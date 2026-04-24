Tạo 6 "nhân viên AI", cô gái Trung Quốc thấy năng suất tăng vọt nhưng càng làm càng thấy mệt

Từ 4 tiếng đọc tin mỗi ngày đến đội ngũ 6 agent AI

Vivi Mengjie Xiao là quản lý sản phẩm AI tại Trung Quốc, đồng thời là content creator trên RedNote với hơn 45.000 người theo dõi. Công việc thường ngày của cô gắn liền với việc chia sẻ các công cụ AI, quy trình làm việc và các xu hướng công nghệ đến cộng đồng.

Trước đây, cô dành khoảng 4 tiếng mỗi ngày để đọc các bài đăng trên X, theo dõi newsletter, blog và dịch các nguồn tin tiếng Anh sang tiếng Trung để cập nhật tin tức ngành AI. Chính từ công việc lặp đi lặp lại này, cô đặt ra câu hỏi: liệu AI có thể tự động hóa phần việc đó không? Và nếu được, còn những việc nào khác có thể làm tương tự?

Cô bắt đầu thử nghiệm với OpenClaw, một nền tảng AI agent đang rất phổ biến tại Trung Quốc. Người dùng nước này quen gọi mỗi agent OpenClaw là một con "tôm hùm" - và việc triển khai chúng được gọi vui là "nuôi tôm". Ban đầu, Xiao chỉ tạo một agent duy nhất và nhét vào đó mọi thứ: quản lý lịch, danh sách việc cần làm, theo dõi tiến độ công việc, thậm chí cả tài chính cá nhân. Kết quả là agent này trở nên rối loạn, liên tục nhảy giữa các nhiệm vụ mà không giúp cô tập trung được vào việc gì cả.

Từ đó, cô tách ra thành 6 agent với vai trò rõ ràng hơn. Về công việc, cô có trợ lý hành chính, nhà nghiên cứu và chánh văn phòng - agent thứ ba này mô phỏng phong cách giao tiếp của sếp, giúp cô luyện tập và hoàn thiện các bài thuyết trình. Về cuộc sống cá nhân, cô có huấn luyện viên cuộc sống, trợ lý nội dung và trợ lý tài chính.

Điều bất ngờ là khi các agent được kết nối với nhau, hiệu quả tổng hợp vượt xa kỳ vọng. Agent huấn luyện viên cuộc sống có thể đọc lại toàn bộ hội thoại từ 5 agent còn lại, từ đó hỗ trợ cô ghi nhật ký hằng ngày một cách sâu sát hơn - hiện đã có đến 70% nội dung nhật ký được tự động hóa.

Năng suất cao hơn, nhưng cũng mệt hơn

Hiện tại, khoảng 60-70% công việc vận hành hằng ngày của Xiao do các agent AI đảm nhiệm, bao gồm thu thập thông tin, nghiên cứu và phân phối nội dung. Cô xuất bản podcast hằng ngày, theo dõi tài chính theo thời gian thực, vận hành hệ thống quản lý kiến thức và tạo nội dung cho cả RedNote lẫn X - tất cả trong khi vẫn làm việc toàn thời gian.

Dù vậy, ngày làm việc của cô không hề ngắn lại. Thay vì làm ít hơn, cô chuyển từ những đầu việc lặt vặt sang các công việc đòi hỏi tư duy sáng tạo và chiến lược hơn - và liên tục mở rộng thêm. Giờ đi ngủ của cô dời từ 12 giờ đêm sang 2 giờ sáng, vì lúc nào cũng có thêm một việc muốn làm, hoặc một agent mới muốn thiết lập.

Đây là nghịch lý mà chính cô thừa nhận: khi hiệu suất tăng lên, người ta không làm ít hơn mà thực ra cố gắng làm được nhiều hơn.

AI đang thay đổi định nghĩa về công việc

Theo Xiao, nhân loại đang chứng kiến một sự chuyển dịch căn bản trong cách hiểu về "công việc". Cuộc cách mạng công nghiệp từng chuẩn hóa lao động tay chân, kỷ nguyên thông tin chuẩn hóa lao động tri thức - và giờ đây, AI đang chuẩn hóa khả năng thực thi: tức là phần "làm thế nào" để hoàn thành công việc.

Điều đó đồng nghĩa lợi thế cạnh tranh sẽ dịch chuyển sang ba yếu tố: khả năng phán đoán và gu thẩm mỹ, kỹ năng điều phối AI, và trí tuệ cảm xúc.

Cô cũng hình dung tương lai của công việc sẽ là các "studio một người" - những cá nhân đơn lẻ có thể tạo ra sản lượng ngang tầm một đội nhóm nhờ AI. Với doanh nghiệp, câu hỏi đặt ra sẽ là: cần 10 nhân viên cấp dưới, hay một người có năng lực cao với 10 AI agent?

Xiao cho rằng điều này không phải về việc thay thế con người, mà là giải phóng con người để tập trung vào những gì thực sự có ý nghĩa: sáng tạo, kết nối, mục đích và phán đoán - những thứ AI không thể thay thế.