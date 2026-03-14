Giá vàng hôm nay 14/3: Vàng nhẫn lỗ ròng 9,2 triệu đồng/lượng sau 10 ngày

Thị trường vàng thế giới vừa ghi nhận một phiên giao dịch đầy sóng gió trong 24 giờ qua. Sau chuỗi ngày tăng nóng áp sát ngưỡng lịch sử, kim loại quý này đã chính thức bước vào nhịp điều chỉnh mạnh khi các dữ liệu kinh tế Mỹ phát đi những tín hiệu "nguy hiểm" về tình trạng đình lạm (stagflation), tăng trưởng chậm lại nhưng lạm phát vẫn duy trì ở mức cao.

Tính đến đầu giờ sáng ngày 14/03/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco đang niêm yết ở mức 5.042,9 USD/ounce, giảm mạnh hơn 35 USD so với cùng thời điểm ngày hôm trước. Trong phiên giao dịch, có thời điểm giá vàng đã xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ tâm lý, rơi xuống mức thấp nhất là 5.037 USD/ounce trước khi có nhịp hồi nhẹ.

Trên trang Investing.com, giá vàng đang ở mức 5.020,01 USD/ounce.

Sự sụt giảm này đã ngay lập tức dội gáo nước lạnh vào thị trường trong nước. Sáng nay, vàng miếng SJC đã được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm từ 1,5 đến 1,7 triệu đồng/lượng, hiện giao dịch quanh mức 181,8 - 184,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Không nằm ngoài vòng xoáy điều chỉnh, dòng vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo của Bảo Tín Mạnh Hải cũng ghi nhận mức giảm sâu trong 24 giờ qua. Cụ thể, sáng ngày 14/3, nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 24K (999.9) đang được niêm yết ở mức 181,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 184,8 triệu đồng/lượng (bán ra).

So với cùng thời điểm sáng hôm qua (13/3), khi mức giá vẫn còn neo cao ở ngưỡng khoảng 183,3 - 186,3 triệu đồng/lượng, dòng sản phẩm này đã "bốc hơi" 1,5 triệu đồng mỗi lượng ở cả hai chiều mua và bán.

Đáng chú ý, biên độ chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra của Kim Gia Bảo hiện đang được nới rộng ở mức 3 triệu đồng/lượng. Đây là "vùng nguy hiểm" đối với những nhà đầu tư cá nhân có xu hướng mua đuổi. Với mức spread này, người mua vừa bước ra khỏi cửa hàng đã ngay lập tức ghi nhận khoản lỗ kỹ thuật khoảng 1,6%.

Với mức chênh lệch mua - bán (spread) tại thị trường Việt Nam hiện đang duy trì ở mức rất cao (khoảng 3 triệu đồng/lượng), rủi ro đối với những nhà đầu tư "lướt sóng" là cực lớn.

Rủi ro lớn nhất hiện nay thuộc về những nhà đầu tư đã mua nhẫn Kim Gia Bảo hoặc SJC ở vùng đỉnh cách đây khoảng 10 ngày (khi giá bán ra chạm mốc 191 triệu đồng/lượng). Với mức giá mua vào hiện nay chỉ còn 181,8 triệu đồng/lượng, những người này đang đối mặt với khoản lỗ ròng lên tới 9,2 triệu đồng cho mỗi lượng vàng nắm giữ.

Phân tích sâu vào các chỉ số kinh tế 24 giờ qua, có thể thấy giá vàng đang chịu áp lực từ ba phía.

Thứ nhất, số liệu GDP quý IV của Mỹ vừa được Cơ quan Phân tích Kinh tế (BEA) công bố chỉ đạt mức tăng trưởng 0,7%, thấp hơn rất nhiều so với dự báo ban đầu là 1,4%. Điều này cho thấy cỗ máy kinh tế hàng đầu thế giới đang có dấu hiệu hụt hơi rõ rệt.

Thứ hai, áp lực lạm phát vẫn "cứng đầu" một cách đáng ngại. Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE - thước đo lạm phát yêu thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed) cho thấy lạm phát lõi tháng 1/2026 chỉ tăng 0,4%. Đặc biệt, khảo sát của Đại học Michigan cho thấy kỳ vọng lạm phát một năm tới đã vọt lên mức 3,4%, chấm dứt chuỗi 6 tháng giảm liên tiếp.

Bà Joanne Hsu, Giám đốc chương trình khảo sát của Đại học Michigan, nhận định: "Tâm lý người tiêu dùng đã giảm khoảng 2% trong tháng qua. Giá xăng tăng là yếu tố tác động trực tiếp nhất đến chi tiêu và kỳ vọng lạm phát của người dân".

Thứ ba, sự phục hồi của đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ. Chỉ số DXY đã quay lại mốc trên 99 điểm, khiến vàng (vốn được định giá bằng đồng USD) trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Bên cạnh các yếu tố vĩ mô, áp lực chốt lời kỹ thuật sau giai đoạn vàng tăng phi mã cũng là nguyên nhân khiến giá sụt giảm. Nhiều nhà đầu tư tổ chức đã quyết định hiện thực hóa lợi nhuận khi các tín hiệu từ Fed cho thấy lãi suất có thể sẽ được giữ ở mức cao lâu hơn dự kiến để đối phó với lạm phát dai dẳng.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng đây có thể chỉ là một nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Trong bối cảnh địa chính trị tại Trung Đông vẫn căng thẳng và nhu cầu trú ẩn an toàn vẫn thường trực, vàng vẫn còn dư địa để duy trì vị thế.

Một báo cáo gần đây từ Goldman Sachs dự báo vàng thế giới vẫn có khả năng hướng tới mốc 4.900 USD hoặc cao hơn vào cuối năm 2026 nếu các rủi ro suy thoái và nợ công không được kiểm soát.

*Nguồn: Kitco, Reuters