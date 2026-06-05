Khi nào nên gửi tiết kiệm?

Nhiều người xem gửi tiết kiệm là việc của tương lai. Khi nào lương cao hơn, thu nhập ổn định hơn hoặc có một khoản tiền đủ lớn trong tay, họ sẽ bắt đầu nghĩ đến chuyện mở sổ tiết kiệm.

Nhưng thực tế, phần khó nhất của việc tiết kiệm không phải là kiếm được nhiều tiền, mà là hình thành thói quen giữ lại một phần tiền cho tương lai ngay từ những khoản thu nhập đầu tiên.

"Để khi nào dư tiền rồi tính" Đó có lẽ là câu trả lời quen thuộc nhất khi nhắc đến tiết kiệm.

Mới ra trường, nhiều người cho rằng mức lương hiện tại chỉ vừa đủ trang trải cuộc sống. Tiền nhà, ăn uống, đi lại, các khoản chi cho bản thân và những cuộc hẹn cuối tuần gần như đã chiếm hết thu nhập mỗi tháng. Tiết kiệm trở thành một kế hoạch được dời lại cho một thời điểm "dễ thở hơn".

Nhưng ngay cả khi thu nhập tăng lên, cảm giác chưa đủ tiền để tiết kiệm vẫn thường xuất hiện. Lương 10 triệu nghĩ rằng phải chờ đến khi kiếm được 20 triệu mới bắt đầu tiết kiệm. Lương 20 triệu lại nghĩ phải đạt 30 triệu mới có thể để dành. Và vòng lặp đó cứ tiếp diễn.

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Nhiều người nhận ra mình đã đi làm 5-7 năm nhưng vẫn chưa có khoản tích lũy đáng kể nào, dù thu nhập hiện tại cao hơn rất nhiều so với thời điểm mới đi làm.

Sai lầm lớn nhất: Chờ có nhiều tiền rồi mới tiết kiệm

Không ít người nghĩ tiết kiệm là chuyện của những người có tiền. Thực tế lại ngược lại. Những người có khả năng tích lũy tốt thường bắt đầu tiết kiệm từ khi thu nhập còn chưa cao. Họ không chờ đến lúc có tiền dư mới để dành, mà tập cho mình thói quen giữ lại một phần thu nhập trước khi tiêu.

Khoản tiền đó có thể không lớn. Có người bắt đầu bằng vài trăm nghìn đồng mỗi tháng. Có người chuyển ngay 5% hoặc 10% lương vào một tài khoản riêng ngay khi nhận lương. Điều quan trọng không nằm ở con số, mà nằm ở việc hình thành thói quen.

Bởi khi thu nhập tăng lên, người đã quen với việc tiết kiệm thường tiếp tục duy trì hành vi đó. Ngược lại, người quen tiêu hết thu nhập thường sẽ chỉ nâng mức chi tiêu lên theo mức lương mới.

Vậy khi nào nên bắt đầu gửi tiết kiệm?

Câu trả lời đơn giản là: ngay khi có nguồn thu nhập ổn định đầu tiên. Không cần đợi đến lúc kiếm được nhiều tiền. Không cần đợi đến khi có mục tiêu lớn như mua nhà hay lập gia đình. Cũng không cần đợi đến khi có vài chục triệu đồng trong tài khoản. Bởi mục đích đầu tiên của tiết kiệm không phải để sinh lời, mà để tạo ra một vùng an toàn tài chính cho bản thân.

Một khoản tiền dự phòng có thể không giúp ai giàu lên nhanh chóng, nhưng lại giúp người ta bình tĩnh hơn khi đối mặt với những tình huống bất ngờ như mất việc, đau ốm hoặc những khoản chi ngoài kế hoạch.

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Tiết kiệm không phải là bài toán tiền bạc, mà là bài toán thói quen

Điều khiến nhiều người bất ngờ là cột mốc tài chính quan trọng nhất đôi khi không phải mua được căn nhà đầu tiên hay đạt mức thu nhập mong muốn. Đó có thể chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy một khoản tiền tích lũy đủ lớn để cảm thấy yên tâm hơn về cuộc sống của mình. Ở góc độ đó, tiết kiệm không phải phần tiền còn lại sau khi chi tiêu. Ngược lại, nó là khoản tiền được ưu tiên giữ lại trước khi bắt đầu tiêu dùng. Và càng bắt đầu sớm, số tiền đó càng có nhiều thời gian để phát huy giá trị.

Không có độ tuổi hoàn hảo để bắt đầu gửi tiết kiệm. Nhưng với nhiều người, thời điểm phù hợp nhất thường không phải khi đã kiếm được thật nhiều tiền, mà là ngay từ lúc có thu nhập đầu tiên. Bởi thứ quyết định khả năng tích lũy về lâu dài không chỉ là mức lương, mà còn là thói quen tài chính được xây dựng từ những ngày đầu đi làm.