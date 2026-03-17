Làm văn phòng 7 năm nhận lương 10 triệu là cảm giác thế nào?

Nhắc tới chuyện đi làm văn phòng, chắc hẳn nhiều người sẽ mặc định rằng chỉ cần chăm chỉ chịu khó, kiểu gì rồi lương thưởng cũng tăng. Bởi lẽ người mới đi làm, kỹ năng chưa vững, kinh nghiệm cũng chưa nhiều thì khó mà đòi hỏi mức lương cao như người đã có thâm niên 5-7 năm. Đó là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, không phải cứ đi làm lâu là lương thưởng tự động khá lên. Tâm sự của một dân văn phòng trong câu chuyện dưới đây là 1 trường hợp như vậy. Với kinh nghiệm 7 năm, mức lương hiện tại vẫn chỉ dừng lại ở 10 triệu đồng, càng nghĩ càng thấy hoang mang lẫn tự ti.

Người này viết: “Tình hình là em làm kế toán thanh toán, kinh nghiệm cũng được 7 năm rồi mà lương được có 10 triệu thôi. Em thấy mình cũng vô dụng bất tài quá, nhìn các anh chị hoặc các em nhỏ hơn mình, lương 15-20 triệu mà nể quá. Xin mọi người tư vấn, cho em xin lời khuyên với” .

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Trong phần bình luận của bài đăng, đa số mọi người đều đồng tình: Mới đi làm lương chưa cao thì còn có thể đổ lỗi cho mình non nớt, chứ đi làm đến 7 năm mà lương dừng lại ở con số 10 triệu thì không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh được nữa.

“Bạn phải tự xem lại bản thân đi thôi vì mình thấy đặc thù các ngành liên quan đến Tài chính - Kế toán thì bằng cấp rất quan trọng, không phải có bằng Đại học xong là đủ để phát triển, thăng tiến đâu. Chưa kể còn cần ngoại ngữ, chứng chỉ Excel nữa. 7 năm qua mà bạn không có thêm gì mới ngoài tấm bằng Đại học thì lương không tăng nổi là hiển nhiên, giữ được việc còn là may ấy” - Một người thẳng thắn.

“Làm lâu năm nhưng đã giỏi, đã thành thạo công việc chưa lại là chuyện khác. Rồi năng lực mình tới đâu nữa? Còn cảm thấy mình giỏi, năng lực tốt nhưng công ty trả lương chưa tương xứng, thì cứ mạnh dạn tìm công ty khác. Người giỏi, vững chuyên môn lại có kinh nghiệm thì chẳng lo không tìm được việc, còn nếu ngoài con số 7 năm kinh nghiệm ra mà không có gì đi kèm thì khó đấy, nhất là với ngành bạn đang theo” - Một người đồng tình.

“Em tay ngang sang làm kế toán. Tháng đầu lương 6 triệu, sau 2 năm thì lương 13 triệu rồi, nên chị làm 7 năm mà lương 10 triệu thì thấp quá. Em thấy ngành này phải đi học nhiều mới có cơ hội được. Chưa kể là mức lương kế toán ở thành phố lớn hoặc các khu công nghiệp cũng cao hơn” - Một người chia sẻ.

Đi làm văn phòng, làm sao để lương không “dậm chân tại chỗ?”

1. Chủ động nâng cấp kỹ năng thay vì chỉ làm tốt việc được giao

Một trong những lý do khiến lương của nhiều nhân viên văn phòng “dậm chân tại chỗ” là chỉ tập trung hoàn thành đúng phần việc được giao mà ít đầu tư thêm vào kỹ năng mới. Trong môi trường công việc hiện nay, năng lực càng đa dạng thì cơ hội tăng thu nhập càng lớn.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Vì vậy, bên cạnh công việc hàng ngày, mỗi người nên dành thời gian học thêm những kỹ năng có liên quan trực tiếp đến công việc như phân tích dữ liệu, ngoại ngữ, kỹ năng thuyết trình hay quản lý dự án. Khi có thêm năng lực, bạn không chỉ làm việc hiệu quả hơn mà còn có thể đảm nhận những nhiệm vụ phức tạp hơn, từ đó tạo cơ sở để đề xuất tăng lương hoặc thăng tiến. Nói cách khác, lương thường tăng theo giá trị mà nhân viên tạo ra, nên việc nâng cấp bản thân chính là cách bền vững nhất để thu nhập không đứng yên.

2. Tìm cách tạo ra kết quả rõ ràng, dễ nhìn thấy

Trong môi trường công sở, nhiều người làm việc rất chăm chỉ nhưng kết quả lại khó được nhận ra. Điều này khiến nỗ lực không được đánh giá đúng mức, dẫn đến việc lương thưởng cũng ít thay đổi.

Vì vậy, thay vì chỉ tập trung vào quá trình làm việc, hãy chú ý đến việc tạo ra những kết quả cụ thể và có thể đo lường. Chẳng hạn như giúp đội nhóm cải thiện hiệu suất, rút ngắn thời gian xử lý công việc, tăng doanh thu, giảm chi phí hoặc xây dựng quy trình làm việc hiệu quả hơn. Khi những đóng góp này được thể hiện bằng con số hoặc kết quả rõ ràng, cấp trên sẽ dễ dàng nhận thấy giá trị mà bạn mang lại.

Đây cũng là cơ sở thuyết phục khi đến kỳ đánh giá hiệu suất hoặc đàm phán lương. Một nhân viên có kết quả cụ thể thường có nhiều cơ hội cải thiện thu nhập hơn so với người chỉ làm việc ở mức “hoàn thành nhiệm vụ”.

3. Chủ động trao đổi về định hướng phát triển và mức lương

Không ít người chờ đợi công ty tự điều chỉnh lương theo thời gian, nhưng trên thực tế điều này không phải lúc nào cũng xảy ra. Nếu muốn thu nhập thay đổi tích cực, việc chủ động trao đổi với cấp trên về định hướng nghề nghiệp và lộ trình phát triển là rất cần thiết.

Những cuộc trao đổi này không nên mang tính đòi hỏi, mà nên tập trung vào câu hỏi như: cần cải thiện kỹ năng gì, đạt kết quả nào thì có thể được cân nhắc tăng lương hoặc thăng chức. Khi hiểu rõ tiêu chí đánh giá của công ty, bạn sẽ có định hướng cụ thể để phấn đấu thay vì làm việc một cách mơ hồ. Đồng thời, việc trao đổi thẳng thắn cũng giúp cấp trên nhận ra rằng bạn nghiêm túc với con đường nghề nghiệp của mình.

Trong nhiều trường hợp, chỉ cần chủ động hơn một chút trong giao tiếp và định hướng, cơ hội cải thiện thu nhập đã có thể mở ra rõ ràng hơn.