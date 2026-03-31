Giá vàng hôm nay 31/3: Bật tăng trở lại

Giá vàng thế giới tăng trở lại khi các nhà giao dịch và nhà đầu tư tăng cường mua vào, trong bối cảnh chiến tranh ở Trung Đông vẫn đang leo thang. Việc giá trái phiếu chính phủ toàn cầu giảm (lợi suất thấp hơn) và giá dầu thô tăng cao hôm nay cũng tác động tích cực đến giá của vàng và bạc. Giá vàng giao tháng 6 tăng 36,30 USD, lên 4.652 USD/ounce. Giá bạc giao tháng 5 tăng 1,244 USD, lên 71,04 USD.

Thị trường không phản ứng nhiều trước những bình luận của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Powell trong bài phát biểu tại Harvard ngày 30/3. Ông Powell cho biết, lãi suất “đang ở mức tốt” để phản ứng với giá dầu tăng cao. Ông cũng nói rằng, lạm phát hiện tại dường như đang được kiểm soát tốt.

" Cuộc chiến ở Iran vẫn đang diễn ra ác liệt và chưa có dấu hiệu chấm dứt, điều này đang đẩy giá vàng lên cao do nhu cầu trú ẩn an toàn... Trọng tâm thị trường trong thời gian ngắn hạn sẽ tập trung vào cuộc chiến này, giá dầu thô, lợi suất trái phiếu và chỉ số USD ", Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao tại Kitco Metals cho biết.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 31/3, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 170,8 triệu đồng/lượng (mua) - 173,8 triệu đồng/lượng (bán), tăng 1 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 170,8 triệu đồng/lượng (mua) - 173,8 triệu đồng/lượng (bán), tăng 1 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.412 USD/ounce, tăng 28 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, nhận định, với bối cảnh vĩ mô hiện tại, vàng vẫn có xu hướng tăng dài hạn.

Các nhà phân tích hàng hóa tại Commerzbank cho biết, bất chấp sự giảm mạnh của giá vàng trong những ngày trước đó, họ vẫn lạc quan về kim loại quý này. Ngân hàng này dự báo giá vàng sẽ kết thúc năm nay ở mức khoảng 5.000 USD/ounce, tăng so với mức ước tính 4.900 USD/ounce hồi tháng 12/2025. Commerzbank kỳ vọng đà tăng giá sẽ tiếp tục kéo dài đến năm 2027, với giá vàng kết thúc năm sau ở mức 5.200 USD/ounce.

Giá vàng gặp khó khăn một phần do cuộc chiến ở Iran đã tạo ra những vấn đề nghiêm trọng về chuỗi cung ứng trên thị trường năng lượng toàn cầu, đẩy giá dầu tăng cao. Giá năng lượng tăng cao đang làm gia tăng kỳ vọng lạm phát, điều mà thị trường tin rằng sẽ buộc Fed phải duy trì lập trường chính sách tiền tệ trung lập.