Tiêu tiền là việc quá tốn thời gian, giờ rảnh thì đi ngủ

Ngoài những nhu cầu cơ bản như ăn uống, đi lại, chi phí cho chỗ ở, nhiều người bận đến mức chẳng còn thời gian du lịch hay mua sắm.

Với không ít người, việc tốt nghiệp đại học và chính thức bước chân vào thị trường lao động là cột mốc đánh dấu sự tự lập: Tự đi làm kiếm tiền, tự lo liệu cuộc sống và được thoải mái dùng số tiền mình làm ra. Trong hình dung của họ, trạng thái ấy có thể gọi là “tiệm cận với sự tự do tuyệt đối”.

Tuy nhiên sau 1 khoảng thời gian nằm gai nếm mật trong môi trường công sở, không ít người lại bắt đầu cảm thấy vỡ mộng.

Bận đến mức không còn thời gian tiêu tiền

Ở tuổi 22, Hyun Jin Lee từng nghĩ rằng chỉ cần tìm 1 công việc lương ổn định đúng với chuyên môn đã học, cô có thể bắt đầu tận hưởng cuộc sống của một người trẻ độc lập: Mua quần áo, đi du lịch, chi tiền cho các sở thích cá nhân,... Nhưng bây giờ sau khoảng gần 2 năm làm việc cho 1 công ty công nghệ ở Seoul (Hàn Quốc), Lee đang sống một cuộc đời hoàn toàn trái với những gì cô hình dung.

Nếu tính từ lúc bước xuống giường, một ngày của Lee thường bắt đầu từ khoảng 6h15 sáng và kết thúc khi trời đã vào khoảng 23h đêm là sớm nhất - khi cô về đến nhà. Sau giờ làm, Lee thường quá mệt để ra ngoài, gặp bạn bè hay đi mua sắm. Những gì cô làm nhiều nhất sau khi về nhà chỉ là tắm, ăn vội thứ gì đó rồi ngủ để hôm sau tiếp tục đi làm.

“Khoảng 80% thời gian của tôi là ở công ty, ở nhà hoặc trên tàu điện ngầm. Tôi chẳng còn thời gian để làm gì khác” .

Lee cho biết phần lớn chi tiêu hiện tại chỉ xoay quanh những thứ giúp cô tiết kiệm thời gian. Cô đặt đồ ăn qua ứng dụng thay vì nấu nướng, mua đồ dùng thiết yếu online thay vì đi siêu thị và sẵn sàng trả thêm tiền cho bất cứ dịch vụ nào giúp mình đỡ mất sức hơn. Nhưng ngoài những khoản chi mang tính “duy trì cuộc sống”, cô hầu như không còn năng lượng cho việc tận hưởng tiền bạc như từng tưởng tượng.

Câu chuyện này cũng xảy ra với Sal, 28 tuổi, sống tại New York (Mỹ) và làm trong lĩnh vực truyền thông. Với mức thu nhập hơn 90.000 USD/năm (khoảng 2,3 tỷ đồng), Sal từng nghĩ mình sẽ có một tuổi trẻ sôi động ở thành phố đắt đỏ bậc nhất nước Mỹ. Anh hình dung về những buổi tối tiệc tùng cùng chúng bạn, những chuyến du lịch khắp châu Âu và châu Mỹ,... Nhưng sau vài năm đi làm, anh nhận ra mình hiếm khi có đủ thời gian cho bất kỳ điều gì trong số đó.

Sal kể rằng có nhiều tuần anh chỉ xoay quanh công việc và giấc ngủ. Cuối tuần, thay vì ra ngoài vui chơi, anh thường nằm lì ở nhà vì quá mệt.

Điều khiến Sal thấy kỳ lạ nhất là tài khoản tiết kiệm của anh tăng lên đều đặn, dù anh không hề cố sống tiết kiệm. Anh đơn giản là quá bận để tiêu tiền.

Trước đây, Sal từng có thói quen mua sách, sưu tầm giày thể thao. Hiện tại, anh gần như bỏ hết những sở thích đó. Có lúc anh nhận ra mình đã nhiều tháng chưa bước vào trung tâm thương mại, cũng không nhớ lần cuối đi xem phim ngoài rạp là khi nào.

“Bạn nghĩ có tiền sẽ giúp mình tự do hơn, nhưng đôi khi công việc lấy luôn cả thời gian để tận hưởng số tiền đó” - Sal chia sẻ.

Tại Toronto (Canada), Jane, 27 tuổi, làm trong ngành tài chính với thu nhập khoảng 120.000 USD/năm (khoảng 3 tỷ đồng), cũng có cảm giác tương tự. Jane cho biết cô từng rất thích mua sắm và chăm sóc bản thân. Nhưng càng đi làm lâu, cô càng cảm thấy việc tiêu tiền cũng trở thành một thứ cần… sắp xếp thời gian.

Jane kể rằng nhiều tháng liền cô chỉ mặc đi mặc lại vài bộ đồ công sở vì không có thời gian mua sắm. Những món đồ cô đặt online thường được mua rất vội vào đêm muộn, sau khi tan làm. Ngay cả việc cắt tóc hay đi tập gym cũng trở nên khó duy trì vì lịch làm việc quá dày.

“Tôi không còn đủ thời gian lẫn năng lượng để nghĩ xem mình thực sự muốn mua gì hay làm gì” - Cô nói.

Theo Jane, kiểu sống này khiến việc kiếm tiền dần mất đi cảm giác hào hứng. Thu nhập tăng lên nhưng cuộc sống không thay đổi nhiều ngoài việc cô có nhiều hóa đơn dịch vụ hơn để tiết kiệm thời gian.

Tình trạng đáng báo động

Các chuyên gia cho rằng đây đang trở thành tình trạng phổ biến ở nhóm nhân viên văn phòng trẻ tại nhiều thành phố lớn. Họ làm việc với cường độ cao, thu nhập không thấp nhưng thời gian cá nhân ngày càng ít. Thay vì tiêu tiền cho trải nghiệm hay sở thích, phần lớn chi tiêu của họ tập trung vào những thứ giúp duy trì guồng sống bận rộn: đồ ăn nhanh, dịch vụ giao hàng, thuê nhà gần chỗ làm hoặc các tiện ích giúp tiết kiệm thời gian.

Nhiều người bắt đầu nhận ra điều mình thiếu không hẳn là tiền bạc, mà là khoảng trống để sống chậm lại. Lee cho biết cô từng rất mong có ngày lĩnh lương đầu tiên để tự thưởng cho bản thân, nhưng hiện tại điều cô muốn nhất lại là một buổi tối không phải mở laptop hay nhìn điện thoại liên tục.

“Tôi nghĩ thứ xa xỉ nhất bây giờ là có đủ thời gian rảnh để không phải cân nhắc giữa việc nên ngủ bù hay nên dùng thời gian đó cho các thú vui, sở thích hay các mối quan hệ cá nhân” - Lee nói.

Cảm giác “có tiền nhưng không có đời sống” cũng khiến không ít người bắt đầu nhìn lại khái niệm thành công mà họ từng theo đuổi. Trên mạng xã hội, ngày càng nhiều nhân viên văn phòng chia sẻ rằng họ gần như mất kết nối với bạn bè, gia đình và cả những sở thích cá nhân sau vài năm đi làm. Có người nhiều tháng chưa đọc hết một cuốn sách, không còn duy trì việc tập thể dục hay thậm chí bỏ luôn thói quen nấu ăn vì lúc nào cũng trong trạng thái kiệt sức.

Một số chuyên gia lao động cho rằng đây là hệ quả của văn hóa “luôn bận rộn” đang ngày càng phổ biến. Làm việc nhiều giờ từng được xem là dấu hiệu của chăm chỉ và cầu tiến, nhưng khi kéo dài quá lâu, nó khiến cuộc sống cá nhân dần bị thu hẹp. Nhiều người trẻ hiện nay không thiếu khả năng chi trả cho những trải nghiệm đắt đỏ, nhưng lại thiếu điều quan trọng nhất để tận hưởng chúng: Thời gian rảnh và tinh thần đủ thoải mái.

Sal cho biết anh từng dành nhiều năm cố gắng đạt mức lương mơ ước, nhưng đến lúc có được rồi, anh lại không cảm thấy vui như tưởng tượng.

Trong khi đó, Jane thừa nhận cô đôi lúc cảm thấy mình đang sống theo một vòng lặp đơn điệu: Thức dậy, đi làm, gọi đồ ăn, ngủ rồi tiếp tục đi làm. Những khoản tiền tiết kiệm tăng lên đều đặn nhưng không mang lại cảm giác thỏa mãn như cô từng kỳ vọng.

(Nguồn: The Guardian)