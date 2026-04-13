Cầm gần chục tỷ đồng, tôi vẫn chọn ở nhà thuê: “Trả tiền thuê 40 năm còn lời hơn…”

Thà tốn tiền đi thuê còn hơn chịu áp lực mua nhà

Tại Vô Tích (Trung Quốc), Shi Qi đã bán hai căn nhà trong năm 2024 khi nhận thấy thị trường bất động sản có dấu hiệu đi xuống. Sau quyết định này, cô không tiếp tục mua nhà mà chuyển sang thuê một căn biệt thự liền kề rộng 127 m² với giá 3.500 NDT/tháng. Theo tính toán của Shi, một căn tương tự có giá khoảng 2,8 triệu NDT, trong khi chi phí thuê trong suốt 40 năm vẫn chưa chạm mốc 2 triệu NDT (tương đương gần 8 tỷ VNĐ).

Không gian sống mới mang lại nhiều thay đổi tích cực cho gia đình. Ngôi nhà có phòng khách rộng, đón ánh sáng tự nhiên dồi dào, mùa đông vẫn ấm áp nhờ ánh nắng chiếu suốt cả ngày. Ban công trở thành nơi lý tưởng để cả gia đình quây quần uống trà, thư giãn.

Hai con trai của Shi đặc biệt yêu thích nơi ở mới, thậm chí gọi đây là “căn phòng đẹp nhất từng ở”. Ngoài ra, số tiền tiết kiệm thu được sau khi bán nhà cũng giúp gia đình giảm bớt áp lực tài chính trong sinh hoạt hàng ngày.

Một trường hợp tương tự khác là Zhang Jining, người vừa quyết định dùng gần như toàn bộ số tiền tích lũy trong 6 năm để trả trước chi phí thuê nhà trong 10 năm. “Tôi có cảm giác vừa lo lắng, vừa nhẹ nhõm”, cô chia sẻ.

Trước đó, hai vợ chồng từng lên kế hoạch mua nhà tại Bắc Kinh với ngân sách khoảng 4 triệu NDT. Tuy nhiên, với số tiền này, họ chỉ có thể sở hữu một căn hộ khoảng 60 m², gồm hai phòng ngủ và cách nơi làm việc khoảng 30 phút di chuyển.

Dù được bố mẹ hai bên đề nghị hỗ trợ tiền đặt cọc, Zhang vẫn từ chối vì lo ngại rủi ro giá nhà giảm có thể ảnh hưởng đến khoản tiết kiệm của gia đình, trong khi bản thân vẫn phải gánh khoản vay kéo dài nhiều năm.

“Nghĩ đến tiền lãi đủ mua một căn nhà ở thành phố, tôi thấy quá áp lực”, cô nói.

Sau nhiều lần cân nhắc, hai vợ chồng quyết định dừng kế hoạch mua nhà và chuyển sang thuê một căn hộ ba phòng ngủ rộng 80 m² trong khu nhà tập thể của trường đại học nơi Zhang làm việc. Giá thị trường của căn hộ này khoảng 12.000 NDT mỗi tháng, nhưng khi thanh toán một lần, mức giá giảm còn 8.000 NDT/tháng, tương đương gần 1 triệu NDT cho 10 năm. Hợp đồng thuê cũng được bổ sung điều khoản bồi thường cao nhằm hạn chế việc chủ nhà đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Thay đổi về quan niệm sống

Theo các chuyên gia bất động sản, xu hướng “thuê nhà để nâng cao chất lượng sống” đang ngày càng phổ biến trong tầng lớp trung lưu tại các đô thị.

Với một số người, lựa chọn thuê nhà còn kéo theo sự thay đổi trong cách nhìn nhận về cuộc sống. Zhang Yue đã bán bốn bất động sản ở nhiều thành phố khác nhau và chuyển sang thuê một căn biệt thự ở vùng ngoại ô Hàng Châu với chi phí khoảng 200.000 NDT mỗi năm, trong khi giá trị của căn nhà tương đương lên tới khoảng 15 triệu NDT.

Anh cho rằng việc đi thuê giúp gia đình linh hoạt hơn, không bị ràng buộc vào một địa điểm cố định. “Nếu sau này con cái học ở nơi khác, chúng tôi hoàn toàn có thể chuyển đến đó thuê nhà”, anh chia sẻ.

Khoảng sân rộng hơn 100 m² được gia đình tận dụng để trồng rau và nuôi thú cưng, tạo nên không gian sống gần gũi với thiên nhiên. Sau nhiều năm làm việc trong ngành Internet với cường độ cao, Zhang cho biết nhịp sống hiện tại mang lại sự cân bằng mà trước đây anh khó có được.

Sự thay đổi này phần nào phản ánh cách nhìn mới về nhà ở trong tầng lớp trung lưu Trung Quốc. Thay vì xem nhà là tài sản bắt buộc phải sở hữu, nhiều người đang coi đó như một dịch vụ có thể linh hoạt sử dụng tùy theo từng giai đoạn của cuộc sống.

Tồn tại nhiều hạn chế cần nắm rõ và kiểm soát từ sớm

Dù mang lại nhiều lợi ích, hình thức thuê nhà dài hạn vẫn tiềm ẩn không ít rủi ro mà người thuê cần cân nhắc kỹ. Trường hợp của Huahua là một ví dụ điển hình. Cô từng thuê nhà tại Đại Lý và đầu tư hơn 100.000 NDT để cải tạo không gian sống. Tuy nhiên, hợp đồng bị chủ nhà chấm dứt sớm khiến toàn bộ chi phí nâng cấp gần như “đổ sông đổ biển”, đồng thời buộc cô phải tìm nơi ở mới trong thời gian ngắn.

Theo các môi giới bất động sản, không ít hợp đồng thuê hiện nay tồn tại những điều khoản bất lợi cho người thuê. Một số chủ nhà đưa ra quy định nghiêm ngặt như không được nuôi thú cưng, hạn chế sửa chữa hoặc thay đổi nội thất. Đáng chú ý, mức bồi thường khi chủ nhà đơn phương chấm dứt hợp đồng thường khá thấp, không đủ bù đắp những khoản chi phí mà người thuê đã bỏ ra trước đó.

Ngoài ra, rủi ro còn đến từ việc giá thuê có thể biến động theo thị trường. Trong trường hợp hợp đồng không có điều khoản cố định giá dài hạn, người thuê có thể phải đối mặt với việc tăng giá bất ngờ khi gia hạn. Bên cạnh đó, yếu tố pháp lý cũng là một điểm cần lưu ý, khi không phải mọi hợp đồng đều được soạn thảo chặt chẽ hoặc có sự đảm bảo từ bên thứ ba.

Chính vì vậy, các chuyên gia khuyến nghị người thuê nên đọc kỹ từng điều khoản, đặc biệt là các quy định liên quan đến chấm dứt hợp đồng, bồi thường và quyền cải tạo không gian sống. Việc lựa chọn chủ nhà uy tín hoặc thông qua các đơn vị môi giới chuyên nghiệp cũng được xem là cách giúp giảm thiểu rủi ro, đảm bảo quyền lợi trong suốt thời gian thuê dài hạn.

