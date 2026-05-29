1 nghìn cổ phiếu Vinhomes có giá hơn 1 lượng vàng

Cú nhấn ga bất ngờ của cổ phiếu Vinhomes diễn ra ngay sau khi doanh nghiệp này công bố điều chỉnh chương trình quy đổi vàng nhàn rỗi thành tiền mua nhà.

Cổ phiếu Vinhomes (mã VHM) vừa bất ngờ có phiên tăng kịch trần bất chấp thị trường đỏ lửa. Sau chưa đầy 3 tháng, thị giá VHM đã tăng gần 80% lên mức 157.700 đồng/cp. Như vậy, 1 nghìn cổ phiếu VHM hiện có giá 157,7 triệu đồng, cao hơn giá 1 lượng vàng miếng SJC (theo chiều bán ra tại ngày 28/5).

Gần 1 năm trước, vào trung tuần tháng 7/2025, 1 nghìn cổ phiếu VIC của Vingroup (trước điều chỉnh do chia thưởng cổ phiếu) cũng đã có giá hơn 1 lượng vàng miếng SJC. Từ đó đến nay, VIC đã tăng 250% trong khi giá vàng chỉ tăng khoảng 30%. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư nhớ lại câu trả lời của tỷ phú Phạm Nhật Vượng khi cổ đông hỏi việc đầu tư cổ phiếu VIC với vàng.

“Nên chọn VIC hay chọn vàng? Anh chọn VIC là đúng rồi đấy, với tâm huyết, công sức của từng này người, từng bước giá trị sẽ được tạo ra, đẳng cấp sẽ được công nhận. Tuy nhiên, giống như tàu phải có lúc có sóng, có gió, nên vội vàng nhảy khỏi tàu thì khó bơi tiếp” , ông Vượng khẳng định tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Vingroup.

Trở lại với Vinhomes, cú nhấn ga bất ngờ của cổ phiếu VHM diễn ra ngay sau khi doanh nghiệp này công bố điều chỉnh chương trình quy đổi vàng nhàn rỗi thành tiền mua nhà, chỉ 2 ngày kể từ lần đầu giới thiệu mô hình này. Điều kiện tham giá được điều chỉnh yếu cầu khách hàng sở hữu lượng vàng tối thiếu 50% giá trị bất động sản thay vì 80% như kế hoạch ban đầu.

Bên cạnh đó, Vinhomes cũng bổ sung lựa chọn hoàn trả nhà sau 3 năm bên cạnh phương án 5 năm trước đó. Theo cam kết, dù khách hàng hoàn trả bất động sản sau 3 hay 5 năm, Vinhomes vẫn hoàn lại khoản tiền tương đương lượng vàng đã quy đổi kèm lợi tức 2%/năm, tính theo giá vàng tại thời điểm hoàn trả.

Trước những nghi ngại liên quan đến biến động giá vàng, lãnh đạo Vinhomes cho biết đã chuẩn bị phương án quản trị rủi ro từ sớm. Doanh nghiệp dự kiến mua bảo hiểm giá vàng thông qua các tổ chức tài chính lớn nhằm phòng ngừa biến động trong tương lai. Trên thị trường quốc tế, các công cụ phòng hộ phổ biến hiện nay gồm hợp đồng tương lai và quyền chọn vàng.

Song song, Vinhomes cho biết đang làm việc với các doanh nghiệp vàng bạc đá quý để ký cam kết dài hạn về nguồn cung vàng tương ứng với lượng khách hàng chuyển đổi sau khi đáo hạn chương trình. Theo doanh nghiệp, nguyên tắc triển khai là “nguồn cung đảm bảo tới đâu triển khai tới đó”, tránh mở rộng vượt khả năng kiểm soát rủi ro.

Vinhomes tiếp tục nhấn mạnh mục tiêu lớn hơn của chương trình là khơi thông nguồn lực vàng đang “nằm im” trong dân cư để đưa vào lưu thông trong nền kinh tế. Chính sách này xuất hiện trong bối cảnh Chính phủ nhiều lần yêu cầu nghiên cứu giải pháp huy động vàng và ngoại tệ nhàn rỗi phục vụ phát triển kinh tế.