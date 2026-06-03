Dàn line-up cực “cháy” hứa hẹn khuấy đảo E-Concert tại Ngày tài chính số 2026

Không khí mùa hè tại phố đi bộ Nguyễn Huệ hứa hẹn sẽ “nóng” hơn bao giờ hết khi dàn nghệ sĩ đình đám chính thức xác nhận góp mặt tại E-Concert vào tối 6/6, hoạt động đồng hành cùng lễ hội Ngày tài chính số 2026 mà bạn không nên bỏ lỡ.

Nối tiếp thành công của mùa lễ hội 2025, E-Concert – đêm nhạc nằm trong chuỗi sự kiện Ngày tài chính số 2026 do báo Tuổi trẻ tổ chức được dự báo bùng nổ hơn với quy mô đầu tư lớn cùng dàn nghệ sĩ triệu view sở hữu sức hút hàng đầu.

Ca sĩ Tóc Tiên đã xác nhận góp mặt tại E-Concert, hứa hẹn mang đến một trong những tiết mục được khán giả háo hức chờ đợi nhất trong đêm nhạc hội. Là một trong những "nữ hoàng trình diễn" của V-pop, nữ ca sĩ luôn chinh phục khán giả bằng khả năng hát "live" ấn tượng, vũ đạo bốc lửa cùng thần thái sân khấu nổi bật. Mỗi lần xuất hiện, Tóc Tiên đều mang đến những màn trình diễn mãn nhãn, "đã mắt đã tai" cùng cảm xúc khó quên.

Đặc biệt, dàn line-up năm nay còn có sự xuất hiện của "anh trai" Isaac lịch lãm với sức hấp dẫn đốn tim người hâm mộ mọi độ tuổi. Nam ca sĩ bền bỉ khẳng định vị trí khó thay thế trong lòng khán giả với ngoại hình nổi bật, phong cách trình diễn cuốn hút, khả năng làm chủ sân khấu ấn tượng và năng lượng tràn đầy trong mỗi phần trình diễn.

Sức nóng của E-Concert tiếp tục tăng cao với sự góp mặt của Trúc Nhân, một trong những gương mặt nổi bật và cá tính bậc nhất của V-pop. Nổi tiếng với phong cách âm nhạc độc đáo, giàu sáng tạo, nam ca sĩ luôn mang đến những màn trình diễn náo nhiệt, cùng khả năng kết nối đám đông đặc biệt qua những màn giao lưu cực duyên dáng.

Bất ngờ tiếp theo của dàn line-up năm nay gọi tên Grey D - "hoàng tử nhạc số" của V-pop, từng là nam ca sĩ Việt được nghe nhiều nhất trên Spotify năm 2023. Với khả năng sáng tác cùng tư duy sản xuất âm nhạc hiện đại, Grey D sẽ đưa khán giả bước vào một không gian âm nhạc giàu cảm xúc, nơi những câu chuyện tuổi trẻ được kể bằng những giai điệu tinh tế, gần gũi nhưng cũng thật da diết. Đặc biệt, nam ca sĩ sẽ dành tặng khán giả một món quà bí mật khi lựa chọn sân khấu E-Concert là nơi lần đầu trình diễn ca khúc mới sắp ra mắt.

Đại diện cho màu sắc trẻ trung của thế hệ nghệ sĩ mới là "công chúa Gen Z" Thoại Nghi. Với ngoại hình sáng, phong cách trẻ trung cùng nguồn năng lượng tích cực, sự xuất hiện của Thoại Nghi sẽ mang đến làn gió tươi mới, góp phần tạo nên bức tranh âm nhạc đa sắc màu tại E-Concert năm nay.

Đồng hành cùng chương trình còn có DJ Toxic với những màn remix sôi động, giàu năng lượng, kết hợp hiệu ứng âm thanh và ánh sáng hiện đại, hứa hẹn đưa cảm xúc khán giả thăng hoa và biến E-Concert thành đại tiệc âm nhạc bùng nổ giữa lòng thành phố.

Là đối tác chiến lược đồng hành năm thứ 4 liên tiếp cùng Ngày tài chính số 2026 do báo Tuổi trẻ tổ chức, VPBank và các công ty trong hệ sinh thái mang đến một không gian "Cashless City" mới đầy biến hóa với chủ đề "Đại lộ thịnh vượng", được lấy cảm hứng từ trò chơi trí tuệ kinh điển "cờ tỷ phú - Monopoly".

Hành trình khám phá hệ sinh thái tài chính số toàn diện được thiết kế trong không gian tương tác hiện đại, trẻ trung. Hành trình bắt đầu với các giải pháp quản lý tài chính, thanh toán thông minh, thẻ tín dụng, Super Sinh Lời và các công cụ hỗ trợ hộ kinh doanh được tích hợp "all-in-one" ngay trên nền tảng ngân hàng số VPBank NEO. Tiếp đó, khách tham quan có thể khám phá những tiện ích tài chính số dành cho giới trẻ tại Cake by VPBank, trải nghiệm đầu tư số trên nền tảng NEO Invest của VPBankS và tìm hiểu các giải pháp bảo vệ tài sản từ bảo hiểm số OPES...

Xuyên suốt hành trình, khách tham quan sẽ hoàn thành các thử thách, tích lũy điểm thưởng, đổi quà và tham gia nhiều hoạt động giải trí tương tác hấp dẫn. Đặc biệt, "Đại lộ thịnh vượng" còn là điểm đến không thể bỏ lỡ dành cho cộng đồng yêu âm nhạc với cơ hội săn hàng nghìn vé fanzone E-Concert thông qua các hoạt động trải nghiệm tại Cashless City. Ngoài ra, trước thềm sự kiện, nhiều minigame cũng đã được triển khai sôi động trên các trang fanpage VPBank, VPBankS và OPES, mang đến cơ hội sở hữu những tấm vé fanzone giá trị dành cho người hâm mộ.

Với sân khấu hiện đại cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng và công nghệ tương tác số đồng bộ, quy mô E-Concert năm nay được cải tiến với thiết kế tối ưu kết nối, bao gồm khu fanzone, khu VIP, khu check-in và màn hình LED live nhằm tăng trải nghiệm giao lưu trực tiếp giữa nghệ sĩ và khán giả. Toàn bộ hoạt động check-in, kiểm soát vé và phân luồng tham dự cũng được vận hành theo mô hình số hóa để tối ưu trải nghiệm tại sự kiện.

Đại diện VPBank cho biết, thông qua E-Concert và không gian Cashless City với chủ đề "Đại lộ thịnh vượng", ngân hàng mong muốn tạo nên cầu nối đưa các trải nghiệm tài chính số đến gần hơn với cộng đồng theo cách trực quan, gần gũi và giàu tính giải trí, qua đó góp phần lan tỏa phong cách sống số, thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và mở rộng khả năng tiếp cận tài chính số đến nhiều phân khúc khách hàng hơn nữa./.