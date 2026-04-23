Chán việc nhưng không thể nghỉ việc: Đây là cách tôi “thỏa hiệp” với sự bế tắc của chính mình

Cứ mở mắt ra, nghĩ đến việc phải đi làm là buông ngay hơi thở dài, tiếp theo đó là suy nghĩ “mình có cần công việc này không nhỉ?”. 100 buổi sáng là 100 lần như vậy, sau cùng, tôi vẫn chọn đi làm dù chẳng mặn mà gì với công việc, với đồng nghiệp. Thứ duy nhất tôi cần là tiền lương.

Suy cho cùng thì chúng ta đâu ai đi làm để vui, đúng không? Chưa kể nghỉ việc xong lại phải đi làm tiếp ở chỗ khác, cũng đâu thể ngồi chơi mãi, nên thôi, phải cố thôi. Và đó là cách tôi bắt đầu thỏa hiệp với sự chán nán, bế tắc của chính mình khi nghĩ đến việc “lại phải đi làm”.

1. Xác định đi làm để kiếm tiền, không phải để vui

Tôi từng kỳ vọng công việc phải mang lại niềm vui, phải khiến mình hứng thú mỗi ngày. Nhưng càng đi làm lâu, tôi càng nhận ra đó là kỳ vọng quá đỗi viển vông. Công việc, ở mức cơ bản nhất, là một cách để trao đổi thời gian và công sức lấy thu nhập. Khi tôi chấp nhận điều này, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn.

Tôi không còn quá thất vọng khi một ngày làm việc trôi qua nhạt nhẽo, cũng không còn tự trách vì mình “không đủ đam mê”. Đi làm không nhất thiết phải vui, miễn là nó đủ ổn định để nuôi sống mình và tạo nền tảng cho những kế hoạch khác. Khi đặt lại kỳ vọng đúng chỗ, tôi bớt đi một nửa áp lực vô hình mà trước đây tự mình tạo ra.

2. Thừa nhận mình không đủ giỏi để “nhàn mà lương cao”

Sự thật “đắng lòng” là không phải ai cũng có thể làm ít mà vẫn nhận lương cao. Tôi từng so sánh mình với những người có công việc “mơ ước”, thu nhập tốt, thời gian linh hoạt. Nhưng sau một thời gian, tôi nhận ra mình đang nhìn vào kết quả mà bỏ qua quá trình.

Khi thẳng thắn nhìn lại năng lực của bản thân, tôi hiểu rằng mình vẫn đang ở một giai đoạn phải nỗ lực nhiều hơn. Sự thừa nhận này không khiến tôi bi quan, mà ngược lại, giúp tôi có góc nhìn thực tế hơn. Tôi không còn ảo tưởng về một công việc “nhàn - lương cao - ít áp lực” dành cho mình ngay lúc này. Thay vào đó, tôi tập trung làm tốt phần việc hiện tại, học thêm những kỹ năng cần thiết, và chấp nhận rằng giai đoạn này có thể chưa dễ chịu, nhưng là cần thiết.

3. Không có môi trường làm việc nào là hoàn hảo

Trước đây, mỗi khi gặp vấn đề ở công ty, tôi lại nghĩ: “Nơi này tệ thật”. Nhưng sau khi nghe nhiều câu chuyện từ bạn bè, tôi nhận ra ở đâu cũng có vấn đề riêng. Có nơi lương cao nhưng áp lực lớn, có nơi đồng nghiệp dễ chịu nhưng cơ hội phát triển hạn chế, có nơi quy trình rõ ràng nhưng lại thiếu linh hoạt. Khi hiểu rằng không tồn tại một môi trường hoàn hảo, tôi ngừng việc tìm kiếm “một nơi nào đó tốt hơn”.

Thay vì liên tục muốn rời đi, đứng núi này trông núi nọ, tôi bắt đầu nhìn vào những ưu điểm của nơi mình đang làm. Công ty của tôi có thể chưa phải tốt nhất, nhưng phúc lợi đủ, chưa bao giờ chậm lương, khối lượng công việc không nhẹ nhưng ít nhất cũng không đến mức chiếm hết thời gian của nhân viên, và làm ở đây, tôi vẫn đang kiểm soát được cuộc sống của mình. Sự thay đổi góc nhìn này giúp tôi bớt cảm giác bức bối và thôi việc đổ lỗi hoàn toàn cho môi trường.

4. Học cách tìm và duy trì những niềm vui ngoài công việc để cân bằng lại

Đây là điểm mấu chốt. Khi công việc không thể là niềm vui, tôi nhận ra mình buộc phải có một “thú vui ngoài giờ hành chính”. Tôi bắt đầu đầu tư thời gian và tiền bạc cho những thứ có thể giúp tâm trạng khá lên: Đi ăn ngon, tập thể dục, tập thể dục,,hoặc đơn giản hơn là “cày phim”.

Khi cuộc sống không còn xoay quanh mỗi công việc, tôi không còn cảm giác “cả thế giới của mình đang tệ đi” chỉ vì một ngày làm việc không như ý. Công việc trở thành một phần trong ngày, chứ không phải toàn bộ cuộc sống. Và khi có những điểm tựa tinh thần bên ngoài, tôi cũng có thêm năng lượng để quay lại với công việc vào ngày hôm sau, dù không quá hào hứng.

Tôi không dám nói những cách này sẽ khiến ai đó yêu lại công việc của mình. Với tôi, nó chỉ đơn giản là giúp mọi thứ trở nên dễ chấp nhận hơn. Chán việc nhưng chưa thể nghỉ là một trạng thái rất bình thường, đặc biệt khi chúng ta vẫn còn những ràng buộc về tài chính và trách nhiệm.

Thay vì cố gắng thay đổi mọi thứ ngay lập tức, đôi khi việc điều chỉnh kỳ vọng và cách nhìn nhận lại là bước đi thực tế hơn. Ít nhất, nó giúp tôi đi qua giai đoạn này mà không quá mệt mỏi, và vẫn giữ được sự tỉnh táo để chuẩn bị cho những lựa chọn tốt hơn trong tương lai.