Bạn sẽ mất thêm 1 triệu nếu còn đi siêu thị kiểu này

1. Đi siêu thị khi đói: quyết định bằng dạ dày, không phải bằng ví tiền

Khi đói, bạn có xu hướng mua nhiều đồ ăn hơn bình thường, đặc biệt là đồ chế biến sẵn như gà quay, salad trộn, bánh ngọt hoặc snack.

Những món này thường có giá cao hơn đồ tươi sống nếu tính trên cùng khẩu phần. Chỉ cần “lỡ tay” thêm 2–3 món, hóa đơn đã tăng lên đáng kể mà vẫn thấy rất hợp lý ở thời điểm đó.

Nếu đi siêu thị 1–2 lần/tuần: ~400.000 – 600.000đ/tháng

2. Mua đồ chế biến sẵn “cho tiện”: cái giá của sự tiện lợi

Rau cắt sẵn, thịt ướp sẵn, trái cây gọt sẵn… luôn là lựa chọn hấp dẫn sau một ngày làm việc mệt. Nhưng sự tiện lợi này thường đi kèm mức giá cao hơn. Bạn không mua nhiều hơn, chỉ là mua phiên bản “đắt hơn” của cùng một món. 1–2 lần/tuần: ~200.000 – 300.000đ/tháng

3. Bị cuốn theo khuyến mãi: mua vì “lời”, không phải vì cần

“Mua 2 tặng 1”, “giảm giá”, “combo tiết kiệm” - nghe rất có lợi. Nhưng nếu đó không phải thứ bạn định mua từ đầu, thì khoản tiền này thực chất là phát sinh. Đặc biệt với đồ ăn vặt, nước uống, đồ gia dụng nhỏ… rất dễ “mua vì đang giảm”. Vậy là 1–2 lần/tuần: ~200.000 – 400.000đ/tháng.

4. Không có danh sách mua sắm: mọi thứ đều có vẻ “cũng cần”

Không có list đồng nghĩa với việc bạn sẽ quyết định ngay tại chỗ. Và khi đó, mọi thứ đều có vẻ hợp lý để bỏ vào giỏ. Chỉ cần thêm vài món linh tinh ngoài dự định ban đầu, tổng bill đã tăng lên lúc nào không hay. 1–2 lần/tuần: ~200.000 – 300.000đ/tháng

5. “Thêm một chút nữa cho vui”: những khoản nhỏ nhưng lặp lại

Một chai nước ép, một cây kem, một gói snack - những món nhỏ này gần như luôn xuất hiện trong giỏ hàng. Vì giá thấp nên bạn ít khi đắn đo. Nhưng chính kiểu chi tiêu “không đau” này lại dễ tích lũy thành khoản lớn theo thời gian. 2–3 lần/tuần: ~200.000 – 300.000đ/tháng.

Bài học rút ra: Bạn không cần tiêu ít hơn, chỉ cần có kế hoạch

Đi siêu thị không phải là vấn đề. Vấn đề là cách bạn đi: quá quen, quá thoải mái, và gần như không để ý từng quyết định nhỏ. Phần lớn những khoản tiền “bay đi” không đến từ một lần mua lớn, mà đến từ việc bạn luôn thêm một chút, dễ dãi một chút, và lặp lại điều đó mỗi tuần.

Khi bắt đầu nhận ra mình đang chi thêm ở đâu, dù chỉ là vài chục nghìn mỗi lần, bạn đã kiểm soát được một phần rất lớn ngân sách của mình. Vì cuối cùng, chi tiêu thông minh không phải là cắt giảm mọi thứ, mà là biết rõ: món nào đáng để bỏ vào giỏ, và món nào chỉ đang xuất hiện vì bạn tiện tay.