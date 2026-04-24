Người hay đi chơi phải biết: 3 loại thẻ tín dụng hoàn tiền nhiều nhất khi đặt vé máy bay, phòng khách sạn

Với những người đam mê du lịch mà nói, “đi chơi thôi” chính là giải pháp tốt nhất cho mọi khoảnh khắc: Áp lực công việc, thất tình, buồn chán,... chỉ cần xách vali lên và đi là thấy cuộc đời vui tươi lại ngay.

Đương nhiên, đi du lịch thì ai chẳng thích. Nhưng kèm theo đó là nỗi lo về chi phí, nhất là khi giá vé máy bay hay phòng khách sạn luôn biến động, đặc biệt là với những người có thói quen đặt dịch vụ sát giờ G." Vậy có cách nào để “giảm tải” cho chi phí đi lại, ăn ở trong những chuyến vi vu như vậy hay không? Câu trả lời đương nhiên là có và cũng không có gì xa lạ: Dùng thẻ tín dụng.

Hiện tại, tất cả các dòng thẻ tín dụng đều có tính năng hoàn tiền. Tuy nhiên, tùy vào từng dòng thẻ mà tỷ lệ được hoàn tiền trên mỗi hạng mục chi tiêu sẽ khác nhau. Nếu là người thường xuyên đi du lịch, đặt vé máy bay, book phòng khách sạn “như cơm bữa”, đây là 3 dòng thẻ tín dụng đáng cân nhắc.

1. TPBank EVO

TPBank EVO nổi bật với chính sách hoàn tiền hấp dẫn, lên đến 10% cho các chi tiêu hàng ngày như mua sắm, ăn uống và các chi tiêu cho hạng mục du lịch như đặt vé máy bay, phòng khách sạn. Tỷ lệ hoàn tiền cho các hạng mục chi tiêu cụ thể như sau.

Du lịch và Giải trí:

- Hoàn 10% cho chi tiêu Du lịch và Giải trí khi tổng chi tiêu kỳ từ 15 triệu đồng/kỳ.

- Hoàn 2% cho chi tiêu Du lịch & Giải trí khi tổng chi tiêu kỳ dưới 15 triệu đồng/kỳ

Mua sắm online:

- Hoàn 10% cho chi tiêu trực tuyến khi tổng chi tiêu kỳ từ 30 triệu đồng/kỳ

- Hoàn 5% cho chi tiêu trực tuyến khi tổng chi tiêu kỳ từ 10 - 30 triệu đồng/kỳ

- Hoàn 1% cho chi tiêu trực tuyến khi tổng chi tiêu kỳ dưới 10 triệu đồng/kỳ

Thẻ tín dụng TPBank EVO

Chính sách thu phí thường niên: Miễn phí năm đầu tiên khi thực hiện ít nhất 3 giao dịch trong vòng 90 ngày đầu kể từ ngày mở thẻ. Miễn phí năm thứ 2 nếu tổng chi tiêu năm trước đạt 100 triệu đồng.Trường hợp không đạt điều kiện ưu đãi, phí thường niên áp dụng là 495.000đ/năm.

Điều kiện mở thẻ TPBank EVO: Quy trình đăng ký mở thẻ tín dụng được đơn giản hóa hoàn toàn trực tuyến, CHỈ CẦN CÓ CCCD GẮN CHIP LÀ ĐỦ. khách hàng KHÔNG cần cung cấp các loại giấy tờ nào như bảng kê tài khoản ngân hàng, hợp đồng lao động, sao kê lương hoặc bảng lương. Trong vòng 15 phút sau khi đăng ký mở thẻ, hệ thống sẽ tự động đánh giá thông tin hồ sơ để xét duyệt và phát hành thẻ. Ngay sau khi được phê duyệt cấp thẻ, khách hàng chỉ cần download ứng dụng TPBank eBank để kích hoạt là có thể sử dụng thẻ.



2. HSBC TravelOne

Không cần đợi “tiền hoàn”, với thẻ tín dụng HSBC TravelOne, chỉ cần đặt phòng, đặt vé máy bay là thấy “hời” luôn vì voucher giảm giá 12% kèm theo cả ưu đãi dịch vụ di chuyển ra sân bay. Cụ thể:

- Giảm giá 12% khi đặt dịch vụ du lịch trên Agoda

- Miễn phí dịch vụ di chuyển ra sân bay bằng ứng dụng BE đến 8 lần/năm, tối đa 150.000VNĐ/chuyến

Bên cạnh đó, tính năng tích điểm và đổi điểm thưởng của thẻ tín dụng du lịch HSBC TravelOne cũng là điểm cộng đáng lưu tâm.

Chính sách tích và đổi điểm thưởng của HSBC TravelOne: Quy đổi dặm bay và điểm khách sạn ngay lập tức tại nhiều đối tác hàng không và khách sạn hàng đầu như Cathay Pacific, Singapore Airlines, Vietnam Airlines, AirAsia, Marriott Bonvoy,...

Tích lũy 3x điểm thưởng cho các giao dịch du lịch quốc tế. Tích lũy 2x điểm thưởng cho các giao dịch du lịch nội địa. Tích lũy 1x điểm thưởng không giới hạn cho tất cả các giao dịch khác.

Thẻ tín dụng HSBC TravelOne

Chính sách thu phí thường niên: Phí thường niên Thẻ chính 1.500.000đ/năm, và miễn phí thường niên cho thẻ phụ.

Điều kiện đăng ký mở thẻ HSBC TravelOne: Khách hàng từ 21 tuổi trở lên, có thu nhập tối thiểu hàng tháng chuyển khoản từ tài khoản công ty là 15 triệu đồng đối với khách hàng Việt Nam, và 40 triệu đồng đối với khách hàng nước ngoài. Khách hàng bắt buộc đang làm việc và cư trú tại: Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Huế, Đà Nẵng, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Cần Thơ, Đồng Tháp.

3. VIB Travel Élite

Nghe tên là đủ biết: Dòng thẻ tín dụng này của VIB tập trung vào ưu đãi cho chi tiêu Du lịch.

Điểm khác biệt của thẻ tín dụng VIB Travel Elite là các ưu đãi dưới dạng chương trình khuyến mãi theo từng giai đoạn, thay vì hoàn tiền cố định cho từng lần chi tiêu.

- Với khách hàng mở thẻ mới, trong 30 ngày đầu có thể nhận hoàn 5% (tối đa 500.000 đồng) khi thực hiện từ 5 giao dịch hợp lệ, hoặc hoàn 10% (tối đa 1.000.000 đồng) nếu đạt từ 10 giao dịch, với điều kiện tổng chi tiêu từ 10 triệu đồng.

- Đối với khách hàng hiện hữu, VIB cũng triển khai các đợt ưu đãi tương tự với mức hoàn 5-10% nhưng giá trị hoàn thấp hơn, và tổng số tiền hoàn tối đa có thể đạt khoảng 1,5 triệu đồng sau nhiều đợt.

Thẻ tín dụng VIB Travel Élite

Chính sách thu phí thường niên: Thẻ chính VIB Travel Élite có mức phí 1.299.000đ mỗi năm, trong khi thẻ phụ khoảng 699.000đ mỗi năm.

Điều kiện mở thẻ VIB Travel Élite: Công dân Việt Nam, đang sinh sống và làm việc trong nước, có độ tuổi từ 20 đến 70 tuổi đối với chủ thẻ chính, và từ 15 tuổi đối với thẻ phụ. Thu nhập tối thiểu cần đạt khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng (tính trung bình 3 tháng gần nhất), đồng thời khách hàng không được có nợ xấu trong vòng 2 năm gần nhất tính từ thời điểm đăng ký mở thẻ.



