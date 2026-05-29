Đại diện NAPAS: Người dân Việt Nam sẽ có thể dùng ứng dụng ngân hàng trong nước để quét QR tại nhiều quốc gia mà không phải đổi ngoại tệ, mang theo tiền mặt

NAPAS cho biết, đến nay đã có hơn 20 ngân hàng và trung gian thanh toán tại Việt Nam tham gia thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới.

Tại họp báo Ngày Tài chính số 2026 do Báo Tuổi trẻ tổ chức ngày 26/5, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) cho biết, thanh toán QR xuyên biên giới có thể trở thành xu hướng mới bên cạnh các phương thức thanh toán quốc tế truyền thống.

Theo vị đại diện của NAPAS, đơn vị đã hoàn tất kết nối với Thái Lan, Lào và Campuchia từ năm 2024. Đầu năm 2026, NAPAS tiếp tục mở rộng với Trung Quốc và Hàn Quốc, đồng thời dự kiến cuối năm triển khai thêm tại Singapore và Đài Loan. Như vậy, đến cuối năm nay sẽ có tổng cộng 7 thị trường quốc tế được kết nối.

Đến nay đã có hơn 20 ngân hàng và trung gian thanh toán tại Việt Nam tham gia thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới, góp phần hỗ trợ hoạt động giao thương trong nước và quốc tế. Thông qua hệ thống này, người dân Việt Nam có thể dùng trực tiếp ứng dụng ngân hàng trong nước để quét mã thanh toán khi mua sắm, ăn uống hoặc sử dụng dịch vụ tại các quốc gia đã kết nối.

"Giao dịch sẽ được quy đổi tự động sang đồng tiền sở tại, giúp người dùng hạn chế phải đổi và mang theo nhiều tiền mặt ngoại tệ khi ra nước ngoài", Phó tổng giám đốc NAPAS cho hay.

Trước đó, ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước đánh giá, một trong những dấu mốc đáng chú ý của ngành thanh toán năm nay là việc Việt Nam chính thức triển khai thanh toán QR xuyên biên giới với Trung Quốc và Hàn Quốc từ tháng 4. Lượng giao dịch thanh toán qua hai thị trường này ghi nhận kết quả tích cực ngay trong giai đoạn đầu triển khai. Từ nay đến cuối năm, Việt Nam dự kiến tiếp tục mở rộng kết nối thanh toán QR với Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ và Nhật Bản...

Với riêng thị trường Trung Quốc, đại diện NHNN đánh giá việc kết nối thanh toán bán lẻ song phương bằng mã QR giữa Việt Nam và Trung Quốc là một trong những hợp tác quan trọng nhằm thúc đẩy giao thương, du lịch và thanh toán xuyên biên giới giữa hai nước.

Năm 2025, Việt Nam đón trên 21,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20% so với năm 2024. Trong đó, Trung Quốc là thị trường dẫn đầu có lượng khách lớn nhất với gần 5,28 triệu lượt, chiếm 25% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng nằm trong top 5 quốc gia có lượng khách đến Trung Quốc nhiều nhất.

Lượng khách du lịch và quy mô thương mại ngày càng lớn đòi hỏi các giải pháp thanh toán thuận tiện, an toàn và chi phí hợp lý. Việc kết nối thanh toán QR xuyên biên giới cho phép du khách sử dụng các ứng dụng quen thuộc để thanh toán bằng đồng bản tệ, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và nâng cao tính minh bạch của giao dịch.

Hiện du khách Trung Quốc có thể sử dụng Alipay để quét mã VIETQRGlobal tại các cửa hàng, nhà hàng, khách sạn và các điểm du lịch trên khắp Việt Nam một cách dễ dàng, thuận tiện.