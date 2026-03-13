35 tuổi trả hết khoản nợ bằng 100 tháng lương, tôi trở thành người khác!

Tuổi 35 của tôi bắt đầu bằng một hơi thở phào. Thở phào vì đã trả hết khoản nợ bằng 100 tháng lương, thở phào vì từ giờ mình không còn phải cân đo từng đồng, và quan trọng nhất là có thể tích lũy cho bản thân.

Lý do nợ nần của tôi không phải đến từ một quyết định quá bốc đồng, cũng không phải vì một biến cố quá kịch tính. Nó tích lại từ nhiều thứ: một thời gian kinh doanh chưa thuận lợi, vài quyết định tài chính thiếu tính toán, cộng thêm tâm lý “rồi sẽ xoay được”. Lúc đó tôi nghĩ đơn giản: cứ làm việc chăm chỉ hơn là sẽ ổn.

Nhưng đời không vận hành theo cách đơn giản như vậy.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Có những giai đoạn, mỗi sáng thức dậy việc đầu tiên tôi nghĩ đến không phải là hôm nay phải làm gì cho tốt, mà là còn mấy ngày nữa thì đến hạn trả nợ. Con số đó cứ nằm đâu đó trong đầu, giống như một cái đồng hồ đếm ngược. Nó không làm tôi tuyệt vọng, nhưng khiến tôi luôn có cảm giác lúc nào cũng như đang thi chạy marathon.

Tôi đã mất vài năm để trả dần khoản nợ đó. Không có cú lật ngược tình thế ngoạn mục nào cả. Chỉ là làm việc đều đặn hơn, chi tiêu chặt chẽ hơn, và kiên nhẫn. Cho đến một ngày, tôi chuyển khoản xong kỳ cuối cùng.

Và cũng từ khoản khắc đó, tôi nhận ra một điều: Trả xong khoản nợ lớn không chỉ làm thay đổi số dư tài khoản, mà còn thay đổi hẳn cách mình nhìn về tiền.

1. Tôi hiểu tiền không chỉ là con số, mà là mức độ tự do của mình

Trước đây, tôi thường nhìn tiền theo cách khá đơn giản: nhiều tiền thì tốt, ít tiền thì phải cố gắng kiếm thêm. Tiền giống như một bảng điểm của sự thành công.

Nhưng khi từng tháng phải trích tiền ra để trả nợ, tôi mới nhận ra tiền thực ra gắn chặt với mức độ tự do của mình. Mỗi khoản nợ giống như một sợi dây buộc vào tương lai. Nó khiến bạn phải làm một số việc, phải duy trì một nhịp sống nhất định, dù đôi khi không còn thật sự muốn nữa.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Khi trả xong khoản nợ tương đương 100 tháng lương đó, điều tôi cảm nhận rõ nhất không phải là “mình giàu hơn”, mà là mình tự do hơn. Và từ đó, tôi bắt đầu nhìn tiền theo một góc khác: tiền không phải để chứng minh điều gì với ai, mà để mua lại sự chủ động cho cuộc sống của mình.

2. Tôi thôi nghĩ “kiếm thêm bao nhiêu cũng được”, mà bắt đầu nghĩ “mình giữ được bao nhiêu”

Thời trẻ, tôi khá tự tin vào khả năng kiếm tiền của mình. Nếu thu nhập tăng, tôi cũng khá thoải mái với việc nâng mức sống lên theo. Khi ấy, tôi nghĩ điều quan trọng nhất là kiếm được nhiều hơn.

Nhưng khi trải qua vài năm trả nợ, tôi nhận ra một sự thật rất đơn giản: nếu không quản lý tốt, kiếm nhiều chưa chắc đã giữ được nhiều.

Trả nợ buộc tôi phải theo dõi tiền kỹ hơn: chi vào đâu, khoản nào thật sự cần, khoản nào chỉ là thói quen. Ban đầu cảm giác khá khó chịu, nhưng dần dần tôi thấy nó giống như việc dọn lại một căn phòng lâu ngày không sắp xếp.

Sau trải nghiệm đó, tôi không còn quá hào hứng với những con số thu nhập lớn nữa. Thay vào đó, tôi quan tâm nhiều hơn đến việc dòng tiền của mình đang vận hành thế nào.

3. Tôi bớt coi những món đồ đắt tiền là phần thưởng cho bản thân

Có một giai đoạn, mỗi khi đạt được một cột mốc công việc nào đó, tôi thường tự thưởng cho mình bằng một món đồ tương đối đắt tiền. Lúc đó cảm giác rất hợp lý: làm việc vất vả thì xứng đáng tận hưởng.

Nhưng khi phải dành một phần lớn thu nhập để trả nợ suốt thời gian dài, tôi nhận ra một điều hơi buồn cười: nhiều món đồ từng khiến tôi rất hào hứng, sau một thời gian lại trở nên… bình thường. Trong khi đó, cảm giác không còn gánh nặng tài chính lại bền hơn rất nhiều.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Từ lúc trả hết nợ, tôi vẫn mua những thứ mình thích, nhưng ít khi coi chúng là phần thưởng nữa. Phần thưởng lớn nhất với tôi bây giờ đơn giản là không phải lo lắng về những khoản phải trả.

4. Tôi hiểu rằng những sai lầm về tiền bạc đôi khi là học phí cần thiết

Trước đây, mỗi khi nghĩ về khoản nợ cũ, tôi từng khá khó chịu với chính mình. Tôi nghĩ: giá như mình cẩn trọng hơn, tính toán kỹ hơn thì đã không phải mất nhiều năm để trả.

Nhưng sau khi đi hết quãng đường đó, tôi lại nhìn nó nhẹ nhàng hơn.

Khoản nợ tương đương 100 tháng lương ấy giống như một khóa học tài chính kéo dài vài năm. Học phí thì khá đắt, nhưng bù lại nó khiến tôi hiểu rất rõ những điều mà trước đây chỉ đọc lướt qua trong sách: rủi ro tài chính, áp lực dòng tiền, và giá trị của sự an toàn.

Nếu không trải qua giai đoạn đó, có lẽ tôi vẫn sẽ nhìn tiền khá hời hợt.

Bây giờ, khi nghĩ lại, tôi không còn coi quãng thời gian trả nợ là một vết trượt. Tôi xem nó như một đoạn đường hơi gập ghềnh, nhưng lại giúp mình trưởng thành hơn trong cách đối xử với tiền.

35 tuổi, tài khoản của tôi không có bước nhảy vọt nào quá ngoạn mục. Nhưng có một thứ thay đổi rõ ràng: cách tôi nhìn về tiền đã khác hẳn.

Và đôi khi, tôi nghĩ điều đó còn giá trị hơn cả việc kiếm được thêm vài con số trong tài khoản.