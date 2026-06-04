Đi làm gần 10 năm nhiều người mới mua được 1 chỉ vàng

Cách đây vài năm, nếu ai đó nói rằng mua được một chỉ vàng là một cột mốc đáng nhớ, có lẽ nhiều người sẽ thấy khó hiểu.

Một chỉ vàng không phải số tiền quá lớn. Nó cũng không đủ để thay đổi cuộc sống hay tạo ra khác biệt đáng kể về tài sản. Nhưng với không ít người ở độ tuổi 28-35, chỉ vàng đầu tiên lại mang một ý nghĩa rất khác. Đó là lần đầu tiên họ có cảm giác mình thực sự tích lũy được một thứ gì đó.

Trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp những chia sẻ về việc mua được chỉ vàng đầu tiên sau nhiều năm đi làm. Điều đáng chú ý là phần lớn những người này không phải mới ra trường. Họ đã có 5 năm, 7 năm, thậm chí gần 10 năm kinh nghiệm làm việc.

Thu nhập của họ không quá thấp. Nhiều người có công việc ổn định, mức lương tốt hơn đáng kể so với những năm đầu đi làm. Nhưng khi nhìn lại chặng đường đã qua, cảm giác phổ biến nhất vẫn là: Mình đã kiếm được tiền, nhưng chưa giữ lại được bao nhiêu. Đây có lẽ là một trong những nỗi lo âm thầm của thế hệ người trẻ hiện nay.

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Những năm đầu đi làm thường gắn với rất nhiều khoản chi. Tiền thuê nhà, sinh hoạt, học thêm kỹ năng, mua sắm phục vụ công việc, đi du lịch, trải nghiệm cuộc sống. Khi thu nhập tăng lên, chi tiêu cũng tăng theo. Không ít người bước sang tuổi 30 với một công việc tốt hơn nhưng lại không có cảm giác tài sản của mình tăng lên tương ứng. Đó cũng là lý do việc mua được chỉ vàng đầu tiên mang đến cảm xúc đặc biệt.

Nó không đơn thuần là chuyện sở hữu một món tài sản. Nó giống như một lời xác nhận rằng sau nhiều năm đi làm, cuối cùng mình cũng bắt đầu giữ lại được một phần thành quả lao động của bản thân.

Nhiều người thừa nhận điều khiến họ vui không phải giá vàng tăng hay giảm. Điều khiến họ vui là nhìn thấy thứ gì đó thuộc về mình đang hiện hữu rõ ràng hơn một con số trong tài khoản ngân hàng.

Bởi với tiền mặt, cảm giác "có rồi lại hết" diễn ra rất nhanh. Tiền lương vừa về tài khoản đã phải chia cho đủ loại chi phí khác nhau. Trong khi đó, một chỉ vàng tạo ra cảm giác tích lũy rõ ràng hơn. Nó là một cột mốc có thể nhìn thấy, có thể cầm trên tay và nhắc nhở rằng mình đang tiến về phía trước, dù tốc độ không quá nhanh.

Đáng nói là nhiều người sau khi mua được chỉ vàng đầu tiên thường không dừng lại ở đó. Họ bắt đầu đặt mục tiêu cho chỉ vàng thứ hai, thứ ba hoặc những khoản tích lũy khác. Không phải vì muốn làm giàu nhanh chóng, mà vì lần đầu tiên cảm nhận được niềm vui của việc xây dựng tài sản từng chút một.

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Nếu như vài năm trước, câu chuyện tài chính của người trẻ thường xoay quanh việc kiếm được bao nhiêu tiền, thì hiện tại, một câu hỏi khác đang xuất hiện nhiều hơn: Giữ lại được bao nhiêu tiền?

Sự thay đổi này phản ánh một tâm lý khá phổ biến của những người bước vào tuổi 30. Sau giai đoạn ưu tiên trải nghiệm, nhiều người bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến sự ổn định. Họ không còn quá hào hứng với những kế hoạch làm giàu nhanh hay những mục tiêu tài chính quá xa vời. Thay vào đó, họ tìm kiếm những cột mốc nhỏ nhưng thực tế hơn. Và đôi khi, cột mốc đó đơn giản chỉ là mua được chỉ vàng đầu tiên sau nhiều năm đi làm.

Nó không phải thành công quá lớn để khoe khoang. Nhưng với nhiều người, đó là dấu hiệu cho thấy họ đã bắt đầu một hành trình mới: Không chỉ biết kiếm tiền, mà còn biết tích lũy cho tương lai của mình.