Chuyện mua nhà “như trong mơ” của cô gái 21 tuổi

“Mặc dù tôi đã cố gắng, nhưng đến khi làm được, tôi vẫn không thể tin nổi. Mọi thứ cứ như là mơ” - Jessie chia sẻ.

Ở độ tuổi 21, Jessie cho biết không chỉ bản thân cô, mà ai cũng bất ngờ khi nghe tin cô đã mua nhà. Điều khiến câu chuyện của Jessie gây chú ý không chỉ là vấn đề cô còn quá trẻ, mà còn bởi xuất phát điểm của cô không hề thuận lợi. Jessie lớn lên trong khu nhà ở xã hội, nơi mà khái niệm tiết kiệm hay đầu tư bất động sản gần như không tồn tại trong cuộc sống thường ngày. Cô thừa nhận rằng suốt một thời gian dài, bản thân “không hề có kiến thức nào về việc tiết kiệm tiền hay mua nhà”.

Với Jessie, chuyện sở hữu một căn nhà từng là điều gì đó rất xa vời, thậm chí chưa từng nằm trong kế hoạch tương lai.

Bước ngoặt đến khi Jessie quen bạn trai và có cơ hội tiếp xúc với gia đình anh. Trong những cuộc trò chuyện rất bình thường về tài chính và cuộc sống, cô lần đầu tiên được nghe nhiều hơn về khái niệm mua nhà, tiết kiệm tiền đặt cọc và xây dựng nền tảng tài chính từ sớm. Chính những điều tưởng chừng đơn giản đó lại khiến Jessie bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc thay đổi cách quản lý tiền bạc của mình. Cô nhận ra rằng nếu không bắt đầu sớm, giấc mơ sở hữu nhà sẽ ngày càng khó đạt được.

Khi đã có mục tiêu rõ ràng, Jessie bắt đầu hành trình tiết kiệm của mình. Thời điểm đó, cô vừa làm việc vừa theo học để trở thành nhân viên y tế. Thu nhập không quá cao, chi phí sinh hoạt vẫn phải chi trả đều đặn, nhưng Jessie quyết định kỷ luật với bản thân bằng cách đặt ra một quy tắc rất cụ thể: Cứ 2 tuần 1 lần, cô lại cất 1.000 USD (khoảng 25 triệu) để tiết kiệm cho mục tiêu mua nhà.

Những tháng đầu tiên không hề dễ dàng. Jessie kể rằng việc phải liên tục kìm lại những khoản chi tiêu nhỏ, từ ăn uống bên ngoài cho đến các hoạt động giải trí, khiến cô nhiều lúc cảm thấy áp lực. Tuy nhiên, khi tài khoản tiết kiệm của cô lần đầu tiên đạt mốc 5.000 USD (khoảng 125 triệu đồng), cảm giác nhìn thấy số tiền tích lũy tăng dần đã tạo ra động lực rất lớn. Từ thời điểm đó, việc tiết kiệm không còn là sự gò bó nữa, mà trở thành một mục tiêu khiến cô cảm thấy vô cùng thích thú.

Một yếu tố quan trọng giúp Jessie rút ngắn đáng kể thời gian tích lũy tiền đặt cọc là việc cô và bạn trai được sống cùng gia đình trong một thời gian. Việc không phải trả tiền thuê nhà giúp họ có thể tập trung gần như toàn bộ thu nhập vào quỹ tiết kiệm. Ngoài ra, Jessie còn áp dụng một phương pháp khá thú vị: mở tài khoản tiết kiệm chung, để nếu muốn rút tiền, cả 2 sẽ cùng phải đặt bút ký. Cách làm này giúp cặp đôi trẻ giữ kỷ luật tài chính tốt hơn, tránh việc tiêu tiền bốc đồng.

Sau hơn một năm kiên trì tiết kiệm và cắt giảm chi tiêu, Jessie và bạn trai đã tích lũy được tổng cộng 73.000 USD tiền đặt cọc (khoảng 1,8 tỷ đồng). Riêng Jessie đóng góp 23.000 USD (khoảng 575 triệu) trong số đó – một con số không hề nhỏ đối với một người mới ngoài 20 tuổi. Khoản tiền này cuối cùng đã giúp họ đặt chân vào thị trường bất động sản và mua được căn nhà đầu tiên của mình.

Đối với Jessie, khoảnh khắc ký giấy mua nhà không chỉ là một cột mốc tài chính mà còn là một cảm xúc rất đặc biệt. Cô nói rằng mình cảm thấy vô cùng tự hào khi nghĩ về quãng đường đã đi qua – từ một cô gái từng không biết gì về tiết kiệm cho đến việc sở hữu căn nhà đầu tiên ở tuổi 21. Xuất phát điểm khó khăn khiến thành quả này càng trở nên ý nghĩa hơn với cô.

Câu chuyện của Jessie nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút rất nhiều sự chú ý. Nhiều người trẻ chia sẻ rằng họ cảm thấy được truyền cảm hứng khi thấy một người cùng thế hệ có thể đạt được mục tiêu lớn như vậy. Không ít bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ trước kỷ luật tài chính và quyết tâm của cô.

Dĩ nhiên, Jessie cũng thừa nhận rằng mỗi người có hoàn cảnh khác nhau. Điều mà cô hy vọng mọi người có thể học được từ câu chuyện của mình không phải là việc mua nhà thật sớm, mà là thay đổi cách nhìn về tiền bạc. Theo Jessie, chỉ cần bắt đầu hiểu rõ mục tiêu tài chính của bản thân và xây dựng thói quen tiết kiệm từ sớm, rất nhiều cánh cửa có thể mở ra.

(Nguồn: news.com.au)