vậy, việc đi siêu thị mà không xác định trước ngân sách cũng khiến chi tiêu dễ vượt mức. Nhiều người chỉ nhận ra mình đã mua quá tay khi nhìn lại hóa đơn lúc thanh toán. Những khoản nhỏ như đồ ăn vặt, nước uống, hay vật dụng tiện ích tưởng chừng không đáng kể nhưng cộng dồn lại có thể tạo thành con số lớn.

Đi siêu thị là nhu cầu thiết yếu, nhưng cách mua sắm lại quyết định rất lớn đến việc quản lý tài chính cá nhân. Chỉ cần tránh 3 sai lầm phổ biến trên, việc chi tiêu sẽ trở nên hợp lý hơn mà không cần phải cắt giảm quá nhiều nhu cầu. Khi kiểm soát tốt từng lần đi siêu thị, bạn sẽ thấy tiền tiết kiệm hàng tháng dư ra hơn hẳn.