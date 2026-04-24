Sáng 24-4, giá vàng giảm hơn 20 triệu đồng/lượng từ đỉnh

Sáng 24-4, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết ở mức 166,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 169,2 triệu đồng/lượng (bán ra), đi ngang so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng duy trì ổn định dưới mốc 170 triệu đồng/lượng, phổ biến quanh 166,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 169 triệu đồng/lượng (bán ra). Một số doanh nghiệp điều chỉnh giá mua vào xuống thấp hơn, khoảng 166 triệu đồng/lượng.

Mặt bằng giá vàng trong nước tiếp tục duy trì ở vùng thấp, trong bối cảnh giá vàng thế giới đã rơi khỏi mốc 4.700 USD/ounce.

Lúc 9 giờ 30 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.691 USD/ounce, gần như không biến động so với đầu phiên sáng và ghi nhận phiên giảm thứ 5 liên tiếp. Chỉ trong vài ngày, kim loại quý đã giảm mạnh từ vùng đỉnh xấp xỉ 4.900 USD/ounce thiết lập vào giữa tháng 4.

Theo các chuyên gia, thị trường vàng hiện chịu tác động đan xen từ nhiều yếu tố. Diễn biến căng thẳng địa chính trị, đặc biệt liên quan đến xung đột Mỹ - Iran, vẫn là biến số khó lường, khiến nhà đầu tư thận trọng và có xu hướng thu hẹp vị thế mua.

Bên cạnh đó, giá vàng chịu áp lực khi đồng USD và giá dầu thô tiếp tục tăng. Chỉ số đồng USD (DXY Index) lên 98,8 điểm, mức cao nhất trong khoảng 3 tuần qua. Trong khi đó, giá dầu thô vượt ngưỡng 100 USD/thùng, đạt 106,3 USD/thùng, tăng 1,14% so với phiên trước.

Bà Rhona O'Connell, Trưởng bộ phận Phân tích thị trường tại StoneX, nhận định các nhà đầu tư đang giảm vị thế mua dài hạn đối với vàng, dù triển vọng tăng giá vẫn còn. "Các công ty giao dịch chuyên nghiệp đang thận trọng, chưa sẵn sàng mua vào với khối lượng lớn trong bối cảnh địa chính trị bất ổn. Trong khi đó, các quỹ ETF đã bán ròng trong vài ngày qua, còn nhà đầu cơ ngắn hạn vẫn giữ tâm lý do dự" - bà cho biết.

Theo dự báo của StoneX, giá vàng đang trong giai đoạn củng cố dưới các ngưỡng kháng cự quan trọng. Nếu không thể lấy lại mốc 4.880 USD/ounce, kim loại quý có thể tiếp tục chịu áp lực giảm trong ngắn hạn.

Quy đổi theo tỉ giá niêm yết, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 149,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước gần 20 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường nội địa, nhu cầu đầu tư vàng cũng có dấu hiệu hạ nhiệt. Giá vàng không chỉ giảm về mức thấp nhất trong nhiều tuần qua mà còn thấp hơn khoảng 20 triệu đồng/lượng so với vùng đỉnh 190-191 triệu đồng/lượng ghi nhận trong quý I/2026.



