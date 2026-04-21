Sự dang dở của tuổi 35: Phía trước là gia đình nhỏ, phía sau là bố mẹ già, thất nghiệp và không biết bắt đầu từ đâu

Thất nghiệp là chuyện không ai mong muốn, nhưng ở mỗi độ tuổi, chúng ta sẽ đối mặt với trạng thái này bằng những góc nhìn khác nhau. Thời đôi mươi son rỗi, chưa lập gia đình, chưa có con, thất nghiệp có khi còn vui vì “tranh thủ đi chơi”, làm điều mình thích, học thứ mình muốn. Nhưng qua 30 rồi, có gia đình nhỏ phải chăm sóc, có bố mẹ già phải phụng dưỡng, thất nghiệp thực sự có thể là nỗi ám ảnh.

Mới đây trên Threads, một người chồng - một người bố - và cũng là một người con đã bày tỏ về tình cảnh thất nghiệp ở tuổi 35. Chẳng dài dòng, chẳng nhiều lời mà đọc xong, nhiều người thấy đồng cảm ngay được.

“Thất nghiệp tuổi 35 đáng sợ thật” (Ảnh chụp màn hình)

Dưới phần bình luận, nhiều người “cùng hội U35” cũng trải lòng về tình cảnh tương tự rồi sau cùng lại động viên nhau cố gắng lạc quan, bởi cũng chẳng còn cách nào khác.

“Việc cần nhất là tranh thủ lúc này ăn đủ no, ngủ đủ giấc, lấy lại năng lượng tích cực sau đó mới đủ tỉnh táo bước đi tiếp. Cố gắng bạn nha. Mình cũng 35 tuổi đây. Mới vài tháng trước tưởng đang vui ai ngờ phải… giành giật sự sống trên bàn mổ. Lúc tỉnh dậy biết mất nhiều lắm nhưng rồi lúc tỉnh táo mới thấy may mà còn sống nên thôi còn khỏe là còn tất cả. Chúc bạn sớm tìm được hướng đi” - Một người chia sẻ và động viên.

“35 tuổi đã sợ thì 40, 45 tuổi còn đến mức nào? Nghĩ đơn giản thôi, chuyện không mong muốn thì lúc nào cũng có thể xảy đến, mình không kiểm soát được ngoại cảnh, mình chỉ kiểm soát được bản thân. Hành trình nào cũng có hướng đi, đôi lúc chỉ cần nhìn lại xíu thì điều dang dở lại là cánh cổng cho hướng đi mới. Mình cũng 35 tuổi, từng làm giám đốc và cũng từng phải đi tìm việc 3-4 tháng trời mà chẳng được. Đến một ngày, mình quyết định tự xây dựng mô hình kinh doanh riêng và và còn tìm được công việc từ xa như ý. Chia sẻ vậy để bạn thấy chuyện gì cũng qua, cũng ổn thôi” - Một người khác bày tỏ.

“Dạo này thấy mọi người than thất nghiệp nhiều ghê, nghĩ cũng buồn thật. Thất nghiệp thời buổi này thì bao nhiêu tuổi cũng chông chênh hết thôi, chưa tìm được việc văn phòng thì xách xe đi chạy xe ôm hoặc giao hàng thử xem bác ạ. Vừa túc tắc kiếm tiền, vừa đỡ rảnh rỗi quá rồi lại nghĩ tiêu cực” - Một người gợi ý.

“Làm văn phòng thì bị cắt giảm, kinh doanh thì không đủ vốn mà có đủ thì cũng không chắc hòa vốn mà có lãi được, làm lao động phổ thông thì lại chẳng đủ sức khỏe. Thế là lại quay lại làm văn phòng nhưng cũng gần 5 tháng rồi mình chưa tìm được việc. Cũng đuối lắm, chẳng biết bao giờ mới qua giai đoạn khó khăn này nữa” - Một người thở dài.

Chuẩn bị thế nào để đỡ chông chênh khi thất nghiệp?

1. Xây dựng quỹ dự phòng từ khi còn thu nhập ổn định

Một trong những cách thiết thực nhất để giảm cảm giác chông chênh khi thất nghiệp là chuẩn bị quỹ dự phòng - chính là khoản tiền dùng để trang trải cuộc sống khi thu nhập giảm, hoặc “về 0”.

Ảnh minh họa

Quỹ dự phòng không cần quá lớn ngay từ đầu, nhưng cần được tích lũy đều đặn và có kỷ luật. Khi có khoản tiền đủ duy trì chi tiêu trong tối thiểu 6 tháng, áp lực “phải có việc ngay lập tức” sẽ giảm đi đáng kể. Nhờ đó, bạn sẽ có thêm thời gian để cân nhắc, lựa chọn công việc phù hợp thay vì vội vàng chấp nhận những cơ hội không thực sự như ý.

Quan trọng hơn, cảm giác chủ động về tiền bạc giúp giữ tâm lý ổn định, tránh rơi vào trạng thái hoang mang khi dòng thu nhập bị gián đoạn.

2. Đa dạng nguồn thu nhập

Phụ thuộc vào 1 nguồn thu nhập duy nhất là lựa chọn có phần rủi ro trong bối cảnh hiện tại. Thế nên nếu được, hãy cố gắng tìm thêm các công việc phụ ngoài giờ hành chính để đa dạng thu nhập. Bạn có thể bắt đầu từ những việc nhỏ, phù hợp với thời gian và kỹ năng sẵn có như làm freelance đúng chuyên môn. Không cần làm quá nhiều thứ cùng lúc, chỉ cần có thêm một nguồn thu phụ là đã giảm bớt áp lực nếu công việc chính gặp vấn đề.

Khi có nhiều hơn một dòng tiền, cảm giác “mất việc là mất tất cả” cũng nhẹ đi đáng kể. Quan trọng là chọn việc có thể duy trì lâu dài, không làm kiệt sức và không ảnh hưởng tiêu cực đến công việc chính.

3. Không ngừng trau dồi, nâng cấp kỹ năng chuyên môn

Thị trường lao động luôn thay đổi, và sự ổn định hôm nay không đảm bảo cho ngày mai. Vì vậy, việc liên tục cập nhật kỹ năng là cách giữ cho bản thân luôn “có giá trị” trong mắt nhà tuyển dụng. Điều này không nhất thiết phải là những bước nhảy lớn, mà có thể bắt đầu từ việc cải thiện những kỹ năng đang có, học thêm công cụ mới, hoặc mở rộng hiểu biết sang lĩnh vực liên quan.

Khi kỹ năng được nâng cấp, cơ hội việc làm của bạn sẽ đa dạng hơn, đồng thời tăng khả năng thích nghi nếu buộc phải chuyển hướng. Quan trọng hơn, cảm giác mình đang tiến bộ từng ngày cũng giúp giảm nỗi lo bị bỏ lại phía sau, từ đó tạo sự tự tin khi đối diện với giai đoạn thất nghiệp.