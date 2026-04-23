Người phụ nữ SN 1985 đến chi nhánh ngân hàng Agribank rút tiền tiết kiệm, giao dịch viên đang làm thủ tục phải vội báo công an

Vào khoảng 8h ngày 17/4/2026, chị Vàng Thị Vụ (SN 1985, trú tại bản Nà Phầy, xã Hua Bum, Lai Châu) nhận được 2 cuộc gọi từ số lạ. Cuộc gọi đầu tiên đến từ một người tên Phong, tự xưng là Trưởng Công an xã Hua Bum. Cuộc gọi thứ 2 được thực hiện thông qua ứng dụng Zalo bởi một người đàn ông tên Thành.

Các đối tượng này lần lượt thông báo chị Vụ có liên quan đến một vụ án ma túy, đồng thời cho biết có người đã sử dụng CCCD của chị để vay tiền và chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của chị.﻿

Chúng yêu cầu chị Vụ cung cấp thông tin tài khoản, chụp ảnh số dư tài khoản, số tiền tiết kiệm gửi đối tượng,… rồi buộc chị đến Ngân hàng Agribank chi nhánh Bum Tở rút tiền tiết kiệm và chuyển vào tài khoản cá nhân với lý do để xác minh, giải quyết vụ việc. Các đối tượng này còn đe dọa sẽ khóa tài khoản, thu tiền để nộp thuế cho Nhà nước nếu chị không thực hiện theo yêu cầu.

Do tâm lý lo sợ, hoảng loạn, chị Vụ đã đến ngân hang Agribank để thực hiện giao dịch rút tiền. Tuy nhiên, trong quá trình làm thủ tục, nhân viên Ngân hàng nhận thấy dấu hiệu bất thường nên đã kịp thời báo Công an xã Bum Tở.

Thư cảm ơn của công dân Vàng Thị Vụ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Bum Tở đã nhanh chóng có mặt tại Ngân hàng, kịp thời tuyên truyền, giải thích để chị Vụ ổn định tâm lý, nhận diện rõ thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng trên không gian mạng. Nhờ sự vào cuộc kịp thời của lực lượng Công an và sự cảnh giác của nhân viên Ngân hàng, chị Vụ đã không thực hiện giao dịch rút, chuyển tiền, qua đó ngăn chặn thành công hành vi lừa đảo, bảo vệ an toàn tài sản cho người dân.

Sau sự việc, chị Vụ đã viết thư bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới lực lượng Công an xã Bum Tở và cán bộ Ngân hàng Agribank vì đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi lừa đảo, tận tình hỗ trợ, giúp chị tránh được thiệt hại lớn về tài sản. Đây cũng là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp hiệu quả giữa lực lượng Công an và ngành Ngân hàng trong công tác bảo vệ tài sản, quyền lợi chính đáng của Nhân dân.

Mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, góp phần bảo vệ tài sản của bản thân, gia đình và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

(Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Lai Châu)