Người mua, bán vàng sẽ bị phạt nặng nếu thực hiện hành vi sau

Ngày 25/12/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định 340/2025/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 09 tháng 02 năm 2026.

Theo Nghị định 340/2025/NĐ-CP, không chỉ doanh nghiệp, ngay cả người dân khi mua bán vàng cũng có thể bị xử phạt nếu vi phạm quy định, với mức phạt có thể lên tới hàng chục triệu đồng.

Cụ thể, người mua vàng sẽ bị phạt cảnh cáo nếu thực hiện các hành vi như mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; hoặc sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán .

Trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần, mức xử phạt sẽ được nâng lên từ 10 triệu đến 20 triệu đồng.

Đáng chú ý, Nghị định cũng quy định người mua vàng có thể bị xử phạt trong trường hợp không thực hiện thanh toán qua tài khoản theo quy định. Đây là điểm mới nhằm tăng tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh vàng.

Trong bối cảnh thị trường vàng vẫn thu hút sự quan tâm lớn của người dân, việc nắm rõ các quy định pháp lý trở nên cần thiết để tránh những rủi ro không đáng có, đặc biệt với các giao dịch tưởng chừng quen thuộc như mua bán tại tiệm vàng nhỏ lẻ hay thanh toán bằng vàng.