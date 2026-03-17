Lương chỉ 6 triệu/tháng, nhưng tài khoản nhận được 30 triệu: Nữ công nhân sinh năm 2007 rút tiền rồi đến công an

Theo Báo Đồng Tháp, một trường hợp chuyển khoản nhầm với số tiền lớn vừa được ghi nhận tại xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp.

Chiều 12/3/2026, tài khoản ngân hàng của Hồng Thúy Vy (sinh năm 2007, ngụ ấp Hòa, xã Long Định), đang là công nhân may với mức thu nhập chưa đầy 6 triệu đồng/tháng, bất ngờ nhận 30 triệu đồng từ một tài khoản lạ. Số tiền này tương đương khoảng nửa năm thu nhập của Vy.

Xác định đây không phải tiền của mình, Vy đã đến ngân hàng rút toàn bộ số tiền, sau đó mang đến Công an xã Long Định để trình báo và nhờ hỗ trợ trả lại cho người chuyển nhầm.

Trao đổi với cơ quan chức năng, Vy cho biết: "Với em, số tiền đó thực sự rất lớn. Em suy nghĩ, nếu ai đó đang cần tiền gấp mà người chuyển tiền chuyển khoản nhầm cho mình, nếu mình không trả lại thì tội nghiệp cho người ta lắm. Nếu mình chuyển khoản nhầm như vậy mà xin tiền lại người ta không cho thì mình cũng rất buồn nên em quyết định mang đến Công an nhờ trả lại ngay".

Vụ việc sau đó được lực lượng chức năng tiếp nhận, xác minh để hoàn trả cho chủ tài khoản.

Hành động của em Hồng Thúy Vy không chỉ đơn thuần là việc trả lại tài sản, mà còn là lời khẳng định cho giá trị đạo đức cao đẹp: "Đói cho sạch, rách cho thơm". Giữa những lo toan bộn bề, tấm lòng của nữ công nhân 19 tuổi tại xã Long Định như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về niềm tin và sự tử tế vẫn luôn hiện hữu, làm đẹp thêm hình ảnh con người vùng Đất Sen hồng.