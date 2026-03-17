SHB tăng mạnh lãi suất tiết kiệm

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa điều chỉnh biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến với việc tăng mạnh so với biểu lãi suất trước đó.

Theo biểu lãi suất mới, SHB đã điều chỉnh tăng đáng kể lãi suất ở nhóm kỳ hạn rất ngắn. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 1–2 tháng được nâng từ 4,2%/năm lên 4,6%/năm, tương ứng mức tăng 0,4 điểm %. Trong khi đó, các kỳ hạn từ 3 đến 5 tháng tiếp tục được giữ nguyên ở mức 4,65%/năm.

Nhóm kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng cũng ghi nhận mức điều chỉnh tăng mạnh và đồng đều. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 6–8 tháng được nâng từ 5,6%/năm lên 6%/năm, tăng 0,4 điểm %. Trong khi đó, các kỳ hạn từ 9 đến 11 tháng được điều chỉnh tăng tới 0,5 điểm %, lên mức 6,1%/năm.

Ở nhóm kỳ hạn dài từ 12 tháng trở lên, lãi suất tiền gửi online cũng được điều chỉnh tăng tương tự. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 12 tháng tăng từ 5,8%/năm lên 6,3%/năm, tương ứng mức tăng 0,5 điểm %. Kỳ hạn 13 tháng tăng từ 6% lên 6,3%/năm.

Các kỳ hạn từ 15 đến 18 tháng được nâng từ 6%/năm lên 6,5%/năm, trong khi kỳ hạn 24 tháng tăng từ 6,1% lên 6,6%/năm. Đối với các kỳ hạn rất dài từ 36 tháng trở lên, lãi suất được điều chỉnh tăng từ 6,2% lên 6,6%/năm.

Sau đợt điều chỉnh này, mức lãi suất tiền gửi trực tuyến cao nhất tại SHB đạt 6,6%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 24 tháng trở lên.

Việc SHB điều chỉnh tăng mạnh lãi suất trên kênh trực tuyến diễn ra trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng thương mại có xu hướng nhích lên từ đầu năm, đặc biệt ở các kỳ hạn trung và dài hạn. Diễn biến này cho thấy áp lực cạnh tranh huy động vốn trong hệ thống ngân hàng vẫn đang ở mức cao, đồng thời phản ánh kỳ vọng nhu cầu tín dụng sẽ gia tăng trong thời gian tới.