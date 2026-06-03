Xu hướng "Đầu tư lười" (Lazy Investing): Vì sao giới trẻ chuộng giải pháp tích lũy tự động

"Sáng chấm công, chiều chạy deadline, tối về lướt TikTok" – đây là vòng lặp quen thuộc của phần lớn dân văn phòng hiện đại. Giữa nhịp sống hối hả và áp lực công việc, thời gian để nghiên cứu thị trường, "canh" bảng điện tử hay phân tích kỹ thuật trở thành một thứ xa xỉ.

Đó là lý do vì sao một xu hướng tài chính mới đang bùng nổ mạnh mẽ trong giới trẻ công sở: "Đầu tư lười" (Lazy Investing) – đầu tư thông minh, tự động hóa để tiền tự sinh sôi mà không ngốn quá nhiều thời gian.

"Đầu tư lười" một cách thông minh

Khi Gen Z và Millennials lười một cách... thông minh

Khác với suy nghĩ "lười là tiêu cực", khái niệm "Đầu tư lười" của dân văn phòng hiện đại thực chất là việc tối ưu hóa thời gian và công nghệ. Thay vì mỗi ngày phải lo lắng nhìn dòng vốn của mình "xanh đỏ" trên thị trường, hay phải gom một cục tiền lớn để đi mua vàng tích trữ, giới trẻ chọn cách "chia nhỏ mục tiêu".

Mua cổ phiếu tích lũy định kỳ - Giải pháp đầu tư tài chính mới của giới trẻ

Chỉ với số tiền tương đương một vài cốc trà sữa hay một bữa ăn ngoài mỗi tuần, dân công sở đã có thể bắt đầu hành trình tích sản. Thay vì tự tay mua bán, họ chọn giải pháp "Mua cổ phiếu tích lũy định kỳ". Chỉ cần mở tài khoản chứng khoán với vài bước cơ bản rồi đặt lệnh mua cổ phiếu định kỳ là đều đặn mỗi tuần hoặc mỗi tháng, một khoản tiền sẽ được tự động trích ra để mua các cổ phiếu thuộc nhóm ngành uy tín, tăng trưởng bền vững mà mình chọn.

Chiến lược này áp dụng nguyên lý "trung bình hóa chi phí" – một bài toán tài chính cực đỉnh giúp người trẻ tích lũy dài hạn mà không lo áp lực "đu đỉnh" hay "bắt đáy". Thị trường xuống thì mua được nhiều cổ phần hơn, thị trường lên thì tài sản tăng trưởng. Việc "lười" theo dõi biến động ngắn hạn lại chính là chìa khóa giúp họ đầu tư an toàn và kỷ luật hơn.

Bắt trend "Tích sản định kỳ", nhận ngay "vốn mồi" nửa triệu đồng

Để hiện thực hóa lối sống "đầu tư lười" nhưng hiệu quả này, giới trẻ đang rỉ tai nhau trải nghiệm tính năng Mua cổ phiếu tích lũy định kỳ trên ứng dụng KB Buddy và bảng giá thế hệ mới tích hợp giao dịch cổ phiếu KB Buddy WTS (một nền tảng do Chứng khoán KB Việt Nam – KBSV xây dựng). Đây là một trong những nền tảng công nghệ tiên phong cho phép đặt lịch tự động hóa tối đa, cực kỳ hợp "gu" với những ai bận rộn.

Chương trình Tích sản định kỳ của KBSV với nhiều khuyến mãi diễn ra từ 01/06/2026 - 31/08/2026

Đặc biệt, để khích lệ người trẻ xây dựng thói quen quản lý tài chính kỷ luật, nền tảng này đang triển khai một chiến dịch đồng hành cực "hời" với quà tặng là voucher tiền mặt với trị giá nửa triệu đồng được cộng thẳng vào tài khoản chứng khoán. Số "vốn mồi" này không chỉ là một điểm tựa tài chính thú vị giúp tối ưu hóa dòng tiền ban đầu, mà còn là phần thưởng xứng đáng cho tư duy quản lý tài chính hiện đại của bạn.

Không cần làm "vua trò chơi" trên sàn chứng khoán, xu hướng "Đầu tư lười" chính là bệ phóng giúp người trẻ sở hữu nguồn thu nhập thụ động bền vững một cách thảnh thơi nhất. Tìm hiểu toàn bộ thể lệ chương trình tại đây để không bỏ lỡ xu hướng tài chính thông minh này.