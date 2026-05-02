Dành cho người "đi lại bằng app": 3 thẻ tín dụng hoàn tiền nhiều nhất, đi càng nhiều càng tiết kiệm!

Sáng đi làm, tối về nhà, cuối tuần đi chơi hay nhìn chung là bất cứ khi nào có nhu cầu di chuyển, thay vì tìm chìa khóa xe, không ít người sẽ mở app đặt xe công nghệ. Trời đẹp thì đặt cuốc xe ôm, trời mưa thì làm chuyến taxi cho khỏe. Thói quen di chuyển bằng xe ôm công nghệ không còn là chuyện gì xa lạ, đặc biệt là ở các thành phố lớn.

Nếu bạn là người "đi lại bằng app", hãy thử tham khảo 3 dòng thẻ tín dụng có nhiều ưu đãi, hoàn tiền cho hạng mục này. Càng đi càng tiết kiệm, chẳng tội gì không dùng!

1. Thẻ tín dụng UOB One (UOB Vietnam)

Nếu là người dùng "trung thành" của Grab, chắc chắn việc sở hữu thẻ tín dụng UOB One sẽ giúp bạn tiết kiệm được khối tiền. Bởi dòng thẻ tín dụng này hoàn tiền 10% cho các giao dịch trên ứng dụng Grab và các dịch vụ Vận tải đường bộ khác. Bên cạnh đó, với các giao dịch thực hiện Dịch vụ thanh toán định kỳ như Apple Music, Spotify, LinkedIn,... thẻ tín dụng UOB One cũng có mức hoàn tiền tiền lên đến 5%.

Không chỉ dừng lại ở tỷ lệ hoàn tiền khá lý tưởng cho các chi tiêu thuộc hạng mục di chuyển, ngay khi mở thẻ tín dụng UOB One, khách hàng sẽ được nhận Vali cao cấp trị giá 3,2 triệu đồng; hoặc nhận phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng khi chi tiêu tối thiểu 3 triệu trong 60 ngày đầu tiên kể từ ngày mở thẻ.

Thẻ tín dụng UOB One

Phí thường niên thẻ tín dụng UOB One: Miễn phí Phí thường niên năm đầu tiên (trị giá 1,2 triệu đồng).Miễn phí Phí thường niên năm thứ 2 khi chi tiêu tối thiểu 60 triệu đồng trong năm đầu tiên.

Điều kiện mở thẻ tín dụng UOB One: Khách hàng từ 21 tuổi trở lên, thu nhập hàng tháng ít nhất từ 8 triệu đồng và nhận lương qua tài khoản ngân hàng và chỉ áp dụng cho các khách hàng đang sinh sống tại TP.HCM hoặc Hà Nội.

2. Thẻ tín dụng BeCake

Trong trường hợp thường xuyên sử dụng ứng dụng Be để đặt xe, đặt đồ ăn hoặc dịch vụ giao hàng, thẻ tín dụng BeCake là công cụ hỗ trợ đáng cân nhắc. Thẻ tín dụng BeCake hoàn tiền lên tới 20% cho các chi tiêu trên ứng dụng Be, bao gồm: BeBike, BeCar, Be Delivery và BeFood. Với các giao dịch khác, tỷ lệ hoàn tiền của thẻ tín dụng BeCake là 0,2% và tối đa 100.000 đồng/tháng.

Thẻ tín dụng BeCake

Phí thường niên thẻ tín dụng BeCake: 299.000 đồng/năm, hoàn phí thường niên nếu chủ thẻ đạt tổng chi tiêu hợp lệ từ 100 triệu đồng trong năm.

Điều kiện mở thẻ tín dụng BeCake: Khách hàng có quốc tịch Việt Nam từ 18 đến 60 tuổi, không cần chứng minh thu nhập.

3. Thẻ tín dụng quốc tế OCB

Với dòng thẻ tín dụng quốc tế của OCB, dù đặt xe trên Be, Grab hay Xanh SM, bạn cũng có thể áp được nhiều mã giảm giá - giảm trực tiếp trên giá trị từng chuyến xe mà không cần đợi tiền hoàn trả hàng tháng. Cụ thể:

Với Grab, bạn có thể được giảm 15.000 đồng cho các chuyến GrabBike hoặc GrabCar khi giá trị chuyến đi từ 50.000 đồng. Đối với dịch vụ GrabFood hoặc GrabMart, mức giảm là 25.000 đồng cho đơn hàng từ 100.000 đồng, áp dụng trong khoảng thời gian từ ngày 15/6/2025 đến 14/6/2026. Ngoài ra, nếu sử dụng voucher nhà hàng trên GrabFood, người dùng có thể nhận ưu đãi lên tới 100.000 đồng cho đơn hàng từ 700.000 đồng.

Với Be, các chuyến beBike hoặc beCar được giảm 15.000 đồng khi giá trị chuyến đi đạt từ 50.000 đồng, trong khi dịch vụ beFood áp dụng mức giảm 25.000 đồng cho đơn hàng từ 100.000 đồng. Các ưu đãi này có hiệu lực từ ngày 10/6/2025 đến 9/6/2026.

Với Xanh SM, người dùng khi đặt XanhSM Bike hoặc XanhSM Car cũng được giảm 15.000 đồng cho các chuyến đi từ 50.000 đồng, với thời gian áp dụng từ ngày 10/6/2025 đến 9/6/2026.



Thẻ tín dụng quốc tế OCB

Phí thường niên thẻ tín dụng quốc tế OCB: Dao động từ 399.000 - 1.999.000 đồng/năm tùy dòng thẻ (Lifestyle, Platinum, World 2in1). Một số dòng thẻ có chính sách miễn phí thường niên năm đầu khi đạt điều kiện chi tiêu.

Điều kiện mở thẻ tín dụng quốc tế OCB: Khách hàng từ 22-65 tuổi, thu nhập ổn định từ 6 triệu đồng/tháng (chuyển khoản hoặc tiền mặt), kèm theo CCCD/hộ chiếu, hợp đồng lao động và sao kê lương.

Cuối cùng, dù lựa chọn dùng thẻ tín dụng nào đi chăng nữa, đây vẫn là một lưu ý nhỏ nhưng không kém phần quan trọng: Thẻ tín dụng chỉ thực sự giúp bạn "tiết kiệm" khi bạn kiểm soát được chi tiêu của mình.