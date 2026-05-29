Giá vàng miếng SJC biến động mạnh, tăng đến 2,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giao dịch sáng nay, 29-5, có sự cách biệt đáng kể giữa các doanh nghiệp và biến động mạnh theo giá vàng thế giới

Sáng 29-5, thị trường vàng trong nước tiếp tục biến động mạnh khi giá vàng thế giới bật tăng trở lại sau phiên giảm sâu trước đó.

Đến 9 giờ, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 157 triệu đồng/lượng mua vào và 160 triệu đồng/lượng bán ra - tăng 2,5 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Tuy nhiên, giá vàng miếng giữa các doanh nghiệp vẫn có sự chênh lệch đáng kể. Công ty Mi Hồng giao dịch vàng miếng SJC quanh mức 157 triệu đồng/lượng mua vào và 158,5 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải hay Phú Quý giữ giá thấp hơn, chỉ 154,5 triệu đồng/lượng mua vào và 157,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn và vàng trang sức cũng biến động mạnh, dao động quanh mức 156,8 triệu đồng/lượng mua vào và 159,8 triệu đồng/lượng bán ra, tùy thương hiệu.

Giá vàng biến động mạnh những ngày qua

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao dịch quanh mức 4.509 USD/ounce, tăng hơn 100 USD/ounce so với sáng hôm qua. Trong phiên giao dịch đêm 28 rạng sáng 29-5, giá kim loại quý biến động rất mạnh. Có thời điểm, giá vàng rơi xuống còn 4.367 USD/ounce, rồi bật tăng lên hơn 4.450 USD/ounce.

Theo các chuyên gia, giá vàng tăng mạnh do nhà đầu tư tìm đến tài sản an toàn trước những tín hiệu cho thấy kinh tế Mỹ đang tăng trưởng chậm lại, trong khi đồng USD suy yếu. Dù căng thẳng tại Trung Đông chưa hạ nhiệt, mối lo lớn hơn hiện nay là nguy cơ suy giảm kinh tế toàn cầu.

Chỉ số USD Index hiện dao động quanh mốc 99 điểm, còn giá dầu thô ở mức khoảng 92,8 USD/thùng - giảm nhẹ so với phiên trước.

Trao đổi với Kitco, ông Tom Winmill - nhà quản lý danh mục đầu tư tại Quỹ Midas Discovery - cho rằng đà tăng của giá vàng không chỉ đến từ yếu tố ngắn hạn mà còn được hỗ trợ bởi các yếu tố nền tảng. Trong đó, việc nhiều ngân hàng trung ương tiếp tục mua vào vàng, cùng áp lực lạm phát và nguy cơ tăng trưởng kinh tế chậm lại đang tạo lực đỡ cho giá kim loại quý trong dài hạn.