Tin vui cho hàng triệu người dùng tài khoản ngân hàng

Sau thời gian điều chỉnh theo quy định mới, nhiều ngân hàng đã có động thái tích cực liên quan đến các giao dịch chuyển tiền giá trị lớn.

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Sau thời gian tạm dừng, nhiều ngân hàng đã triển khai trở lại tính năng tách lệnh tự động đối với các giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên, giúp khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ chuyển tiền nhanh 24/7 cho các khoản tiền giá trị lớn.

Trước đó, việc một số ngân hàng ngừng hỗ trợ tách lệnh tự động đã khiến nhiều khách hàng lo ngại thời gian thực hiện các giao dịch chuyển khoản lớn có thể kéo dài, do phải chuyển theo hình thức thông thường hoặc tự thực hiện nhiều lệnh riêng lẻ.

Mới đây, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) thông báo triển khai tính năng "Tách lệnh giao dịch" trên ứng dụng OCB OMNI từ phiên bản 2.14.0. Theo đó, các giao dịch chuyển tiền nhanh từ 500 triệu đồng trở lên sẽ được hệ thống tự động chia thành nhiều giao dịch nhỏ hơn để phù hợp với hạn mức của hệ thống chuyển tiền nhanh Napas 24/7.

Thay vì phải nhập đi nhập lại nhiều lần cùng một thông tin người nhận, khách hàng chỉ cần khởi tạo một lệnh chuyển tiền ban đầu. Sau đó, hệ thống sẽ tự động tạo các giao dịch thành phần và hiển thị đầy đủ trên ứng dụng để khách hàng thực hiện xác nhận.

OCB cho biết giá trị giao dịch chuyển tiền tối đa được hỗ trợ là 5 tỷ đồng. Tổng số tiền sẽ được tách thành các lệnh có giá trị 490 triệu đồng và một giao dịch cho phần tiền còn lại.

Tuy nhiên, khác với trước đây khi khách hàng chỉ cần xác thực một lần cho toàn bộ giao dịch, hiện nay người dùng phải thực hiện xác thực riêng cho từng lệnh sau khi hệ thống tự động tách giao dịch.

Trước OCB, từ ngày 1/6, BIDV cũng đã chính thức triển khai lại tính năng chuyển tiền nhanh 24/7 giá trị cao trên ứng dụng SmartBanking.

Theo BIDV, khi khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên, hệ thống sẽ tự động chia thành nhiều lệnh với giá trị tối đa 499.999.999 đồng mỗi giao dịch. Toàn bộ thông tin các lệnh được tách nhỏ sẽ được hiển thị đầy đủ trước khi thực hiện.

Khách hàng sẽ cần xác nhận riêng đối với từng giao dịch thành phần theo hướng dẫn trên ứng dụng. BIDV cho biết giải pháp này vừa đáp ứng các yêu cầu quản lý của Ngân hàng Nhà nước, vừa giúp khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ chuyển tiền nhanh 24/7 đối với các khoản tiền lớn.

Động thái triển khai trở lại tính năng tách lệnh tự động cho thấy các ngân hàng đang điều chỉnh hệ thống theo hướng cân bằng giữa yêu cầu tăng cường an toàn giao dịch và nhu cầu chuyển tiền nhanh của khách hàng.