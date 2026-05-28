Xổ số miền Nam ngày 28-5: Giải độc đắc đài An Giang và Tây Ninh xuất hiện sớm

Hai giải độc đắc của xổ số miền Nam xuất hiện sớm nên các đại lý đang kêu gọi khách hàng may mắn nhanh chóng đển đổi thưởng

Chiều 28-5, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã sớm tìm ra nơi có khách hàng trúng giải độc đắc vé số đài An Giang và vé số đài Tây Ninh.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 28-5. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Giải độc đắc của vé số An Giang trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Đại Lộc Phát

Theo đó, vé số An Giang, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết An Giang mở thưởng chiều 28-5, giải độc đắc (dãy số 377962) được xác định trúng tại TPHCM.

Nơi bán trúng giải độc đắc 16 vé An Giang là đại lý vé số Đại Lộc Phát ở TPHCM. Hiện, đại lý này đang kêu gọi những chủ nhân may mắn nhanh chóng đến đổi thưởng.

Trong khi đó, giải an ủi của vé số An Giang được các đại lý xác định trúng tại xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh.

Mở thưởng cùng ngày với vé số An Giang, giải độc đắc (dãy số 490332) của vé số Tây Ninh được xác định "ở lại" tỉnh Tây Ninh.

Nơi bán trúng giải độc đắc 32 tỉ đồng vé số Tây Ninh là đại lý vé số Thanh Tâm ở tỉnh Tây Ninh. Hiện, đại lý này cũng đang kêu gọi những khách hàng may mắn nhanh chóng đến đổi thưởng.

Giải an ủi của vé số Tây Ninh được các đại lý xác định trúng tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Tây Ninh và giải độc đắc của vé số An Giang cùng trúng tại TPHCM.