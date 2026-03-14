Một câu bạn KHÔNG DÁM tự hỏi về tiền của mình

Đi làm vài năm, nhiều người bắt đầu cảm thấy tài chính của mình đã ổn hơn trước: thu nhập tăng lên, chi tiêu cũng dễ thở hơn, đôi khi còn để dành được một khoản nhỏ mỗi tháng. Nhưng có một câu hỏi khá đơn giản mà không phải ai cũng thật sự muốn tự hỏi: nếu nghỉ việc trong 3 tháng, mình có sống được không?

Câu hỏi này nghe có vẻ hơi “căng”, nhưng lại là cách khá thực tế để nhìn lại tình hình tài chính của bản thân. Bởi trong cuộc sống, không phải lúc nào công việc cũng ổn định tuyệt đối. Có người nghỉ việc để chuyển sang công việc mới, có người cần thời gian nghỉ ngơi sau một giai đoạn làm việc quá tải, cũng có người bất ngờ rơi vào khoảng trống giữa hai công việc.

Khi đó, điều quyết định cảm giác bình tĩnh hay lo lắng thường không phải là mức lương trước đây, mà là khoản tiền dự phòng đang có sẵn.

Lan (29 tuổi, Hà Nội) từng trải qua đúng tình huống này. Sau gần 5 năm đi làm liên tục, cô quyết định nghỉ việc vì cảm thấy kiệt sức. Ban đầu, Lan nghĩ mình sẽ nhanh chóng tìm được công việc mới nên không quá lo lắng. Nhưng khi nhìn lại tài khoản, cô mới nhận ra tiền tiết kiệm của mình thực ra không nhiều như tưởng tượng.

“Lúc đó mình mới thử tính nếu không có thu nhập trong vài tháng thì sẽ thế nào. Và câu trả lời là… khá căng,” Lan kể.

Phần lớn tiền của cô trước đó đã đi vào những khoản chi khá quen thuộc: tiền thuê nhà, ăn uống, cà phê, mua sắm, du lịch. Mỗi khoản không quá lớn, nhưng cộng lại trong nhiều năm thì số tiền tiết kiệm còn lại không nhiều.

Sau trải nghiệm đó, Lan bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến một khái niệm khá phổ biến trong tài chính cá nhân: quỹ dự phòng.

Quỹ dự phòng là khoản tiền được dành riêng cho những tình huống bất ngờ như mất việc, ốm đau, hoặc cần thời gian nghỉ ngơi trước khi bắt đầu một công việc mới. Nhiều chuyên gia tài chính thường gợi ý khoản này nên đủ cho 3-6 tháng chi tiêu cơ bản.

Con số “3 tháng” vì thế thường được xem như một cột mốc khá dễ hình dung. Nếu có thể trang trải chi phí sinh hoạt trong khoảng thời gian đó mà không cần vay mượn hay quá lo lắng, tài chính cá nhân thường đã có một lớp đệm tương đối an toàn.

Điều thú vị là không ít người chỉ thật sự nghĩ đến câu hỏi này khi một biến cố xảy ra: công việc thay đổi, công ty tái cấu trúc, hoặc đơn giản là cảm giác kiệt sức sau nhiều năm làm việc liên tục. Khi đó, câu chuyện không còn là “mình kiếm được bao nhiêu”, mà là mình có thể trụ được bao lâu nếu thu nhập tạm dừng.

Sau khi quay lại làm việc, Lan bắt đầu thay đổi cách quản lý tiền. Thay vì chỉ để dành phần còn lại sau khi chi tiêu, cô dành riêng một khoản cố định mỗi tháng để xây dựng quỹ dự phòng. Mục tiêu ban đầu khá đơn giản: nếu cần nghỉ việc trong vài tháng, mình vẫn có thể sống bình thường.

Với nhiều người, câu hỏi “nếu nghỉ việc 3 tháng thì sao?” nghe có vẻ hơi xa vời. Nhưng đôi khi, chỉ cần thử trả lời câu hỏi đó một lần, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn tình hình tài chính của mình đang ở đâu.

Và đó cũng là lúc nhiều người nhận ra rằng điều quan trọng không chỉ là kiếm được bao nhiêu tiền, mà còn là mình có đủ khoảng đệm để cảm thấy an toàn trước những thay đổi của cuộc sống hay không.