2 người bạn cùng vay tiền mua nhà, giờ 1 người phải bán nhà trả nợ: Hóa ra “sức bền tài chính” mới là thứ quyết định!

Vay tiền mua nhà vốn không phải chuyện lạ. Giá bất động sản tăng nhanh khiến việc tích lũy đủ tiền để mua đứt một căn nhà gần như là điều không thể. Vì vậy, vay ngân hàng trở thành lựa chọn phổ biến. Nhưng cùng là vay tiền mua nhà, không phải ai cũng đi đến một cái kết giống nhau.

Lâm Uyển và Trần Nghiên là ví dụ điển hình. Hai người quen nhau từ thời đại học. Cả hai đều làm văn phòng tại một thành phố lớn, thu nhập không quá chênh lệch, hoàn cảnh gia đình cũng tương tự. Khi bước sang tuổi 28, họ cùng đưa ra một quyết định quan trọng: Vay tiền mua nhà.

Cả hai đều vay ngân hàng khoảng 70% giá trị căn hộ. Họ từng cùng nhau chia sẻ niềm vui vì cuối cùng đã “chạm được một tay” vào giấc mơ an cư. Nhưng sau 2 năm, kết cục lại rẽ theo hai hướng hoàn toàn khác.

Lâm Uyển vẫn giữ được căn nhà, đều đặn trả nợ. Trong khi đó, Trần Nghiên buộc phải bán nhà để trả nợ, chấp nhận quay về thuê trọ. Sự khác biệt không nằm ở may mắn, mà đến từ những lựa chọn rất cụ thể trong cách quản lý tài chính và cuộc sống.

1. Đừng xem nhẹ “sức bền tài chính”

Ngay từ đầu, Lâm Uyển đã dành nhiều thời gian để tính toán kỹ khả năng chi trả. Cô không chọn căn hộ “vừa tầm mơ ước” mà chọn căn “vừa tầm tiền”. Khoản trả góp mỗi tháng được cô giữ ở mức khoảng 35-40% thu nhập, thay vì đẩy lên sát ngưỡng như ngân hàng cho phép. Ngoài ra, cô còn chuẩn bị sẵn một khoản dự phòng tương đương 12 tháng chi phí sinh hoạt và trả nợ. Điều này giúp cô không bị rơi vào trạng thái hoảng loạn khi có biến cố như giảm thưởng hay phát sinh chi phí bất ngờ.

Ngược lại, Trần Nghiên lại có phần lạc quan hơn mức cần thiết. Cô chọn căn nhà đẹp hơn, vị trí tốt hơn, với suy nghĩ “cố thêm chút cũng được”. Khoản trả góp mỗi tháng chiếm hơn 55% thu nhập, chưa kể các chi phí khác như phí quản lý, điện nước, sinh hoạt.

Khi thu nhập ổn định, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Nhưng chỉ cần một biến động nhỏ, mọi thứ lập tức trở nên nặng nề, sức bền tài chính không còn đồng nghĩa với khả năng trả nợ cũng lung lay.

2. Kiểm soát lối sống sau khi vay, không “trả góp cả cuộc đời”

Sau khi mua nhà, Lâm Uyển chủ động điều chỉnh lối sống. Cô cắt giảm những khoản chi không cần thiết, duy trì thói quen ghi chép chi tiêu và đặt giới hạn rõ ràng cho từng khoản. Điều đáng chú ý là cô không cắt giảm cực đoan, mà chọn cách chi tiêu có ý thức hơn.

Cô vẫn đi ăn ngoài, vẫn du lịch, nhưng có kế hoạch trước và trong mức cho phép. Nhờ vậy, cuộc sống không bị “ngột ngạt” vì tiết kiệm, mà vẫn đảm bảo cân bằng giữa hiện tại và nghĩa vụ tài chính.

Trần Nghiên thì khác. Ban đầu, cô không thay đổi nhiều thói quen chi tiêu, với suy nghĩ “mình vẫn còn xoay được”. Nhưng việc vừa trả góp cao, vừa giữ lối sống cũ khiến dòng tiền luôn trong trạng thái căng thẳng.

Khi bắt đầu nhận ra vấn đề, cô lại chọn cách cắt giảm đột ngột: hạn chế gần như mọi chi tiêu cá nhân. Sự thay đổi quá nhanh khiến cô cảm thấy áp lực và mệt mỏi, dẫn đến việc “bù đắp” bằng những lần chi tiêu bốc đồng sau đó. Vòng lặp này khiến tình hình tài chính ngày càng khó kiểm soát.

3. Chủ động tạo thêm nguồn thu, thay vì chỉ trông vào lương

Một điểm khác biệt lớn giữa hai người là cách họ nhìn nhận về thu nhập.

Lâm Uyển không xem mức lương hiện tại là cố định. Sau khi mua nhà, cô bắt đầu tìm thêm công việc freelance liên quan đến chuyên môn. Thu nhập phụ không quá lớn, nhưng đủ để bù vào những tháng chi tiêu cao hoặc tăng tốc trả nợ khi có thể. Ngoài ra, cô cũng chủ động học thêm kỹ năng để cải thiện cơ hội tăng lương. Sau 2 năm, thu nhập của cô tăng lên đáng kể, giúp áp lực trả nợ giảm đi rõ rệt.

Trong khi đó, Trần Nghiên chủ yếu phụ thuộc vào nguồn thu nhập chính. Cô từng nghĩ đến việc làm thêm, nhưng do áp lực công việc và tâm lý mệt mỏi vì tài chính, cô trì hoãn việc này. Khi thu nhập không tăng mà chi phí vẫn cao, khoảng cách ngày càng lớn.

Đến một thời điểm, khi không còn đủ khả năng xoay xở, việc bán nhà trở thành lựa chọn duy nhất để tránh rơi vào nợ xấu.

Câu chuyện của Lâm Uyển và Trần Nghiên không phải là trường hợp hiếm. Cùng một quyết định, cùng một xuất phát điểm, nhưng kết quả lại khác nhau vì những lựa chọn nhỏ trong cách quản lý tài chính mỗi ngày. Vay tiền mua nhà không phải là sai. Nhưng điều quan trọng là hiểu rõ khả năng của bản thân, chuẩn bị cho những tình huống không như kế hoạch, và giữ được sự chủ động trong cả chi tiêu lẫn thu nhập.

Một căn nhà có thể là điểm bắt đầu cho sự ổn định, nhưng cũng có thể trở thành áp lực nếu thiếu sự tính toán. Sự khác biệt, suy cho cùng, không nằm ở khoản vay, mà nằm ở cách mỗi người đi cùng khoản vay đó trong suốt hành trình dài phía sau.