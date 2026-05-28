Đợt tuyển dụng gây chú ý của BIDV: Không nhận người quá 24 tuổi

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa thông báo về việc tuyển dụng 45 chuyên viên quản lý khách hàng không yêu cầu kinh nghiệm tại các Chi nhánh đợt 01 năm 2026 của BIDV (Địa bàn Hà Nội/ TP. Hồ Chí Minh).

Cụ thể, chỉ tiêu tuyển dụng đợt này là 45 chuyên viên quản lý khách hàng không yêu cầu kinh nghiệm . Nơi làm việc gồm Cụm Ngoại thành Hà Nội; Cụm Trung tâm Hà Nội; Cụm Phía Đông Hà Nội; Cụm Phía Nam Hà Nội; Cụm Phía Tây Hà Nội; Cụm Trung tâm TP.HCM; Cụm Phía Đông Nam TP.HCM; Cụm Ngoại thành TP.HCM; Cụm Phía Tây TP.HCM.

Đây là đợt tuyển dụng ứng viên nguồn bên ngoài hệ thống BIDV. Điều kiện chung là công dân Việt Nam, tuổi đời không quá 24 tuổi , sức khỏe tốt, không dị tật, không mắc bệnh xã hội, có phẩm chất đạo đức tốt, không tiền án, tiền sự,...

Ứng viên không đang công tác chính thức tại BIDV. Trường hợp đã nghỉ việc tại BIDV thì thời gian nghỉ việc phải đủ 12 tháng tính từ ngày nghỉ việc đến ngày ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

BIDV yêu cầu ứng viên tốt nghiệp Đại học hoặc đã được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học tạm thời (không bao gồm các trường hợp tốt nghiệp đại học theo hình thức học liên thông lên Đại học) văn bằng 1, công lập, hệ chính quy, tập trung, dài hạn, tốt nghiệp loại Giỏi trở lên , tại các trường đại học trong nước và nước ngoài.

Ngoài ra, ứng viên cũng phải có trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ Tiếng Anh tối thiểu: Toeic 430/990, Toefl PBT/IPT 430/677, Toefl CBT 123/300, Toefl iBT 40/120, Ielts 3.5/9.0, Cambridge English Preliminary (PET). Các ứng viên chưa có chứng chỉ Tiếng Anh phù hợp được phép cam kết bổ sung trong 12 tháng kể từ thời điểm trúng tuyển (không áp dụng cho các đối tượng miễn thi tiếng anh.

Ứng viên cũng phải có trình độ tin học. Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ quốc tế như MOS, ICDL, IC3).

Công việc của một chuyên viên quản lý khách hàng sẽ là tìm kiếm, lựa chọn, tiếp cận đối tượng khách hàng có tiềm năng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng; Tư vấn cho khách hàng lựa chọn sử dụng hợp lý các sản phẩm, dịch vụ cơ bản của BIDV.

Ngoài ra, vị trí chuyên viên này đảm nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hồ sơ đề nghị cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo quy định của BIDV; đàm phán với khách hàng về các điều kiện liên quan đến quá trình cung cấp các sản phẩm, dịch vụ.

Công việc còn bao gồm tiếp nhận hồ sơ đề nghị của khách hàng, phân tích và lập báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định việc bán các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng cho khách hàng; thông báo kết quả xử lý cho khách hàng. Thực hiện hoặc chuyển cho các Phòng nghiệp vụ, cá nhân có thẩm quyền thực hiện theo đúng các quy trình, quy định của BIDV.

Chuyên viên cũng thực hiện việc rà soát, đánh giá, phân Nhóm Khách hàng; kịp thời phát hiện các vấn đề khó khăn, bất cập nảy sinh từ phía Khách hàng có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của BIDV và có biện pháp xử lý theo quy trình, quy định của BIDV.