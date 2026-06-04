Người thường xuyên có dòng tiền từ nước ngoài chuyển vào tài khoản: Cơ quan Thuế khuyến nghị gì?

Một cá nhân kinh doanh thương mại điện tử mới đây đã gửi câu hỏi tới Cục Thuế Đà Nẵng liên quan đến việc khai báo tài khoản thanh toán phục vụ hoạt động kinh doanh.

Theo phản ánh, người này có doanh thu bằng USD từ khách hàng nước ngoài. Tiền được thanh toán vào ví điện tử PayPal, sau đó mới liên kết với ngân hàng tại Việt Nam để rút về tài khoản.

Tuy nhiên, do thường xuyên sử dụng số dư USD trong PayPal để thanh toán các dịch vụ, chi phí vận hành và trả phí cho các đối tác nên số tiền thực tế rút về ngân hàng hàng tháng không trùng khớp với doanh thu phát sinh. Dù vậy, cá nhân này khẳng định vẫn kê khai và nộp thuế theo đúng doanh thu thực tế.

Từ đó, người nộp thuế đặt câu hỏi: Khi cơ quan thuế yêu cầu cung cấp số tài khoản thanh toán phục vụ hoạt động kinh doanh thì có thể khai báo ví điện tử PayPal thay cho tài khoản ngân hàng hay không, trong khi hệ thống dịch vụ công hiện chỉ cho phép kê khai tài khoản ngân hàng tại Việt Nam.

Trả lời vấn đề này, Cục Thuế Đà Nẵng cho biết, căn cứ khoản 4 Điều 13 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP quy định về trách nhiệm của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, người nộp thuế phải thông báo bằng phương thức điện tử cho cơ quan thuế toàn bộ số tài khoản mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và số hiệu ví điện tử mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Như vậy, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các tài khoản thanh toán và ví điện tử phục vụ hoạt động kinh doanh theo Mẫu số 01/BK-STK ban hành kèm theo Thông tư số 18/2026/TT-BTC.

Điều này đồng nghĩa với việc không chỉ tài khoản ngân hàng mà các ví điện tử có liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng thuộc diện phải thông báo cho cơ quan thuế theo quy định hiện hành.