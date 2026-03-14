Cuộc khủng hoảng của cặp vợ chồng 36 tuổi: Lương 17-18 triệu, giờ còn giảm 1 nửa

Khó khăn về tiền bạc là vấn đề mà dù còn độc thân hay đã lập gia đình, chúng ta đều thi thoảng gặp phải đôi ba lần trong đời. Nhưng để đến mức gọi là “khủng hoảng”, nhiều người nghĩ đó phải là những con số rất lớn, ví dụ như một khoản nợ tiền tỷ - gấp hàng chục lần thu nhập. Đương nhiên, điều đó không sai, nhưng cũng không phải lý do duy nhất.

Mới đây trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, một cô vợ cũng trải lòng về cuộc “khủng hoảng tài chính” của gia đình. Những con số cô chia sẻ khiến nhiều người có phần bất ngờ, bởi đó hoàn toàn không phải tiền trăm triệu hay tiền tỷ…

Cô cho biết chồng mới thay đổi công việc. Công việc cũ lương 17-18 triệu/tháng, cách nhà 50km nên buộc vợ chồng phải xa nhau, 1 tuần anh chỉ về thăm nhà 1-2 lần. Khoảng thời gian gần đây vì không muốn tiếp diễn cảnh xa nhau như vậy nên anh chuyển công tác về gần nhà. Mức lương giảm tới 50%, và đó là 1 phần lý do khiến cảm giác khủng hoảng diễn ra.

Trong phần bình luận của bài đăng, có người động viên, có người an ủi nhưng đa số đều chung 1 thắc mắc: Chẳng lẽ trước khi chuyển đổi công việc, cả 2 không lường trước những vấn đề có thể xảy ra hay sao?

“U40 rồi mà tâm lý yếu vậy, thì mình nghĩ vấn đề không chỉ là thay đổi môi trường làm việc đâu. Thú thật là 36 tuổi lương 17-18 triệu đã là hơi thấp, giờ giảm 1 nửa thì còn có 8,5 - 9 triệu thôi hả? Vậy làm sao đủ nuôi 2 con với tính chuyện tiết kiệm cho sau này? Có thể nếu cố tằn tiện thì vẫn xoay sở được, nhưng đàn ông nhiều khi cũng tự áp lực, thấy mình không lo được điều kiện tốt nhất cho vợ con nên thành ra căng thẳng” - Một người chia sẻ.

“Mình chỉ thắc mắc tại sao 2 vợ chồng cùng nhau chuyển công việc 1 lúc vậy? Nói chứ lương chồng 17-18 triệu là thấp, giờ còn giảm 1 nửa, thêm lương vợ cũng giảm nữa thì không căng thẳng mới lạ. Thay đổi môi trường chắc chỉ là 1 phần thôi” - Một người bày tỏ.

“Mình thấy vợ chồng bạn đang có 3 cái mâu thuẫn cần phải làm rõ với nhau. 1 là chuyện tài chính tiền bạc. 2 là mục tiêu cuộc sống, nghe cái này nó xa xôi chứ nghĩ kỹ thì rất thực tế ấy, bởi vì có thể bạn muốn gia đình gần nhau, tiền bạc với bạn có thể không quá quan trọng nhưng chưa chắc chồng bạn đã nghĩ thế. 3 là mâu thuẫn trong giao tiếp, vợ động viên cũng không ổn được thì kể cũng khó” - Một người bình luận.

“Bạn thử phân tích và xem lại xem là khủng hoảng thật sự đến từ đâu, thì mới giải quyết được vấn đề. Là do anh chồng đổi môi trường nên chưa quen, hay lương thấp nên nản, hay do thu nhập thấp không đủ cho tiêu dùng, sinh hoạt gia đình dẫn đến áp lực bản thân,... Phải biết vấn đề đang ở đâu thì mới gỡ được” - Một người khác chia sẻ.

Chuyển việc, thay đổi môi trường và cả thu nhập: Làm sao để thích nghi?

1. Cho bản thân một khoảng thời gian thích ứng

Mỗi môi trường làm việc đều có cách vận hành riêng: từ cách giao tiếp, cách ra quyết định cho đến nhịp độ công việc hằng ngày. Khi vừa nhảy việc, nhiều người dễ rơi vào cảm giác “chưa bắt nhịp được”. Thực ra điều này rất bình thường.

Thay vì ép bản thân phải hòa nhập ngay lập tức, hãy tự cho mình một khoảng thời gian quan sát và làm quen. Trong vài tuần đầu, tập trung hiểu cách mọi người làm việc, cách sếp quản lý và cách nhóm phối hợp với nhau. Khi nắm được “nhịp” chung, việc thích nghi sẽ tự nhiên hơn rất nhiều.

2. Chủ động hỏi và học nhanh từ những người xung quanh

Ở môi trường mới, sẽ có rất nhiều thứ bạn chưa biết: quy trình, công cụ, thậm chí là những quy tắc “ngầm” trong cách làm việc. Vì vậy, đừng ngại đặt câu hỏi. Hỏi đúng lúc không phải là yếu kém, mà là cách nhanh nhất để rút ngắn thời gian thích nghi.

Chủ động trao đổi với đồng nghiệp, nhờ họ chia sẻ kinh nghiệm hoặc cách họ xử lý công việc. Khi bạn thể hiện thái độ cầu thị và muốn học hỏi, mọi người thường rất sẵn sàng hỗ trợ. Nhờ vậy, quá trình hòa nhập cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

3. Ổn định lại nhịp sống cá nhân khi thu nhập thay đổi

Nhảy việc không chỉ thay đổi môi trường mà đôi khi còn kéo theo sự thay đổi về thu nhập. Có người tăng lương đáng kể, nhưng cũng có người phải chấp nhận mức thu nhập thấp hơn để đổi lấy cơ hội mới. Dù ở trường hợp nào, việc điều chỉnh lại nhịp chi tiêu và kế hoạch cá nhân cũng rất quan trọng.

Khi tài chính ổn định và tâm lý thoải mái, bạn sẽ dễ tập trung vào công việc mới hơn. Thích nghi với môi trường mới thực ra không chỉ là chuyện công việc, mà còn là việc sắp xếp lại toàn bộ nhịp sống của mình cho phù hợp.