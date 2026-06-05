Không tiếp deadlines sau 17h30 thứ 6: Cuối tuần đi Quảng Ninh tắm biển, xuống Ninh Bình ăn thịt dê, lâu lâu làm chuyến xuất ngoại

Deadlines hay áp lực công việc là thứ được phép bắt đầu từ 9h sáng thứ Hai và phải kết thúc vào 17h30 chiều thứ Sáu. Từ 18h thứ 6 là họ “bật chế độ” khác rồi.

Những người đi làm đủ lâu chắc chắn sẽ hiểu tình cảnh này: Bạn lên kế hoạch cho 1 chuyến du lịch, check giá vé máy bay, phòng khách sạn để áng chừng chi phí cần chuẩn bị. Đương nhiên, không thể quên kiểm tra lại tình hình công việc, xem ngày mình định đi chơi thì công ty có sự kiện, có dự án gì quan trọng không.

Mọi thứ trong giai đoạn “tính toán để lên lịch” có vẻ đều ổn cả, cho đến khi gần sát ngày bay. Đối tác lật brief, dự án đang mượt bỗng rơi vào trạng thái “pending” hoặc “delay”, cả team nháo nhào hết lên.

Lúc này, bạn có 2 lựa chọn: Hoặc là delay chuyến đi chơi của mình, hoặc là vừa đi chơi vừa “chạy deadline từ xa”. Phương án nào cũng đều lỡ dở cả.

Phương Thảo (sinh năm 1997) và Hiếu Trương (sinh năm 1995) cũng từng nhiều hơn 1 lần trải qua tình cảnh như vậy. Và sau đó, cả 2 nhận ra: Đi chơi đôi khi cũng là một deadline không nên trì hoãn, không nên đợi tới khi rảnh.

Phương Thảo: Thứ 6 tan làm lúc 17h30 thì 18h30 đã đang trên xe đi du lịch

Phương Thảo hiện đang là Chuyên viên Truyền thông thương hiệu cho 1 ngân hàng tại Hà Nội. Trong suốt 7 năm đi làm, không ít lần Phương Thảo phải hủy lịch đi chơi, không vì vướng dự án đột xuất thì cũng là vì bị kéo đi hỗ trợ đội nhóm khác. Sau khoảng 3 lần như vậy, Phương Thảo mới nhận ra việc lên kế hoạch đi chơi là thứ “không hợp với mình” và đôi khi, nó cũng không thực sự cần thiết.

“Hồi mới đi làm, thu nhập mình chưa dư dả lắm nên cũng khó mà đi ngay khi có hứng được. Ít nhất cũng phải chuẩn bị, dành dụm tiền nong. Bây giờ thu nhập ổn hơn thì công việc cũng bận hơn, nhiều khi tính 3 tháng tới đi chơi cũng là việc rất khó để cân đối, vì chẳng biết lúc ấy có gì phát sinh không. Thế nên chỉ còn cách là tận dụng tối đa 2 ngày cuối tuần” - Phương Thảo chia sẻ và tiết lộ trước đây, cuối tuần cô chỉ dùng để ngủ và cảm giác như vậy thì hơi lãng phí.

Khoảng hơn 1 năm trở lại đây, Phương Thảo cố gắng làm mọi cách có thể để đảm bảo ngày thứ 7 và chủ nhật “không bị công việc làm phiền”. Mọi deadline cô đều “gói gọn” trước 17h30 thứ Sáu. 18h30 có khi đã đang trên xe di chuyển đến những điểm du lịch quanh Hà Nội.

Chuyến đi Quảng Ninh của Phương Thảo cách đây 2 tuần (Ảnh: NVCC)

Lần gần nhất là cách đây 2 tuần, Phương Thảo đi Quảng Ninh tắm biển. Tan làm lúc 17h30 thứ Sáu, thì 18h30 đã có mặt trên xe đi Quảng Ninh. Thế là dành trọn vẹn được 3 ngày 2 đêm nghỉ ngơi.

“Việc đi du lịch cuối tuần thì mình chẳng lên kế hoạch bao giờ, cứ tùy hứng mà đi thôi. Tại mình cũng đi gần, loanh quanh Hà Nội nên chi phí căng lắm cũng chỉ khoảng 5-6 triệu. Nếu rủ được bạn đi cùng thì rẻ hơn, nhưng chủ yếu là mình đi 1 mình.

Có tuần mình đi Quảng Ninh, có tuần đi Tam Đảo, có tuần đi Ninh Bình ăn thịt dê cơm cháy, hoặc làm chuyến food tour Hải Phòng. Cứ tối thứ 6 lên xe là yên tâm kịp ăn chơi, chiều Chủ Nhật lại bắt xe về Hà Nội để sáng thứ 2 đi làm” - Phương Thảo chia sẻ.

Hiếu Trương: Tận dụng tối đa chế độ “work from home” để đi du lịch

Chung tinh thần “đi chơi là không cần đợi” như Phương Thảo, nhưng Hiếu Trương lại có phần thoải mái hơn vì công ty anh đang làm việc tạo điều kiện cho nhân sự làm việc tại nhà.

Hiện tại, Hiếu Trương đang là IT Audit cho 1 công ty kiểm toán tại Hà Nội. Tính chất công việc của anh cũng có những đợt “cao điểm”, cứ cố gắng qua 1 đợt cao điểm là Hiếu Trương lại xin work from home khoảng 2 ngày gần cuối tuần, để tiện kết hợp với thứ 7 và Chủ nhật làm 1 chuyến du lịch.

“1 năm mình có 12 ngày phép nhưng mình để dành cho những chuyến du lịch nước ngoài, còn đi du lịch trong nước thì mình xin work from home thôi. Năm ngoái mình xin nghỉ liền 10 ngày để đi Trung Quốc. Chỉ cần báo trước cho cấp trên và xử lý các đầu việc của bản thân là được. Còn năm nay mình mới có 1 chuyến đi Phú Quốc 5 ngày. Tối thứ 4 mình bay, xin work from home ngày thứ 5, thứ 6 là được”.

Hiếu Trương chia sẻ và cho biết thêm dù đi du lịch trong nước khá thường xuyên, nhưng anh chỉ thích những nơi vắng người, ít khách du lịch và cũng không cần nhiều dịch vụ ăn uống, vui chơi hay giải trí.

Hiếu Trương thường chọn những nơi vắng khách du lịch để nghỉ ngơi, ít dịch vụ giải trí - ăn uống cũng không sao (Ảnh: NVCC)

“Mình không cầu kỳ việc phải ăn món ngon món lạ khi đi du lịch, cũng không có nhu cầu check-in hay chụp ảnh, chỉ đơn giản là muốn thay đổi không khí chút thôi vì ở Hà Nội lâu, nhiều khi thấy nhịp sống nhanh và hơi xô bồ, nên đi chơi mình ưu tiên tìm những nơi yên tĩnh và ít người” - Hiếu Trương chia sẻ.

Năm ngoái, Hiếu dành 10 ngày nghỉ phép để đi Trung Quốc (Ảnh: NVCC)

Hiếu cho biết dù đi du lịch trong nước hay nước ngoài, anh đều đi theo hình thức tự túc và đi 1 mình, không đi theo tour (Ảnh: NVCC)

“Nghỉ hưu sớm” là khái niệm chưa từng xuất hiện trong đầu

Hiện tại, cả Hiếu Trương và Phương Thảo đã phần nào tìm được sự cân bằng giữa “công việc” và “cuộc sống cá nhân”, hay cụ thể hơn là giữa việc “đi làm” và “đi chơi”. Khi được hỏi về định hướng tương lai, về mục tiêu “nghỉ hưu sớm”, cả 2 đều có chung câu trả lời: Không.

“Đến ngày mai ăn gì mình còn chưa nghĩ tới, cuối tuần đi chơi hay ở nhà ngủ vì hết tiền thì cũng phải tới tối thứ 5 hoặc sáng thứ 6 mới tính, nên nghỉ hưu sớm là thứ mình chưa bao giờ nghĩ tới.

Trong tuần đi làm, cuối tuần đi chơi như bây giờ là mình thấy ổn. Năm 2022, mình cũng có khoảng 7 tháng thử làm freelancer và sau đó mình nhận ra mình phù hợp với môi trường công sở hơn. Đi làm văn phòng có áp lực nhưng có đồng nghiệp cùng chạy deadlines thì cũng vui, có phạt thì cũng có khen có thưởng và quan trọng nhất là thu nhập ổn định hơn làm tự do. Với cả cảm giác vật vã chạy xong 1 dự án rồi đi chơi nó cũng vui hơn là cứ tàng tàng làm qua ngày” - Phương Thảo chia sẻ.

Phương Thảo rất "enjoy" đời sống công sở hiện tại của mình (Ảnh minh họa)

Còn với Hiếu Trương, một cái lắc đầu với mục tiêu “nghỉ hưu sớm” lại đến từ quãng thời gian hơn 4 tháng thất nghiệp vào năm 2023.

“Tháng 4/2023 mình bị sa thải, mãi đến tháng 9/2023 mới đi làm lại, chính là công ty bây giờ. Trong 4 tháng thất nghiệp ấy, mình cũng có 1 vài job thời vụ, trung bình mỗi ngày làm khoảng 2-3 tiếng là xong. Khoảng thời gian còn lại thực sự không biết làm gì cho hết ngày. Có ăn uống, ngủ nghỉ hay đi đá bóng thì vẫn thấy mình rảnh quá. Lúc đó cũng không dám đi chơi hay du lịch vì chưa biết khi nào mới có việc, có thu nhập trở lại.

Giờ trừ khi có khoảng 10 tỷ trong tay thì suy nghĩ của mình về việc nghỉ hưu sớm sẽ khác, nhưng điều đó thì quá xa vời rồi” - Hiếu Trương giải thích.

Vậy đấy, sau 5-7 năm đi làm, trải nghiệm đủ các cung bậc cảm xúc từ quá bận đến quá rảnh do thất nghiệp hoặc do “ít job” khi làm tự do, Hiếu Trương và Phương Thảo bây giờ thấy việc được làm văn phòng, được là dân công sở trở thành lựa chọn an toàn và đáng biết ơn hơn bao giờ hết, nhất là trong bối cảnh thị trường việc làm vẫn còn nhiều khó khăn như hiện tại.