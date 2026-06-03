Muốn thay điều hòa, mua tivi “cày” World Cup 2026: 2 dòng thẻ tín dụng “ê hề” ưu đãi

2 thẻ tín dụng này đều liên kết với các hệ thống, siêu thị điện máy.

Mùa hè là một trong những thời điểm nhu cầu mua sắm thiết bị điện tử tăng cao. Một phần vì nóng quá, “sống không nổi” nếu thiếu điều hòa. Chưa kể hè năm nay còn có World Cup, cho chiếc tivi cũ “nghỉ hưu” để tậu chiếc mới màn hình lớn hơn xem cho đã cũng là nhu cầu dễ hiểu.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có sẵn vài chục triệu đồng để “mua đứt 1 lần”. Trong bối cảnh đó, các dòng thẻ tín dụng liên kết với hệ thống siêu thị điện máy, đang trở thành lựa chọn được nhiều người quan tâm.

1. Thẻ tín dụng VPBank MWG Mastercard Credit

Đây là dòng thẻ đồng thương hiệu giữa VPBank và MWG, hướng đến nhóm khách hàng thường xuyên mua sắm công nghệ, điện máy và các sản phẩm trong hệ sinh thái MWG như Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, TopZone hay Bách Hóa Xanh. Theo giới thiệu từ VPBank, thẻ cho phép chủ thẻ chi tiêu trước, thanh toán sau, đồng thời nhận nhiều ưu đãi dành riêng cho các giao dịch mua sắm tại hệ sinh thái MWG.

Thẻ tín dụng VPBank MWG Mastercard Credit

Điểm nổi bật của thẻ tín dụng VPBank MWG Mastercard Credit là quà chào mừng hoàn tiền 400.000 đồng cho khách hàng mới mở thẻ. Bên cạnh đó, thẻ VPBank MWG Mastercard Credit cũng hoàn tiền lên tới 10% khi chi tiêu tại hệ sinh thái tập đoàn MWG.

Với những đơn hàng điện tử có giá trị lớn như TV, laptop, điện thoại hay điều hòa,... chủ thẻ cũng có thể tận dụng các chương trình trả góp qua thẻ tín dụng để chia nhỏ khoản thanh toán theo nhiều kỳ hạn khác nhau, giúp giảm áp lực tài chính trong ngắn hạn.

Điều kiện mở thẻ tín dụng VPBank MWG Mastercard Credit: Khách hàng cần đáp ứng các yêu cầu cơ bản của VPBank đối với sản phẩm thẻ tín dụng, bao gồm giấy tờ tùy thân hợp lệ và chứng minh khả năng tài chính theo quy định của ngân hàng. Sau khi được phê duyệt, khách hàng sẽ được cấp hạn mức tín dụng tương ứng với hồ sơ và năng lực tài chính của mình.

2. Thẻ tín dụng VIB

Thẻ tín dụng VIB cũng là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc đối với người có nhu cầu mua sắm đồ điện tử. Hiện tại, thẻ tín dụng VIB đang liên kết với nhiều hệ thống siêu thị điện máy như Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh và TopZone. Khách hàng sử dụng thẻ tín dụng VIB để thanh toán có thể được giảm trực tiếp 700.000 đồng cho đơn hàng từ 10 triệu đồng, đồng thời được đăng ký trả góp lãi suất 0% với các kỳ hạn từ 3 đến 12 tháng.

Thẻ tín dụng VIB

Ưu đãi này đặc biệt phù hợp với những người đang có nhu cầu mua TV màn hình lớn, điều hòa, tủ lạnh hay các thiết bị điện tử giá trị cao nhưng muốn chia nhỏ chi phí thanh toán theo từng tháng.

Điều kiện mở thẻ tín dụng VIB: Khách hàng từ 20-65 tuổi, thu nhập trung bình tối thiểu từ 7 - 10 triệu đồng/tháng, là công dân Việt Nam, sinh sống và làm việc tại các tỉnh/thành phố có chi nhánh hoặc phòng giao dịch của VIB. Không có nợ xấu (nhóm 2 trở lên) trong vòng 2 năm gần nhất.