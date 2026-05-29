Sai lầm khi giá vàng giảm

Nhiều người trẻ bắt đầu mua vàng nhưng lại chưa thật sự chuẩn bị tâm lý cho việc giá có thể giảm.

Lúc vàng tăng, mọi thứ khá dễ chịu. Mua hôm trước, hôm sau thấy giá nhích lên là đã có cảm giác “mình quyết định đúng”. Nhưng khi thị trường bắt đầu đi xuống, rất nhiều người rơi vào trạng thái không biết nên làm gì tiếp theo: Bán thì tiếc, giữ lại cũng lo.

Thật ra sai lầm lớn nhất của người mới mua vàng thường không nằm ở việc mua đúng đỉnh hay sai thời điểm. Mà là xuống tiền khi chưa hiểu rõ mục đích của mình.

Có người mua vàng vì muốn giữ tiền lâu dài. Có người chỉ muốn thử đầu tư. Có người mua vì thấy bạn bè, đồng nghiệp ai cũng nói chuyện vàng. Nhưng ba kiểu tâm lý này dẫn đến ba cách phản ứng hoàn toàn khác nhau khi giá giảm.

Nếu xác định giữ dài hạn thì việc giá lên xuống vài triệu trong ngắn hạn không quá quan trọng. Nhưng nếu mua bằng tâm lý “chắc sẽ còn tăng nữa”, cảm giác hoang mang sẽ đến rất nhanh khi thị trường đảo chiều.

Một sai lầm khác khá phổ biến là dùng số tiền quá lớn cho lần mua đầu tiên.

Nhiều người thấy vàng tăng liên tục nên dồn gần hết tiền tiết kiệm vào mua. Thậm chí có người còn vay thêm với suy nghĩ “vàng kiểu gì cũng tăng lại”. Nhưng khi giá giảm vài ngày liên tiếp, áp lực bắt đầu xuất hiện vì đây là khoản tiền họ cần cho cuộc sống hàng ngày.

Đó cũng là lý do nhiều người có kinh nghiệm thường nhắc: Chỉ nên dùng tiền nhàn rỗi để mua vàng. Nghĩa là khoản tiền này có thể để yên trong thời gian dài mà không ảnh hưởng đến chi tiêu, tiền thuê nhà hay các khoản dự phòng cá nhân.

Một vấn đề nữa là người mới thường quá ám ảnh chuyện “mua đúng đáy”.

Họ liên tục chờ giá giảm thêm để mua rẻ hơn. Nhưng khi giá bật tăng lại thì tiếc vì chưa xuống tiền. Sau đó lại lao vào mua vội vì sợ lỡ cơ hội. Cuối cùng rất dễ mua ở vùng giá cao do tâm lý FOMO.

Thực tế, rất ít người mua đúng đáy hay bán đúng đỉnh. Với người mới, điều quan trọng hơn là chia nhỏ số tiền để mua theo nhiều lần thay vì cố đoán chính xác thị trường. Ví dụ thay vì dồn toàn bộ tiền vào một ngày, có thể chia ra mua theo từng đợt nhỏ. Cách này giúp tâm lý ổn định hơn nếu giá còn biến động.

Ngoài ra, nhiều người mới mua vàng thường chỉ tập trung nhìn vào giá tăng giảm mỗi ngày mà quên mất một chuyện quan trọng hơn: Phí chênh lệch mua - bán.

Có thời điểm giá mua vào và bán ra cách nhau vài triệu đồng mỗi lượng. Điều này đồng nghĩa với việc dù giá vàng chưa giảm, người mua vẫn có thể đang “âm” nếu bán ra ngay. Vì vậy vàng thường phù hợp hơn với người có kế hoạch giữ trung và dài hạn thay vì lướt sóng ngắn ngày.

Một điều khác mà nhiều người chỉ nhận ra sau khi mua vàng là cảm xúc ảnh hưởng rất lớn đến quyết định tài chính. Giá tăng thì muốn mua thêm vì sợ bỏ lỡ. Giá giảm lại muốn bán ngay vì sợ lỗ sâu hơn. Nếu liên tục quyết định theo cảm xúc, rất dễ rơi vào vòng lặp mua cao - bán thấp.

Vì vậy, trước khi mua vàng, điều quan trọng không chỉ là theo dõi giá. Mà còn là tự trả lời vài câu đơn giản: Mình mua khoản này để làm gì? Có cần dùng số tiền này trong thời gian gần không? Nếu giá giảm trong vài tháng, mình có đủ thoải mái để tiếp tục giữ không? Khi trả lời được những câu hỏi đó, việc mua vàng sẽ bớt áp lực hơn rất nhiều.

Với nhiều người trẻ, vài đợt vàng giảm vừa qua cũng là lần đầu tiên họ hiểu rằng đầu tư không phải lúc nào cũng là cảm giác “kiếm tiền”. Có những giai đoạn quan trọng nhất chỉ là học cách giữ bình tĩnh, quản lý kỳ vọng và không để cảm xúc quyết định toàn bộ kế hoạch tài chính của mình.